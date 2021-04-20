Ройте яму: за что дачники рискуют получить штраф в этом сезоне

Каждый год садоводы и огородники сталкиваются с новыми правилами жизни на участке, и на этот раз законодатели тоже подкинули немного нововведений любителям почвогрунта и посадок. Мы собрали самые интересные из них и разобрались, кому больше нельзя жарить шашлык на участке и какая картошка будет считаться вне закона.
Штрафы за костры
Не хотите напороться на штраф — не разводите огонь менее чем
На своем участке просто так сжигать мусор и разводить костры где попало тоже нельзя. Чтобы не превратиться из садовода в нарушителя, ветки и остатки травы нужно сжигать исключительно в бочке или в специально оборудованной яме. При этом сжигание бытового мусора категорически запрещено.
— Место использования открытого огня должно быть выполнено в виде ямы (котлована, рва) не менее чем
Жарим шашлык по новым правилам
Если вы решите приготовить шашлык на своем участке, придется придерживаться строгих правил. Есть мангал или барбекюшница? Устанавливайте их не ближе пяти метров к любым постройкам и подготовьте безопасную зону — уберите всё, что теоретически может загореться (сухие ветки, листья, вещи
Мангала или барбекюшницы нет? Ройте яму. Для костра. Всё по тем же параметрам: не меньше
Дачная амнистия
Амнистия для дачных домиков должна была закончиться
— Оформление будет осуществляться при наличии права на земельный участок — на основании технического плана и декларации, составленной правообладателем объекта недвижимости, — объясняет председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. — Все необходимые документы владелец сможет подать в органы регистрации прав самостоятельно.
Под амнистию попадают дома, строительство которых началось
— Для исключения случаев строительства домов, не соответствующих установленным требованиям к объектам ИЖС, законом предусматривается, что индивидуальный жилой дом или садовый дом должны соответствовать параметрам объекта ИЖС, определенным Градостроительным кодексом, — подчеркнул Павел Крашенинников.
Компенсируем строительство дома
Согласно Налоговому кодексу, имущественный вычет можно получить не только при покупке, но и при строительстве дома. Для этого дачникам нужно указать расходы на постройку в составе имущественного вычета по НДФЛ. Вернуть можно будет 13% от общей суммы затрат, но в зачет пойдет не больше двух миллионов рублей. Таким образом, максимальная сумма для возврата составит
Картошку не продавать
Если вы собираетесь выращивать картошку не только для себя, но и на продажу, придется покупать выращенный специально для посадки посевной материал в специализированных магазинах. Иначе — штраф
Штраф за глухой забор
Поставили высокий глухой забор, и он бросает тень на соседский участок? Если соседи пожалуются на ваше самоуправство, вам придется заплатить штраф в пять тысяч рублей и убрать ограду. Максимальная рекомендуемая высота забора —
Стоит вам неправильно установить забор и прихватить часть участка соседа, вас заставят убрать ограждение и выплатить штраф — до 1,5% от кадастровой стоимости участка, но не менее пяти тысяч рублей.
Мусор не закапывать
Странно представить, что любящий свою землю дачник начнет закапывать мусор на участке, но, если вы из числа именно таких, вас ждет административная статья за несанкционированный выброс мусора. А это штраф от одной до двух тысяч рублей.
Заказываем кадастровые работы
Если раньше заказать комплексные кадастровые работы могли только местные власти, то
Новые правила собрания СНТ
СЮЖЕТ
Председатель садового товарищества не обязан уведомлять о предстоящем собрании всех своих садоводов. Ему достаточно один раз внести в устав (например, в начале сезона) дату, время и место проведения собрания, а также вопросы, которые будут на нем обсуждаться. Уведомлять садоводов придется только в том случае, если в повестке появятся дополнительные вопросы.