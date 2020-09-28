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Семья купила коттедж под ключ, но застройщик заселил её в дом с недоделками на полмиллиона и отключил свет

Мама с дочкой живут в недострое без сайдинга, воды и электричества и боятся замерзнуть зимой

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Мама с дочкой продали городскую квартиру, чтобы переехать в коттедж, а в итоге уже два года живут в недостроенном здании без электричества

Мама с дочкой продали городскую квартиру, чтобы переехать в коттедж, а в итоге уже два года живут в недостроенном здании без электричества

Компания «НСК» не достроила коттедж в «Удачном» почти на полмиллиона

Последнее время всё больше людей приходят к мысли поменять городское жильё на собственный дом за городом. Юлия Однорогая со своей пожилой мамой несколько лет назад решили продать квартиру и переехать жить в коттедж. Вроде бы нашли подходящий посёлок, агентство недвижимости, которое всё организует, строительную компанию, которая отстроит дом под ключ, но что-то пошло не так. Корреспондент НГС Илья Калинин выслушал историю, как две женщины, поменяв городскую квартиру на коттедж, остались и без квартиры, и без законченного дома.

Как женщины купили дом под ключ и что им обещали

В июне 2017 года Юлия Однорогая со своей пожилой мамой перебрались жить в собственный дом. Для нового места жительства женщины выбрали ТСН «Удачное» в посёлке Рыбачий. Через агентство недвижимости «НИАН» продали квартиру и по рекомендации агентства обратились в «Новосибирскую Строительную Компанию» (ООО «НСК»), которая возводила дома в «Удачном».

— Директор этой строительной компании Евгений Пономарёв является собственником земель в этом посёлке и председателем ТСН. Всё в одном лице. И вот нам в агентстве порекомендовали эту фирму: сказали, что тут всё здорово, всё хорошо, давайте, мол, покупайте. Ну мы и купили там готовый короб: стены и крыша. Даже окон не было. Перед тем как подписать договор, нам озвучили сумму: 2 миллиона 850 тысяч. Сказали, что в неё входят и забор, и сайдинг, и всё-всё-всё. Сказали, что дом будет под ключ. Мы с мамой — две женщины, и мужчин нет, поэтому достраивать некому было бы. Вот мы специально этот момент и уточняли. Нам так и сказали: всё будет, все коммуникации — заходи и живи. Сказали, ремонт будет косметический, сайдинг, тепло, канализация, — рассказала корреспонденту НГС Юлия Однорогая.

Договор подписали 1 июня 2017 года. Женщина заметила, что тут они допустили ошибку: в договоре детально не было расписано, что именно обязуется выполнить строительная компания. Был там и непонятный пункт об обеспечении строителей стройплощадкой и подключении их к электроэнергии и воде.

— Я ещё у Евгения Владимировича [Пономарёва] спросила: «Мы, помимо 2 миллионов 850 тысяч рублей, которые прописаны в договоре, должны ещё что-то платить?» Нам сказали: нет, мол, это типовой договор, который всегда составляется в таком виде. Сказали, что всё в сумму входит. Юрист [компании «НИАН»] почитала и тоже сказала, что всё хорошо, — заметила женщина.

Юлия Однорогая не смогла добиться от компании «НСК» выполнения в срок обозначенных в договоре строительных работ

Юлия Однорогая не смогла добиться от компании «НСК» выполнения в срок обозначенных в договоре строительных работ

Как дом оказался без сайдинга, воды и электричества

Через пару дней после подписания договора, по словам Юлии Однорогой, Евгений Пономарёв сообщил им, что установка забора на участке в оплаченную сумму не входит, потому что забор к дому не относится.

— Мы такие: «Ну хорошо… Грустно, конечно, ну ладно». А нам — и сайдинг к дому не относится. Мы с мамой удивились: «Как так? Говорили же, что всё относится». Но нам пояснили, что всё просчитали, и денег не хватает. Ну ладно, решили мы, что тут поделать, — рассказала корреспонденту НГС Юлия.

Чтобы рабочим вписаться в заложенную сумму ремонта, уверяет она, им самим пришлось искать самые дешёвые стройматериалы.

Проблема выявилась ещё и со сроками сдачи объекта. Женщинам пообещали, что всё будет готово в течение трёх недель, и они смогут вовремя съехать из проданной квартиры в готовый дом. Но этого не случилось, поэтому Юлию с её матерью временно поселили в другой коттедж, который строила компания «НСК». Временное проживание в недостроенном чужом доме тянулось три месяца, после чего женщин заселили в их недоделанный коттедж.

— У Евгения Владимировича все эти три месяца постоянно уходили куда-то рабочие. Одна бригада ушла, потом другие взялись и тоже ушли, потом ещё один рабочий пришёл… Мы были без воды и без туалета: пришлось купить биотуалет и таскать воду из колодца в летний душ, который тоже купили. А Евгений Владимирович всё это время кормил нас завтраками, что вот-вот, и ремонт будет доделан. Но со временем выяснилось, что и бойлерная с гаражом тоже к дому не относятся, поэтому ремонт там делать не будут. Дошло до того, что и балконные перила на балконе второго этажа делать не захотели, так как они якобы к дому тоже не относятся. С горем пополам влепили туда какую-то дощечку… И вот 1 сентября мы с мамой уехали на работу, а когда вернулись вечером домой, обнаружили, что наши вещи из дома, где мы временно жили, перенесены в грузовичок соседа, а сам дом закрыт. Получается, нас насильно заселили в недоделанный дом. А потом началась эпопея: когда же вы нам всё доделаете, — рассказала Юлия Однорогая.

Различные недоделки, которые остались в доме, уточнила женщина, дополнились появившимися в стенах трещинами, перекосившимися косяками и постоянно гаснущим электричеством. Вызванный электрик заметил, что проблемы с электричеством из-за неправильного подключения коттеджа к электросети. Однажды ночью электричество отключилось совсем, из-за чего перемёрзла водяная система отопления дома.

— Если честно, страшно было зимой… Мы закрывались на кухне, прогревали её и там спали. Воду возим из города в бутылках, потому что в нашем обществе нет колонки, а в соседнем брать неудобно. Но прошлая зима хотя бы была тёплая, а вот эту зиму я очень боюсь, — заметила женщина.

В итоге, чтобы как-то пережить прошлую зиму, были закуплены обогреватели и газовая горелка. После всех этих историй Юлия перестала оплачивать электроэнергию, за которую, по её словам, ежемесячно отдавала Евгению Пономарёву по 10–15 тысяч рублей без каких-либо квитанций. Женщина уверяет, что поднимала вопрос о завершении всех недоделок и устранении щелей, из-за которых дом приходилось постоянно перетапливать. Руководитель же СНТ убеждал её, что берёт деньги за электричество в соответствии с реальными тратами, а приведёт всё в норму позже. Но позже электричество от дома отрезали совсем: второй год женщины живут в коттедже без электричества.

Застройщик: «Недоделки были несущественные»

Руководитель строительной компании «НСК» и председатель ТСН «Удачное» Евгений Пономарёв сразу заметил, что не брал с женщин за электричество ни копейки, наоборот — это они не платили за свет, что и послужило причиной конфликта. По договору, заметил Евгений Пономарёв, заказчик на время работ по обустройству коттеджа должен был сам предоставить электричество работникам его строительной компании. А для этого надо было подать заявление на временное подключение объекта в правление садового общества, руководил которым опять же Пономарёв. Но это по какой-то причине, по его словам, женщины делать не стали.

— В итоге мы, как строительная компания, написали заявление в правление с просьбой предоставить электроэнергию на момент строительства. А когда закончились строительные работы и когда они (Юлия Однорогая с матерью. — Прим. ред.) заехали, я им говорил, что мы не можем дальше снабжать объект, а нужно написать заявление на постоянное подключение. Для этого нужно получить документы на жилой дом, — объяснил корреспонденту НГС Евгений Пономарёв.

— Он нам про заявление на подключение электроэнергии сообщил, наверное, только года через два с половиной, когда уже пошли суды. То есть в тот момент, когда мы подписывали договор и спрашивали, нужно ли что-то ещё, нам сказали, что ничего не нужно. А мы ничего и не знали, так как в коттедже до этого не жили, — в оправдание заметила Юлия Однорогая.

Тем не менее дом с электричеством оставался довольно долго — более полутора лет. От электросетей коттедж отключили только в середине 2019 года. Евгений Пономарёв объясняет это своим человеческим подходом.

— Ну как это? Взять и оставить людей без электричества? Но в итоге мы пришли к тому, что надо было их отключать. Потому что больше уже не было возможности. Не платили они никогда, с самого первого дня ни одной копейки они не заплатили, — рассказал Пономарёв и предложил не искать логическое объяснение тому, что около двух лет закрывал глаза на отсутствие какой-либо оплаты.

То, что его компания так и не завершила ремонт в доме, Пономарёв не отрицает, но уточняет: величина недоделок сильно преувеличена.

— Те недоделки, которые были, они несущественные. Например, подклеить плинтус, подкрасить где-то какие-то стыки, где-то подклеить кусочки обоев — уголки или стыки. На сайдинг у людей не было денег. Мы составляли [договор], исходя из их суммы, которая у них была. Но мы можем сделать дом под ключ, мы строим дома под ключ. А вообще такой термин в договоре никогда не прописывается. И я не помню, о чём мы тогда разговаривали, — прошло много времени, — пояснил Пономарёв.

По мнению застройщика, сайдинг, как и забор на участке, не входили в договор, но выяснилось это не сразу

По мнению застройщика, сайдинг, как и забор на участке, не входили в договор, но выяснилось это не сразу

Что решили суды

В апреле 2018 года Евгений Пономарёв подал в суд по поводу неоплаченного электричества. Суд вынес решение в его пользу. Обжаловать это решение Юлии Однорогой не удалось.

— В итоге мы оказались ему должны в общей сложности 180 тысяч рублей. Это за электроэнергию и непредоставление стройплощадки… Беда вся в том, что у нас на руках, кроме договора, никаких бумаг нет. А он сам себе сделал документы: что и за блок-контейнер платил, и сам с собой заключил договор на поставку электроэнергии. Моих подписей там вообще нигде не было. Все эти бумаги я впервые увидела только в 2018 году, когда начался суд, — заметила Юлия.

Женщины в ответ подали в суд на строительную компанию Пономарёва за невыполнение обязательств. И тоже выиграли процесс. Суд установил: компания «НСК» не доделала работ почти на полмиллиона рублей. Общая сумма, которую суд постановил выплатить владельцам коттеджа, составила 566 622 рубля 14 копеек. Юлия Однорогая заметила, что решение суда ещё не вступило в силу: они подали апелляцию. Женщины хотят добиться и включения в общую сумму 150 тысяч рублей за две экспертизы, которые были проведены за их счёт.

По данным системы «Контур.Фокус», Евгений Владимирович Пономарёв является владельцем 100% ООО «Новосибирская Строительная Компания» (ООО «НСК»), которое строит жилые и нежилые здания. До 2011 года компания называлась «Первая Строительная Социальная Сеть». В Новосибирске зарегистрировано более двадцати ООО «НСК». Некоторые не действуют или находятся в стадии банкротства. В посёлке Рыбачий существует ещё одно садоводческое общество — СНП «Рыбачий», один из учредителей которого Андрей Чернецов является владельцем 70% другого ООО «НСК» (30% принадлежат Валерию Наливкину). Андрей Чернецов известен как бывший руководитель «Трэвэлерс кофе Новосибирск» и участник «кофейного скандала». Компания «НСК» Чернецова в декабре 2018 года признана банкротом. Пономарёв и Чернецов заметили корреспонденту НГС, что друг друга не знают или не могут вспомнить.

Как не попасть в такую же ловушку

Юрист Александр Шахаев рассказал, на что стоит обращать внимание тем, кто готовится совершить такую сделку. В первую очередь, заметил юрист, необходимо изучить категорию земель и вид разрешённого использования: что можно строить на предлагаемом участке, а что нельзя. Это лучше делать с риелтором или юристом, изучая генеральный план, правила землепользования и застройки конкретных поселений или публичную кадастровую карту. Потом надо проверить чистоту продавца: то, что он действительно законный собственник этого объекта.

— К сожалению, в России наличие продавца в реестре [собственников] ещё не гарантирует, что с этой сделкой впоследствии ничего не случится, её не оспорят и не признают недействительной. В идеале, конечно, надо проверять историю принадлежности объекта на несколько колен назад, — уточнил юрист.

Надо также внимательно относиться и к договору. В нём должно быть указано, что дом — жилой, цена обозначена как окончательная, чтобы подрядчик не смог её потом менять, должны присутствовать проект, где будет подробно расписано, что должно быть построено или отремонтировано, а также смета, в которой будут обозначены все материалы, указаны объёмы, метры, человеко-часы и так далее. Желательно проверять и контрагента с его руководителем — через интернет, по базе юридических лиц и прочим источникам, чтобы не наткнуться на фирму-однодневку. Всю переписку с правлением садового общества лучше вести в бумажном или электронном виде, а не устно, чтобы оставались доказательства для возможных судебных споров.

При оплате электроэнергии, а это часто является причиной различных дачных «войн», необходимо проводить оплату только с выданными в подтверждение чеками или приходными ордерами. И надо знать, что полное отключение от электроэнергии незаконно. В случае неоплаты жильцу могут ограничить мощность или время подачи электроэнергии. Перед этим должнику обязательно должны вручить предупреждение о необходимости оплаты и возможном ограничении в случае невыполнения требований.

В дачных сообществах регулярно происходят конфликты между обычными садоводами и руководителями. В конце августа НГС рассказал историю, как председатель ТСН «Дорожник» и одновременно депутат выписал себе зарплату в миллион рублей, обманув членов общества. А еще ранее НГС внимательно следил за громким скандалом в СНТ «Цитолог». Здесь бывший председатель садового общества Михаил Саламатов обвинил члена правления Андрея Храброва в мошенничестве с федеральными землями, а он, как утверждается в заявлении в полицию, избил Саламатова. Причём сделал это не в первый раз, судя по возбуждённому в конце 2019 года уголовному делу.

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