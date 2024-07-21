«Наказание молчанием и табу на вопросы о деньгах»: психолог составил топ-15 популярных детских травм

Молчание — это одна из самых сильных детских травм Источник: Евгения Бикунова











Развод родителей, насилие, бедность, отсутствие выбора и наказание в виде молчания в детстве могут привести к необратимым последствиям во взрослом возрасте. Клинический психолог Анастасия Федорова составила топ-15 самых распространенных детских психотравм и рассказала V1.RU о том, как они могут повлиять на жизнь.

Детская травма — это вытесненное воспоминание, спрятанное в глубинных слоях сознания. Оно может вернуться в определенный момент и привести к тяжелым последствиям.



Ранние детские травмы, даже если забываются, могут влиять на взрослую жизнь. События, которые переживает человек, будучи ребенком, в конечном счете продолжают оказывать на него влияние даже тогда, когда он давно вырос. Воздействие одних очевидно, влияние других непросто распознать.

— Часто во взрослом возрасте люди впадают в стадии ретравматизации, когда бессознательно воспроизводят травмирующие события и вызывают в себе определенные эмоции, — объясняет Анастасия Федорова. — Например, мальчик рос в семье с мамой, у которой была алкогольная зависимость. Подсознательно он может искать себе девушку, в которой рано или поздно проявится данная вредная привычка. Либо девочка, которую били в детстве, будет выбирать плохих парней.

Насилие или отсутствие опеки в детстве приводит к проблемам с весом во взрослом возрасте Источник: Евгения Бикунова











Вот топ-15 самых распространенных детских психологических травм. Анастасия Федорова составила этот список для того, чтобы вы сами выяснили, стоит ли обращаться за помощью к специалистам.

Насилие или отсутствие опеки

У людей, переживших насилие в семье (по отношению к себе или другим родственникам) или невыполнение родителями своих обязанностей, выше риск заболеть ожирением в среднем возрасте. Подростки и молодые люди, прошедшие через подобное, в пять раз более склонны к расстройствам пищевого поведения по сравнению с теми, кому не приходилось сталкиваться с жестоким обращением.



Родители с зависимостями

Если ребенок воспитывался в семье, где один или оба родителя злоупотребляли алкоголем или наркотиками, то он может вырасти слишком ответственным. Таким людям бывает трудно расслабиться, и они не умеют веселиться. Это происходит в том случае, если ребенку приходилось быть «родителем» собственной маме или папе и быть втянутым в решение недетских проблем. Дети лишаются радостей дважды: в юном и во взрослом возрасте.



Эмоциональный абьюз

Люди, которые прошли через это, будучи детьми, часто не переносят любых конфликтов и боятся говорить то, с чем другие могут не согласиться. Им сложно постоять за себя, и они не спешат высказывать свое настоящее мнение.



Жестокое отношение

Люди, которые пережили жестокое обращение, могут легко поддаваться манипуляциям и не умеют устанавливать личные границы с близкими (иногда даже с собственными детьми). Они часто становятся «опекунами» для друзей и родственников, заботясь обо всех вокруг в ущерб себе.



Бедность

Стрессовая среда негативно влияет на развивающиеся исполнительные функции ребенка, то есть навыки, которые помогают думать, учиться, планировать, фокусироваться, развивать словарный запас. Бедность лишает не только материальных благ, но и сказывается на уже взрослом человеке, даже если он больше не живет в стесненных условиях.



Если в детстве ребенку не давали право выбора, то во взрослом возрасте другие будут делать это за него Источник: Евгения Бикунова











Отсутствие выбора

Родители стараются следовать четкому плану в воспитании детей и выбирают им игрушки, одежду, еду, а иногда даже друзей: «Я ведь хочу, как лучше». Не предоставляя ребенку права выбора, мама и папа дают ему понять, что тот не ответственен за свои решения, власть над ними находится у других людей. Во взрослом возрасте человек рискует оказаться в созависимых отношениях. Он станет выбирать партнеров, которые будут полностью контролировать отношения, и эмоционально зависеть от них. А это уже совсем не тот сценарий, о котором мечтали бы родители.



Развод родителей

То, что дети видят и переживают во время неудачного брака родителей, становится частью их представления о себе и обществе. Это происходит потому, что конфликт мамы и папы, а также последующий развод приходится на период становления личности ребенка. Во взрослом возрасте люди, чьи родители развелись, могут придавать высокое значение поддержанию отношений, любви, верности и состраданию. Это хорошо, пока требования не становятся завышенными. В ином случае человеку сложно найти пару.



Табу на вопросы о деньгах

Дети не очень понимают, что такое деньги, но они многому учатся на эмоциях и отношениях родителей. Если в семье запрещено поднимать денежные вопросы или же эта тема всегда вызывает споры и беспокойство, то ребенок, выросший в таких условиях, может бояться иметь какое-либо дело с деньгами во взрослом возрасте. Отсюда неразумные траты, неумение планировать бюджет, долги или желание передать решение финансовых проблем другим.



Травма, полученная от родителей

Люди могут оказаться в дружеских, романтических или рабочих отношениях, которые им вредят. Даже когда такие люди хотят избежать подобного опыта, они часто выбирают тех, кто соответствует их травматической идентичности. Это могут быть друзья-манипуляторы, партнеры-абьюзеры и деспотичные начальники. Такой опыт приводит к травмам через повторение прошлого.



Тревожный родитель

Тревога родителей передается ребенку, формирует его стиль жизни, когда надо постоянно беспокоиться, даже не подозревая об этом. Став взрослым, он будет испытывать сложности в отношениях. Ему сложно будет довериться партнеру. Появится страх предательства, обмана и измены, как следствие, контроль, скандалы, навязчивость в отношениях. Вместо радости любви — постоянный страх предательства. Они никогда не будут чувствовать себя в полной безопасности.



По мнению психолога, дети не должны заботиться о младших, как родители Источник: Евгения Бикунова











Ребенок — глава семьи

Это случается, когда родители больны и ребенок заботится о них. Или, как самый старший в семье, он должен заботиться о младших братьях и сестрах. Груз повседневных забот взваливается на хрупкие детские плечи. Ребенку приходится выполнять роль взрослого и отказываться от детства. В этих случаях потребность ребенка в воспитании и заботе остаются незамеченными. Ребенок эксплуатировался из-за нужд родителей. Человек теряет способность просить о помощи — делает всё сам и довольствуется малым. Он сам сажает себе на шею нарциссов или алкоголиков, стремиться спасти, помочь и поддержать всех, кроме себя.



Потеря одного или обоих родителей

Такая утрата имеет глубокие корни, даже если ребенок получал достаточно внимания от других людей. Если эта печаль не была замечена, услышана, то эта потеря будет ощутима в течение жизни. Потому что ребенок слишком рано узнал, что любимый человек может внезапно уйти навсегда. Став взрослым, он может бояться близости, потому что она может закончиться и тогда придется снова пережить потерю.



Холодная мать

Отрешенная, недоступная мать, выкидывающая рисунки, всегда травмирует. Детей нужно видеть, слышать, обнимать, хвалить и ценить. У ребенка появится эффект ожидания, стремления к тому, чтобы его чувства были услышаны. Он будет ждать всю жизнь. Став взрослым, человек будет сомневаться, что его любят, может ревновать и требовать доказательств любви или предпочтет держаться холодно и отстраненно с любящим человеком.



Травля

Это означало, что ребенка не принимали в социуме. Став взрослым, он сравнивает себя с другими и считает себя хуже. Это негативно сказывается на самооценке. Человек чувствует себя социально не уверенным, трудно открывается и доверяет.



Эмоциональное насилие или наказание молчанием

Насилие есть насилие. Ребенок растет в агрессивной среде. Самые близкие люди кричат, унижают или просто молчат. Он не чувствует безопасности. Жизнь сравнима с минным полем. Любое неосторожное движение — и в ребенка летят грубые, обидные слова, а после — тишина. Неправильная логическая цепочка формируется в голове ребенка. Любить — унижать. «Если моя мама всё время злится, значит, я не в порядке. Со мной должно быть что-то не так. Я недостаточно хорош. В противном случае она бы так не поступила». Детство прошло, но ограничивающие убеждения не исчезли вместе с ним. Они всё еще живут в человеке и диктуют правила жизни. Взрослый живет с тем, кто его унижает, и считает это нормальным, не пытается ничего изменить. Он надеется, что партнер заметит его усилия, попытки угодить и скажет доброе слово.



Ребенок, родившийся в бедности, не умеет управлять финансами Источник: Евгения Бикунова











Одним из тяжелых случаев работы с детскими травмами, по мнению Анастасии Федоровой, являются установки «я никому не нужен», «я всем мешаю» и подобные вещи, которые родители обычно прививают детям постоянной критикой, психологическим давлением и чувством вины.



— Дети уязвимы, — напоминает практикующий психолог. — Большинство неразрешенных детских травм влияет на самооценку и ведет к высокой тревожности. Причины могут быть разными. Но их последствия продолжают жить и влиять на человека в течение всей жизни, потому что внутри всё еще живет травмированный ребенок.



Последствиями являются навязчивые переживания, катастрофические тревоги, апатия, страхи близости, трудности с доверием, низкая самооценка, страх быть осужденным, постоянные попытки доставить удовольствие, неумение говорить «нет», вспышки разочарования или симптомы социальной тревожности, которые не утихают.



— Особенно остро симптомы проявляются, когда складывается стрессовая ситуация или когда происходящее напоминает о том, что случилось в детстве, — подчеркивает Анастасия Федорова. — Если вы подозреваете, что ваши проблемы берут свое начало в детстве, то не стесняйтесь обратиться за помощью к психологу. На то, чтобы разобраться с последствиями, может уйти больше времени, чем хотелось бы, но забота о себе стоит того.

