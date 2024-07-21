«Если создать вакцину, она будет бесполезна». Профессор Чумаков — о том, опасен ли сейчас коронавирус и стоит ли делать прививку

Источник: Елизавета Фатеева / MSK1.RU

Коронавирус растратил свою прежнюю силу и превратился в обычную простудную инфекцию. Прививаться от ковида уже нет смысла — инфекция мутирует настолько быстро, что прежние вакцины от них не защитят. Об этом нашим коллегам из MSK1.RU сообщил вирусолог, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков.



— Коронавирус уже не представляет большой опасности. Эта инфекция очень сильно растратила свою силу, и сейчас уже коронавирус настолько изменился, что он превратился в обычную простудную инфекцию. Новые штаммы менее опасны, и в будущем будут еще менее опасны, — рассказал MSK1.RU Чумаков.



Ученый объяснил, что инфекция является опасной только в начале вспышки, когда она переходит от другого организма к человеку. У людей нет настолько сильной противовирусной защиты, как у животных, поэтому человек болеет очень сильно. Так случилось и с коронавирусом, когда он перешел от летучей мыши.



— Логика такая, что постепенно вирусные инфекции, которые внедряются в человеческую популяцию, становятся всё менее и менее опасными. То же самое произойдет и с коронавирусом, — объяснил вирусолог.



По словам биолога, вакцинация от коронавируса перестала быть актуальной. Всё дело в том, что ковид очень быстро мутирует, и прививки не могут защитить человека от новых штаммов. Создавать же новые нет смысла.



— (Вакцинация) совсем неактуальна. Вирус мутирует настолько быстро, что даже если сейчас создать вакцину, которая будет действовать на циркулирующий штамм, через какое-то время она будет совершенно бесполезна, — отметил Чумаков.



За четыре года с начала пандемии ученые не выявили побочных эффектов от вакцин, уточнил вирусолог. Случаи тромбозов и других последствий, возникших после прививок, единичные и не говорят об опасности препаратов.