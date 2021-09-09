Чем заняться в саду осенью: подробная инструкция для неугомонных фермеров

Думали, садовые работы заканчиваются со сбором урожая? Как бы не так! У садоводов даже осенью практически каждый день по часам расписан. До зимы еще почти три месяца, и если после нее вы хотите выйти в подготовленное поле и облегчить себе весенние работы, придется немного поработать в ближайшие дни.



Сезонные работы в сентябре

Во-первых, не забываем, что примерно до середины сентября можно посадить кое-какие растения и получить урожай в ближайшее время. Есть как минимум 8 овощей и трав, которые вырастут на грядке даже осенью. Выбор, конечно, не самый богатый (латук, редис, руккола), зато всё свежее и домашнее. Ну а если вы уже всё собрали, самое время начать подготавливать растения к зимовке, удалять поставленные под ветви подпорки (на них любят устраиваться на зиму вредители), прищипывать верхушки побегов текущего года у молодых неплодоносящих саженцев (чтобы стимулировать вызревание древесины) и пересаживать кустарники.

