Полсотни домов на левом берегу Новосибирска остались без отопления

50 домов в Новосибирске остались без отопления
В четверг, 8 октября, жители нескольких многоквартирных домов на левом берегу Новосибирска пожаловались на отсутствие теплоснабжения.
— Нас не предупреждали об отключении. Был объявлен график, что наш дом на Забалуева, 43 подключают 22 сентября. Но сколько уже времени прошло? Никто нас никуда не подключил. Я сама позвонила в теплосети, там сказали, что да, была авария, её устранили, сети заполняются. А инженер нашей управляющей компании сейчас сбрасывает сообщение, где говорят, что ещё до завтрашнего дня до восьми вечера продлевают. То есть никто ничего не устранил, — сообщила корреспонденту НГС жительница одного из домов Татьяна Герасимова.
Женщина рассказала, что у её дочери, которая живёт через дорогу по адресу улица Фасадная, 10, аналогичная история. Только в том доме нет ещё и горячей воды. Из-за отсутствия отопления людям приходится включать обогреватели.
По данным сайта «Мой Новосибирск», аварийное отключение на данном участке произошло в 16 часов. Без отопления остались 50 домов, без горячей воды — 58 домов.
— В отдельных домах Ленинского района — в частности, по адресам Фасадная, 8, 10, Забалуева, 52, а также Колхидская, 9,11, — теплоснабжение было отключено из-за дефекта на теплотрассе по улице Фасадной. Бригада уже завершила работы, идет заполнение теплотрассы. Батареи в домах должны прогреться в ближайшие часы, — сообщили в пресс-службе СГК.
В конце прошлой недели НГС начал составлять карту холодных батарей — домов в Новосибирске, куда так и не попало тепло.