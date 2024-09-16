Как снизить холестерин в крови без лекарств?

Нужно снизить холестерин, но можно ли обойтись без лекарств? Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Вопрос о холестерине и его воздействии на здоровье часто занимает главное место в медицинских дискуссиях. С одной стороны, говорят о том, что повышенный уровень холестерина увеличит вероятность сердечно-сосудистых заболеваний. С другой стороны, возникают сомнения относительно необходимости и безопасности использования статинов. Доктор Питер вместе с врачами разбирается в том, каким должен быть уровень холестерина.

Повышенный уровень холестерина — всегда ли это плохо?

— Сам по себе уровень холестерина не является единственным и основным критерием для назначения статинов, — говорит врач Любовь Станкевич. — Холестерин — это не враг организма, как многие могут думать, а, наоборот, вещество, выполняющее множество важных функций. Например, он необходим для синтеза стероидных гормонов, которые включают половые гормоны и кортикостероиды, а также для правильного формирования и функционирования нервной системы.

Любовь Станкевич — врач клинической лабораторной диагностики, директор по лабораторной медицине и производству компании «ЛабКвест» + «Q-Клиника» в Москве, кандидат медицинских наук.

Есть распространенное заблуждение, что чем ниже уровень холестерина, тем лучше. Однако это не так. К примеру, во время инфекционных заболеваний, таких как грипп, уровень холестерина может временно снижаться, что является нормальной реакцией организма.

— Уровень холестерина в крови не дает полной клинической картины, если его рассматривать изолированно. Наибольшую опасность представляет холестерин, связанный с липопротеинами низкой плотности (ЛПНП), именно их уровень является важным показателем при принятии решения о назначении статинов, — подчеркивает врач.

Для определения истинного риска атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний рекомендуется проводить анализы, которые определяют концентрацию ЛПНП.

Статины: за и против

— В мире существует несколько точек зрения на применение статинов. Одни специалисты убеждены в том, что статины следует назначать без особых раздумий, особенно людям старшего возраста, так как это эффективные средства для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний и замедления прогрессирования атеросклероза. Другие же подчеркивают, что статины могут нанести вред организму, особенно если существуют определенные противопоказания, — говорит Любовь Станкевич.

Среди побочных эффектов эксперт в первую очередь выделяет:

рабдомиолиз — повреждение мышечной ткани. Это один из самых серьезных побочных эффектов статинов. Состояние может быть особенно опасным для спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни;

проблемы с печенью — статины могут негативно влиять на работу органа, поэтому требуется регулярно мониторить состояние печени у пациентов, принимающих эти препараты.

— Важно отметить, что различие в частоте побочных эффектов у разных препаратов зависит от генетики конкретного пациента, поэтому перед началом терапии может быть полезно провести генетическое тестирование, — подчеркивает Любовь Станкевич.

Чем заменить статины

— Существует мнение, что не стоит назначать статины, если есть возможность избежать приема этих лекарств. Особенно когда пациент подвержен рискам, связанным с побочными эффектами статинов, — говорит врач. — Тем не менее окончательное решение должно быть основано на тщательном анализе всех факторов, включая результаты генетического тестирования. Такое тестирование покажет, как организм конкретного пациента будет метаболизировать препараты и какие дозировки безопасны для него.

По словам эксперта, есть несколько альтернатив статинам, хотя они и не так распространены.

— Например, современные лекарства из группы ингибиторов PCSK9 или препараты на основе вещества эзетимиб предлагают новые подходы к снижению уровня холестерина, — рассказывает Любовь Станкевич. — Однако некоторые из них пока не так широко применяются и могут не входить в перечень препаратов, которые обычно выписывают в поликлинике в рамках ОМС. Это делает их менее доступными для пациентов, которые ищут альтернативы статинам.

Добавки для снижения холестерина

— Применение добавок, таких как омега-3 и витамин D, действительно может быть полезно в улучшении липидного профиля, особенно у людей с определенными типами дислипидемии, — говорит врач. — Так, омега-3 помогает снизить уровень триглицеридов в крови и уменьшить воспалительные процессы, что способствует улучшению состояния сосудов и сердца.

Однако эксперт подчеркивает, что добавки не являются панацеей и их эффективность максимальна только при соблюдении здоровой диеты и отказа от вредных привычек.

— Добавки не могут полностью заменить статины, если применение лекарств необходимо по медицинским показаниям, — объясняет Любовь Станкевич.

Народные средства снижения холестерина

Чеснок — для профилактики Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Недавнее исследование китайских ученых показало, что вещество аллицин, входящее в состав чеснока, способно понизить концентрацию липопротеинов низкой плотности и улучшить течение атеросклероза. Однако авторы проводили опыты на мышах, поэтому конкретных дозировок по приему чеснока, которые бы помогли человеку, они не озвучили.

— Чеснок и другие продукты, обладающие гиполипидемическим эффектом, помогают поддерживать нормальный липидный профиль, но их эффективность значительно уступает медикаментозной терапии, — рассказывает Любовь Станкевич. — Рассчитывать на то, что чеснок полностью заменит статины, не следует.

По словам врача, чтобы уровень холестерина был в норме, необходимо с раннего возраста соблюдать правильную диету, избегать употребления трансжиров, выбирать растительные масла с высоким содержанием ненасыщенных жиров и поддерживать нормальный вес.

Сбалансированная диета при повышенном холестерине должна включать:

продукты с низким содержанием насыщенных жиров, трансжиров и сахара;

много фруктов и овощей;

цельные зерна и орехи;

здоровые липиды, такие как оливковое масло.

— Диета может способствовать снижению уровня холестерина, улучшению липидного профиля и снижению риска атеросклероза, — говорит эксперт.

Почему диета может не работать

К сожалению, есть случаи, когда в повышенном холестерине виновата наследственность.

— Диета и здоровое питание не могут исправить генетически детерминированные проблемы с липидным обменом. В таких случаях необходима медикаментозная поддержка, — объясняет врач.

У людей с генетической предрасположенностью к повышенному уровню холестерина диета и здоровый образ жизни могут лишь отсрочить необходимость приема статинов и других медикаментов, но не исключить ее полностью.

По словам эксперта, для таких пациентов диета должна быть частью комплексного подхода к лечению, который включает регулярные физические нагрузки, отказ от курения и при необходимости медикаментозную терапию.

— Для эффективного снижения уровня холестерина необходимо учитывать множество факторов, включая генетику, образ жизни, диету и общее состояние здоровья, — говорит врач. — Консультация с врачом и проведение необходимых анализов, включая генетическое тестирование, помогут выбрать наиболее подходящую стратегию, будь то прием статинов, выбор дозы и конкретного препарата, использование альтернативных лекарств, соблюдение диеты или применение добавок. При этом здоровый образ жизни и регулярное медицинское наблюдение — ключевые компоненты успешного контроля уровня холестерина и снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний.

— Статины могут отличаться по составу, качеству ингредиентов и биодоступности. Лучше выбирать препараты с проверенными, высококачественными компонентами от производителей с хорошей репутацией, — говорит диетолог Ольга Деккер.

Ольга Деккер — диетолог, нутрициолог, член Национального общества диетологов и нутрициологов и Европейской ассоциации по изучению ожирения.

По словам врача, статины обычно назначаются, если уровень общего холестерина превышает 6,2 ммоль/л или уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) превышает 4,1 ммоль/л . Однако решение о назначении статинов должно основываться на комплексной оценке риска сердечно-сосудистых заболеваний, включая такие факторы, как возраст, семейная история, наличие гипертонии, диабета и других сопутствующих заболеваний.

Какой должна быть норма холестерина

Общий холестерин (ОХС): менее 5,2 ммоль/л — нормальный уровень;

5,2–6,2 ммоль/л — погранично высокий уровень;

более 6,2 ммоль/л — высокий уровень. Липопротеины низкой плотности: менее 3,0 ммоль/л — нормальный уровень;

3,0–4,0 ммоль/л — погранично высокий уровень;

более 4,0 ммоль/л — высокий уровень. Липопротеины высокой плотности: более 1,0 ммоль/л — для мужчин;

более 1,2 ммоль/л — для женщин.

Народные методы снижения холестерина: мнение диетолога

— Существует несколько народных средств, которые способны помочь в снижении уровня холестерина, однако перед их применением важно проконсультироваться с врачом, — говорит Ольга Деккер.

Чеснок при регулярном употреблении может снижать уровень «плохого» холестерина (ЛПНП);

льняное семя , богатое омегой-3, способствует улучшению липидного профиля;

псиллиум (отруби из подорожника) содержит растворимую клетчатку, которая способствует снижению уровня ЛПНП;

овсянка содержит бета-глюканы, которые помогают снижать уровень холестерина;

оливковое масло , богатое мононенасыщенными жирами, а также миндаль и грецкие орехи могут положительно влиять на уровень холестерина. Фитостерины и фитостанолы, содержащиеся в некоторых растительных маслах и орехах, помогают блокировать всасывание холестерина в кишечнике;

зеленый чай благодаря содержанию катехинов также может способствовать снижению холестерина;

ниацин (витамин B3) может также помочь снизить «плохой» холестерин и повысить «хороший» (ЛПВП).

— Однако все эти средства наиболее эффективны в сочетании с правильным питанием и здоровым образом жизни, — подчеркивает эксперт.

Три важных специи

Присмотритесь к специям. Может быть, найдете среди них подходящие Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Ранее мы рассказывали о трех специях, которые снизят сахар и холестерин в крови .

Хотя приправы хранятся не в аптечке, они могут оказывать значительное влияние на здоровье. Современные исследования показывают, что некоторые специи могут играть важную роль в регулировании уровня глюкозы и холестерина в крови.

Улучшения можно заметить через три-четыре месяца.

Ученые оценили эффект

Ученые из Университета Объединенных Арабских Эмиратов доказали, что добавление в рацион корицы, черного тмина и имбиря может существенно улучшить кардиометаболические показатели у людей с риском развития метаболического синдрома.

Метаболический синдром — это увеличение массы висцерального жира, снижение чувствительности периферических тканей к инсулину и гиперинсулинемия, которые нарушают углеводный, липидный, пуриновый обмены, а также вызывают артериальную гипертензию.

После 12 недель

У тех, кто применял эти специи, отметили следующие изменения:

имбирь и черный тмин серьезно снизили уровень глюкозы натощак, а также общий и LDL-холестерин;

все три специи (имбирь, корица и черный тмин) уменьшили уровень глюкозы натощак. При этом черный тмин показал наибольший эффект;

корица оказала наибольшее влияние на снижение уровня гликированного гемоглобина (HbA1c) , концентрация которого отражает среднее содержание глюкозы в крови за период около трех месяцев. Этот показатель помогает оценить, насколько эффективно идет регулирование уровня глюкозы в процессе лечения.