Семья купила коттедж под ключ, но застройщик заселил её в дом с недоделками на полмиллиона и отключил свет

Компания «НСК» не достроила коттедж в «Удачном» почти на полмиллиона
Последнее время всё больше людей приходят к мысли поменять городское жильё на собственный дом за городом. Юлия Однорогая со своей пожилой мамой несколько лет назад решили продать квартиру и переехать жить в коттедж. Вроде бы нашли подходящий посёлок, агентство недвижимости, которое всё организует, строительную компанию, которая отстроит дом под ключ, но что-то пошло не так. Корреспондент НГС Илья Калинин выслушал историю, как две женщины, поменяв городскую квартиру на коттедж, остались и без квартиры, и без законченного дома.
Как женщины купили дом под ключ и что им обещали
В июне 2017 года Юлия Однорогая со своей пожилой мамой перебрались жить в собственный дом. Для нового места жительства женщины выбрали ТСН «Удачное» в посёлке Рыбачий. Через агентство недвижимости «НИАН» продали квартиру и по рекомендации агентства обратились в «Новосибирскую Строительную Компанию» (ООО «НСК»), которая возводила дома в «Удачном».
— Директор этой строительной компании Евгений Пономарёв является собственником земель в этом посёлке и председателем ТСН. Всё в одном лице. И вот нам в агентстве порекомендовали эту фирму: сказали, что тут всё здорово, всё хорошо, давайте, мол, покупайте. Ну мы и купили там готовый короб: стены и крыша. Даже окон не было. Перед тем как подписать договор, нам озвучили сумму: 2 миллиона 850 тысяч. Сказали, что в неё входят и забор, и сайдинг, и всё-всё-всё. Сказали, что дом будет под ключ. Мы с мамой — две женщины, и мужчин нет, поэтому достраивать некому было бы. Вот мы специально этот момент и уточняли. Нам так и сказали: всё будет, все коммуникации — заходи и живи. Сказали, ремонт будет косметический, сайдинг, тепло, канализация, — рассказала корреспонденту НГС Юлия Однорогая.
Договор подписали 1 июня 2017 года. Женщина заметила, что тут они допустили ошибку: в договоре детально не было расписано, что именно обязуется выполнить строительная компания. Был там и непонятный пункт об обеспечении строителей стройплощадкой и подключении их к электроэнергии и воде.
— Я ещё у Евгения Владимировича [Пономарёва] спросила: «Мы, помимо 2 миллионов 850 тысяч рублей, которые прописаны в договоре, должны ещё что-то платить?» Нам сказали: нет, мол, это типовой договор, который всегда составляется в таком виде. Сказали, что всё в сумму входит. Юрист [компании «НИАН»] почитала и тоже сказала, что всё хорошо, — заметила женщина.
Как дом оказался без сайдинга, воды и электричества
Через пару дней после подписания договора, по словам Юлии Однорогой, Евгений Пономарёв сообщил им, что установка забора на участке в оплаченную сумму не входит, потому что забор к дому не относится.
— Мы такие: «Ну хорошо… Грустно, конечно, ну ладно». А нам — и сайдинг к дому не относится. Мы с мамой удивились: «Как так? Говорили же, что всё относится». Но нам пояснили, что всё просчитали, и денег не хватает. Ну ладно, решили мы, что тут поделать, — рассказала корреспонденту НГС Юлия.
Чтобы рабочим вписаться в заложенную сумму ремонта, уверяет она, им самим пришлось искать самые дешёвые стройматериалы.
Проблема выявилась ещё и со сроками сдачи объекта. Женщинам пообещали, что всё будет готово в течение трёх недель, и они смогут вовремя съехать из проданной квартиры в готовый дом. Но этого не случилось, поэтому Юлию с её матерью временно поселили в другой коттедж, который строила компания «НСК». Временное проживание в недостроенном чужом доме тянулось три месяца, после чего женщин заселили в их недоделанный коттедж.
— У Евгения Владимировича все эти три месяца постоянно уходили куда-то рабочие. Одна бригада ушла, потом другие взялись и тоже ушли, потом ещё один рабочий пришёл… Мы были без воды и без туалета: пришлось купить биотуалет и таскать воду из колодца в летний душ, который тоже купили. А Евгений Владимирович всё это время кормил нас завтраками, что вот-вот, и ремонт будет доделан. Но со временем выяснилось, что и бойлерная с гаражом тоже к дому не относятся, поэтому ремонт там делать не будут. Дошло до того, что и балконные перила на балконе второго этажа делать не захотели, так как они якобы к дому тоже не относятся. С горем пополам влепили туда какую-то дощечку… И вот 1 сентября мы с мамой уехали на работу, а когда вернулись вечером домой, обнаружили, что наши вещи из дома, где мы временно жили, перенесены в грузовичок соседа, а сам дом закрыт. Получается, нас насильно заселили в недоделанный дом. А потом началась эпопея: когда же вы нам всё доделаете, — рассказала Юлия Однорогая.
Различные недоделки, которые остались в доме, уточнила женщина, дополнились появившимися в стенах трещинами, перекосившимися косяками и постоянно гаснущим электричеством. Вызванный электрик заметил, что проблемы с электричеством из-за неправильного подключения коттеджа к электросети. Однажды ночью электричество отключилось совсем, из-за чего перемёрзла водяная система отопления дома.
— Если честно, страшно было зимой… Мы закрывались на кухне, прогревали её и там спали. Воду возим из города в бутылках, потому что в нашем обществе нет колонки, а в соседнем брать неудобно. Но прошлая зима хотя бы была тёплая, а вот эту зиму я очень боюсь, — заметила женщина.
В итоге, чтобы как-то пережить прошлую зиму, были закуплены обогреватели и газовая горелка. После всех этих историй Юлия перестала оплачивать электроэнергию, за которую, по её словам, ежемесячно отдавала Евгению Пономарёву по 10–15 тысяч рублей без каких-либо квитанций. Женщина уверяет, что поднимала вопрос о завершении всех недоделок и устранении щелей, из-за которых дом приходилось постоянно перетапливать. Руководитель же СНТ убеждал её, что берёт деньги за электричество в соответствии с реальными тратами, а приведёт всё в норму позже. Но позже электричество от дома отрезали совсем: второй год женщины живут в коттедже без электричества.
Застройщик: «Недоделки были несущественные»
Руководитель строительной компании «НСК» и председатель ТСН «Удачное» Евгений Пономарёв сразу заметил, что не брал с женщин за электричество ни копейки, наоборот — это они не платили за свет, что и послужило причиной конфликта. По договору, заметил Евгений Пономарёв, заказчик на время работ по обустройству коттеджа должен был сам предоставить электричество работникам его строительной компании. А для этого надо было подать заявление на временное подключение объекта в правление садового общества, руководил которым опять же Пономарёв. Но это по какой-то причине, по его словам, женщины делать не стали.
— В итоге мы, как строительная компания, написали заявление в правление с просьбой предоставить электроэнергию на момент строительства. А когда закончились строительные работы и когда они (Юлия Однорогая с матерью. — Прим. ред.) заехали, я им говорил, что мы не можем дальше снабжать объект, а нужно написать заявление на постоянное подключение. Для этого нужно получить документы на жилой дом, — объяснил корреспонденту НГС Евгений Пономарёв.
— Он нам про заявление на подключение электроэнергии сообщил, наверное, только года через два с половиной, когда уже пошли суды. То есть в тот момент, когда мы подписывали договор и спрашивали, нужно ли что-то ещё, нам сказали, что ничего не нужно. А мы ничего и не знали, так как в коттедже до этого не жили, — в оправдание заметила Юлия Однорогая.
Тем не менее дом с электричеством оставался довольно долго — более полутора лет. От электросетей коттедж отключили только в середине 2019 года. Евгений Пономарёв объясняет это своим человеческим подходом.
— Ну как это? Взять и оставить людей без электричества? Но в итоге мы пришли к тому, что надо было их отключать. Потому что больше уже не было возможности. Не платили они никогда, с самого первого дня ни одной копейки они не заплатили, — рассказал Пономарёв и предложил не искать логическое объяснение тому, что около двух лет закрывал глаза на отсутствие какой-либо оплаты.
То, что его компания так и не завершила ремонт в доме, Пономарёв не отрицает, но уточняет: величина недоделок сильно преувеличена.
— Те недоделки, которые были, они несущественные. Например, подклеить плинтус, подкрасить где-то какие-то стыки, где-то подклеить кусочки обоев — уголки или стыки. На сайдинг у людей не было денег. Мы составляли [договор], исходя из их суммы, которая у них была. Но мы можем сделать дом под ключ, мы строим дома под ключ. А вообще такой термин в договоре никогда не прописывается. И я не помню, о чём мы тогда разговаривали, — прошло много времени, — пояснил Пономарёв.
Что решили суды
В апреле 2018 года Евгений Пономарёв подал в суд по поводу неоплаченного электричества. Суд вынес решение в его пользу. Обжаловать это решение Юлии Однорогой не удалось.
— В итоге мы оказались ему должны в общей сложности 180 тысяч рублей. Это за электроэнергию и непредоставление стройплощадки… Беда вся в том, что у нас на руках, кроме договора, никаких бумаг нет. А он сам себе сделал документы: что и за блок-контейнер платил, и сам с собой заключил договор на поставку электроэнергии. Моих подписей там вообще нигде не было. Все эти бумаги я впервые увидела только в 2018 году, когда начался суд, — заметила Юлия.
Женщины в ответ подали в суд на строительную компанию Пономарёва за невыполнение обязательств. И тоже выиграли процесс. Суд установил: компания «НСК» не доделала работ почти на полмиллиона рублей. Общая сумма, которую суд постановил выплатить владельцам коттеджа, составила
По данным системы «Контур.Фокус», Евгений Владимирович Пономарёв является владельцем 100% ООО «Новосибирская Строительная Компания» (ООО «НСК»), которое строит жилые и нежилые здания. До 2011 года компания называлась «Первая Строительная Социальная Сеть». В Новосибирске зарегистрировано более двадцати ООО «НСК». Некоторые не действуют или находятся в стадии банкротства. В посёлке Рыбачий существует ещё одно садоводческое общество — СНП «Рыбачий», один из учредителей которого Андрей Чернецов является владельцем 70% другого ООО «НСК» (30% принадлежат Валерию Наливкину). Андрей Чернецов известен как бывший руководитель «Трэвэлерс кофе Новосибирск» и участник «кофейного скандала». Компания «НСК» Чернецова в декабре 2018 года признана банкротом. Пономарёв и Чернецов заметили корреспонденту НГС, что друг друга не знают или не могут вспомнить.
Как не попасть в такую же ловушку
Юрист Александр Шахаев рассказал, на что стоит обращать внимание тем, кто готовится совершить такую сделку. В первую очередь, заметил юрист, необходимо изучить категорию земель и вид разрешённого использования: что можно строить на предлагаемом участке, а что нельзя. Это лучше делать с риелтором или юристом, изучая генеральный план, правила землепользования и застройки конкретных поселений или публичную кадастровую карту. Потом надо проверить чистоту продавца: то, что он действительно законный собственник этого объекта.
— К сожалению, в России наличие продавца в реестре [собственников] ещё не гарантирует, что с этой сделкой впоследствии ничего не случится, её не оспорят и не признают недействительной. В идеале, конечно, надо проверять историю принадлежности объекта на несколько колен назад, — уточнил юрист.
Надо также внимательно относиться и к договору. В нём должно быть указано, что дом — жилой, цена обозначена как окончательная, чтобы подрядчик не смог её потом менять, должны присутствовать проект, где будет подробно расписано, что должно быть построено или отремонтировано, а также смета, в которой будут обозначены все материалы, указаны объёмы, метры, человеко-часы и так далее. Желательно проверять и контрагента с его руководителем — через интернет, по базе юридических лиц и прочим источникам, чтобы не наткнуться на фирму-однодневку. Всю переписку с правлением садового общества лучше вести в бумажном или электронном виде, а не устно, чтобы оставались доказательства для возможных судебных споров.
При оплате электроэнергии, а это часто является причиной различных дачных «войн», необходимо проводить оплату только с выданными в подтверждение чеками или приходными ордерами. И надо знать, что полное отключение от электроэнергии незаконно. В случае неоплаты жильцу могут ограничить мощность или время подачи электроэнергии. Перед этим должнику обязательно должны вручить предупреждение о необходимости оплаты и возможном ограничении в случае невыполнения требований.
В дачных сообществах регулярно происходят конфликты между обычными садоводами и руководителями. В конце августа НГС рассказал историю, как председатель ТСН «Дорожник» и одновременно депутат выписал себе зарплату в миллион рублей, обманув членов общества. А еще ранее НГС внимательно следил за громким скандалом в СНТ «Цитолог». Здесь бывший председатель садового общества Михаил Саламатов обвинил члена правления Андрея Храброва в мошенничестве с федеральными землями, а он, как утверждается в заявлении в полицию, избил Саламатова. Причём сделал это не в первый раз, судя по возбуждённому в конце 2019 года уголовному делу.