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«Незачем пугаться»: бизнесмен вживил под кожу три микрочипа — зачем он это сделал и как сейчас живет

Аурум Кеттунен только рукой открывает дверь и оплачивает товары в магазине

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Аурум Кеттунен из Архангельска испытывает на себе возможности искусственного интеллекта и новых технологий. Ему не нужны ни ключ от дома, ни банковская карта — эти задачи решают имплантированные в руки электронные чипы. Под кожей у него три гаджета, и останавливаться он не планирует. На видео Аурум объяснил, почему решился на чипирование и как искусственный интеллект изменил его жизнь.

Аурум с детства любил научную фантастику и идеи трансгуманизма, поэтому, когда технологии стали доступны для широких масс, решился на эксперименты. Мужчина месяц прожил под руководством искусственного интеллекта, и именно он, основываясь на интересах Аурума, предложил имплантировать чип.

— Самым лучшим вариантом была NFC-имплантация — это маленькая метка в руке, ее даже видно местами. Мы попробовали — это вызвало очень серьезный всплеск, поскольку данная тема сейчас в мире острая. Многие говорят: «Вот сейчас всех чипируют!» Никто вас не чипирует, никому вы не нужны, это в первую очередь выбор каждого. Многие же занимаются имплантацией, делают зубки, протезы, какие-то другие улучшения организма. Имплантация чипа — это пирсинг с технологической изюминкой, — объясняет Аурум Кеттунен.

Тесное взаимодействие с ИИ его не пугает:

— Незачем пугаться. Это всё равно, что пугаться автомобиля. Нет разницы между перфоратором, калькулятором, машиной и ИИ. Это всё инструменты.

Опыты с искусственным интеллектом и современными девайсами изменили жизнь 33-летнего мужчины. Аурум основал школу по обучению работе с нейросетями. Его коллеги подхватили эксперименты по вживлению чипов, и ряды киберлюдей в Архангельске пополняются.

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Нейросети Искусственный интеллект Чипирование Современные технологии
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