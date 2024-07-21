НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризмПробки
NGS
Погода

Сейчас+25°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+25°

пасмурно, без осадков

ощущается как +25

3 м/c,

южн.

 740мм 64%
Подробнее
3 Пробки
USD 88,02
EUR 96,04

СРОЧНО

Новосибирцам не хватило мест в самолете до Сочи

Ад в очереди за паспортом
Новосибирск ведет соцсети
Высокие красотки
Июльфест в Новосибирске
Движение на четвертом мосту
Необычные услуги
Разоблачили мифы об имплантах
Новые детали ЧП на Линейной
Лайфхаки для работодателей
НГС в Telegram
Здоровье Какое давление надо снижать? Ученые говорят, что те показатели, к которым мы привыкли, ошибочные

Какое давление надо снижать? Ученые говорят, что те показатели, к которым мы привыкли, ошибочные

Врачи считают, что снижать давление нужно сильнее, чем многие привыкли.

621
2 комментария
За давлением надо следить уже с 30 лет

Считается, что идеальное давление находится в диапазоне от 90/60 до 120/80 миллиметров ртутного столба (мм рт. ст.). Пациентам с повышенным давлением — гипертоникам — обычно снижают верхнее, систолическое давление до 140 мм рт. ст. О том, правильно ли так поступать, рассказывает Доктор Питер.

Исследования показывают, что даже гипертоникам оптимально снижать показатель до 120 мм рт. ст. Это поможет предотвратить сердечные приступы и инсульты и даже защитить от деменции: сердечно-сосудистые заболевания считаются фактором риска.

К такому выводу ученые пришли, проанализировав истории болезни 11 тысяч пациентов. Все они были в зоне риска из-за возраста, диабета, неправильного образа жизни.

Затем пациентов разделили на две группы. Одних лечили стандартно, удерживая давление на показателе 140 мм рт. ст., другим снижали его до 120 мм. рт. ст. и ниже. Да, это заняло разное время: до 135 давление снизилось уже через два месяца, а для того, чтобы довести его до показателей около 120, потребовалось 9 месяцев. После этого за пациентами наблюдали более трех лет.

В итоге только у 9,7% из тех, кому снизили давление сильнее, впоследствии возникли серьезные сердечно-сосудистые осложнения. У тех, кого лечили стандартно, этот показатель составил 11,1%. То есть нынешнего порогового значения недостаточно.

Исследование опубликовали в авторитетном журнале Lancet. Его авторы считают, что снижение давление до 120 мм рт. ст. и ниже следует рассматривать для всех пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском, независимо от статуса диабета или перенесенного в анамнезе инсульта.

Для того чтобы показатели были точными, давление надо мерить правильно

Ранее мы рассказывали о том, что инфаркты и инсульты молодеют и наблюдать за артериальным давлением надо уже с 30 лет.

Измерять его следует в помещении, где не душно и не холодно, через 30 минут после физической активности, курения и приема пищи.

Пациенту в этот момент должно быть удобно. Лучше всего сидеть на стуле, с опорой для спины, ноги — на полу, рука с манжетой — на уровне сердца и лежит на столе.

Измерять артериальное давление в домашних условиях необходимо два раза с интервалом в минуту и по результатам выбирать среднее значение.

Если пациент отмечает ухудшение самочувствия, то для более точных цифр артериального давления необходимо трехкратное измерение с интервалом в 1 минуту и выбор среднего значения.

По словам кардиолога Анны Кореневич, есть люди, которые живут с артериальным давлением 90/60 и ничего особенно плохого не ощущают — для них это норма. Если же у вас обычно 120/90 или слегка повышенное давление, которое вдруг резко упало, помощь нужна, но не всегда.

Анна Кореневич — кардиолог, кандидат медицинских наук

О том, когда волноваться все-таки стоит, читайте тут.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
21 июля 2024, 15:28
При 105-110 голова болит и тошнит, мигрэнь страшная, при 135-145 лежу пластом, кружица все и плывет, тошнит и мигрэнь. Тока при 118-130 чувствую нормас. Но где то? Щяс то гроза, то сухотка, то давление 110 то 130 поэтому в основном с тонометром и капотеном или цитрамном с аскофеном спасаюся😲😒
Гость
21 июля 2024, 15:06
но это не точно!
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
А можно всех посмотреть? Где еще в Новосибирске можно организовать пешеходную улицу — ищем альтернативу улице Ленина
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
Как бить жену правильно и почему все зря набросились на имама из Казани, который этому учит
Галеева Венера
Мнение
Супер-Маша и солдафон: в прокат вышел фильм «Не одна дома» с Миланой Хаметовой — почему его стоит посмотреть родителям
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
«Чтобы пройти к воде, надо маневрировать между загорающими»: турист рассказал об отдыхе в Адлере с семьей
Александр Зубарев
Тюменец
Мнение
«Как будто прошла бомбежка»: новосибирец возмутился состоянием убитых дорог — в мэрии ответили, что ремонт будет, но не сейчас
Вячеслав Соколов
Рекомендуем
Знакомства

masha_2006,18

Нина,46

Анна,36

Alexander,37

Игорь,58

AlisaMan,36

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление