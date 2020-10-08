Полсотни домов на левом берегу Новосибирска остались без отопления

В четверг, 8 октября, жители нескольких многоквартирных домов на левом берегу Новосибирска пожаловались на отсутствие теплоснабжения.

— Нас не предупреждали об отключении. Был объявлен график, что наш дом на Забалуева, 43 подключают 22 сентября. Но сколько уже времени прошло? Никто нас никуда не подключил. Я сама позвонила в теплосети, там сказали, что да, была авария, её устранили, сети заполняются. А инженер нашей управляющей компании сейчас сбрасывает сообщение, где говорят, что ещё до завтрашнего дня до восьми вечера продлевают. То есть никто ничего не устранил, — сообщила корреспонденту НГС жительница одного из домов Татьяна Герасимова.