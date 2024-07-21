Какое давление надо снижать? Ученые говорят, что те показатели, к которым мы привыкли, ошибочные

За давлением надо следить уже с 30 лет Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Считается, что идеальное давление находится в диапазоне от 90/60 до 120/80 миллиметров ртутного столба (мм рт. ст.). Пациентам с повышенным давлением — гипертоникам — обычно снижают верхнее, систолическое давление до 140 мм рт. ст. О том, правильно ли так поступать, рассказывает Доктор Питер.

Исследования показывают, что даже гипертоникам оптимально снижать показатель до 120 мм рт. ст. Это поможет предотвратить сердечные приступы и инсульты и даже защитить от деменции: сердечно-сосудистые заболевания считаются фактором риска.

К такому выводу ученые пришли, проанализировав истории болезни 11 тысяч пациентов. Все они были в зоне риска из-за возраста, диабета, неправильного образа жизни.



Затем пациентов разделили на две группы. Одних лечили стандартно, удерживая давление на показателе 140 мм рт. ст., другим снижали его до 120 мм. рт. ст. и ниже. Да, это заняло разное время: до 135 давление снизилось уже через два месяца, а для того, чтобы довести его до показателей около 120, потребовалось 9 месяцев. После этого за пациентами наблюдали более трех лет.

В итоге только у 9,7% из тех, кому снизили давление сильнее, впоследствии возникли серьезные сердечно-сосудистые осложнения. У тех, кого лечили стандартно, этот показатель составил 11,1%. То есть нынешнего порогового значения недостаточно.



Исследование опубликовали в авторитетном журнале Lancet. Его авторы считают, что снижение давление до 120 мм рт. ст. и ниже следует рассматривать для всех пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском, независимо от статуса диабета или перенесенного в анамнезе инсульта.

Для того чтобы показатели были точными, давление надо мерить правильно Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











Ранее мы рассказывали о том, что инфаркты и инсульты молодеют и наблюдать за артериальным давлением надо уже с 30 лет.

Измерять его следует в помещении, где не душно и не холодно, через 30 минут после физической активности, курения и приема пищи.



Пациенту в этот момент должно быть удобно. Лучше всего сидеть на стуле, с опорой для спины, ноги — на полу, рука с манжетой — на уровне сердца и лежит на столе.

Измерять артериальное давление в домашних условиях необходимо два раза с интервалом в минуту и по результатам выбирать среднее значение.



Если пациент отмечает ухудшение самочувствия, то для более точных цифр артериального давления необходимо трехкратное измерение с интервалом в 1 минуту и выбор среднего значения.



По словам кардиолога Анны Кореневич, есть люди, которые живут с артериальным давлением 90/60 и ничего особенно плохого не ощущают — для них это норма. Если же у вас обычно 120/90 или слегка повышенное давление, которое вдруг резко упало, помощь нужна, но не всегда.

Анна Кореневич — кардиолог, кандидат медицинских наук

