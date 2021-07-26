26 июля понедельник
СЕЙЧАС +20°С
Пробки 1/10
usd 73.77
eur 86.85
Тема дняКуда исчезли 500 млн на стройке четвертого моста

Все новости

Все новости

Деньги за проведение газа до участка можно будет вернуть

Затраты компенсируют тем, кто заключил договор с 21 апреля

1 466
10Обсудить

Поделиться

Программа газификации рассчитана до 2030 года

Программа газификации рассчитана до 2030 года

Поделиться

В правительстве пообещали компенсировать затраты людей на прокладку газового оборудования, которое было проведено до старта программы социальной газификации. Об этом сообщил сегодня вице-премьер Александр Новак. Он объяснил нововведение тем, что в течение заявочной кампании заявки подавались по старой схеме.

С инициативой компенсировать жителям затраты на газификацию выступила «Единая Россия», в апреле этого года идею поддержал президент. Тогда же программа была анонсирована, но нормативной базы еще не было.

11 июня Владимир Путин подписал закон о бесплатном доведении газа до участков: так называемая программа «последней мили». Первый этап газификации будет проведен до 2023 года, второй — до 2030 года. За доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации, в 67 субъектах РФ в этом качестве выступит «Газпром», в 12 регионах — крупная региональная компания. Подробнее о том, как это будет работать читайте в этом материале.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Александр НовакВладимир Путингазгазификацияправительство РФ«Газпром»
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...