Ройте яму: за что дачники рискуют получить штраф в этом сезоне

На своем участке просто так сжигать мусор и разводить костры где попало тоже нельзя. Чтобы не превратиться из садовода в нарушителя, ветки и остатки травы нужно сжигать исключительно в бочке или в специально оборудованной яме. При этом сжигание бытового мусора категорически запрещено.



— Место использования открытого огня должно быть выполнено в виде ямы (котлована, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более метра в диаметре, — говорит председатель Союза садоводов России Олег Валенчук. — Это также может быть площадка с емкостью из негорючих материалов (бак, мангал). На прилегающей территории в радиусе десяти метров не должно находиться сухих деревьев и травы, валежника, щепок. Вокруг места разведения огня необходимо организовать очищенную до земли защитную полосу шириной не менее 0,4 метра .



Жарим шашлык по новым правилам

