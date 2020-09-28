Семья купила коттедж под ключ, но застройщик заселил её в дом с недоделками на полмиллиона и отключил свет

Что решили суды



В апреле 2018 года Евгений Пономарёв подал в суд по поводу неоплаченного электричества. Суд вынес решение в его пользу. Обжаловать это решение Юлии Однорогой не удалось.

— В итоге мы оказались ему должны в общей сложности 180 тысяч рублей. Это за электроэнергию и непредоставление стройплощадки… Беда вся в том, что у нас на руках, кроме договора, никаких бумаг нет. А он сам себе сделал документы: что и за блок-контейнер платил, и сам с собой заключил договор на поставку электроэнергии. Моих подписей там вообще нигде не было. Все эти бумаги я впервые увидела только в 2018 году, когда начался суд, — заметила Юлия.

Женщины в ответ подали в суд на строительную компанию Пономарёва за невыполнение обязательств. И тоже выиграли процесс. Суд установил: компания «НСК» не доделала работ почти на полмиллиона рублей. Общая сумма, которую суд постановил выплатить владельцам коттеджа, составила 566 622 рубля 14 копеек. Юлия Однорогая заметила, что решение суда ещё не вступило в силу: они подали апелляцию. Женщины хотят добиться и включения в общую сумму 150 тысяч рублей за две экспертизы, которые были проведены за их счёт.

По данным системы «Контур.Фокус», Евгений Владимирович Пономарёв является владельцем 100% ООО «Новосибирская Строительная Компания» (ООО «НСК»), которое строит жилые и нежилые здания. До 2011 года компания называлась «Первая Строительная Социальная Сеть». В Новосибирске зарегистрировано более двадцати ООО «НСК». Некоторые не действуют или находятся в стадии банкротства. В посёлке Рыбачий существует ещё одно садоводческое общество — СНП «Рыбачий», один из учредителей которого Андрей Чернецов является владельцем 70% другого ООО «НСК» (30% принадлежат Валерию Наливкину). Андрей Чернецов известен как бывший руководитель «Трэвэлерс кофе Новосибирск» и участник «кофейного скандала». Компания «НСК» Чернецова в декабре 2018 года признана банкротом. Пономарёв и Чернецов заметили корреспонденту НГС, что друг друга не знают или не могут вспомнить.



Как не попасть в такую же ловушку

Юрист Александр Шахаев рассказал, на что стоит обращать внимание тем, кто готовится совершить такую сделку. В первую очередь, заметил юрист, необходимо изучить категорию земель и вид разрешённого использования: что можно строить на предлагаемом участке, а что нельзя. Это лучше делать с риелтором или юристом, изучая генеральный план, правила землепользования и застройки конкретных поселений или публичную кадастровую карту. Потом надо проверить чистоту продавца: то, что он действительно законный собственник этого объекта.

— К сожалению, в России наличие продавца в реестре [собственников] ещё не гарантирует, что с этой сделкой впоследствии ничего не случится, её не оспорят и не признают недействительной. В идеале, конечно, надо проверять историю принадлежности объекта на несколько колен назад, — уточнил юрист.

Надо также внимательно относиться и к договору. В нём должно быть указано, что дом — жилой, цена обозначена как окончательная, чтобы подрядчик не смог её потом менять, должны присутствовать проект, где будет подробно расписано, что должно быть построено или отремонтировано, а также смета, в которой будут обозначены все материалы, указаны объёмы, метры, человеко-часы и так далее. Желательно проверять и контрагента с его руководителем — через интернет, по базе юридических лиц и прочим источникам, чтобы не наткнуться на фирму-однодневку. Всю переписку с правлением садового общества лучше вести в бумажном или электронном виде, а не устно, чтобы оставались доказательства для возможных судебных споров.

При оплате электроэнергии, а это часто является причиной различных дачных «войн», необходимо проводить оплату только с выданными в подтверждение чеками или приходными ордерами. И надо знать, что полное отключение от электроэнергии незаконно. В случае неоплаты жильцу могут ограничить мощность или время подачи электроэнергии. Перед этим должнику обязательно должны вручить предупреждение о необходимости оплаты и возможном ограничении в случае невыполнения требований.

В дачных сообществах регулярно происходят конфликты между обычными садоводами и руководителями. В конце августа НГС рассказал историю, как председатель ТСН «Дорожник» и одновременно депутат выписал себе зарплату в миллион рублей, обманув членов общества. А еще ранее НГС внимательно следил за громким скандалом в СНТ «Цитолог». Здесь бывший председатель садового общества Михаил Саламатов обвинил члена правления Андрея Храброва в мошенничестве с федеральными землями, а он, как утверждается в заявлении в полицию, избил Саламатова. Причём сделал это не в первый раз, судя по возбуждённому в конце 2019 года уголовному делу.