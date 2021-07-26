Деньги за проведение газа до участка можно будет вернуть

11 июня Владимир Путин подписал закон о бесплатном доведении газа до участков: так называемая программа «последней мили». Первый этап газификации будет проведен до 2023 года, второй — до 2030 года. За доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации, в 67 субъектах РФ в этом качестве выступит «Газпром», в 12 регионах — крупная региональная компания. Подробнее о том, как это будет работать читайте в этом материале.

