«Незачем пугаться»: бизнесмен вживил под кожу три микрочипа — зачем он это сделал и как сейчас живет

Аурум Кеттунен из Архангельска испытывает на себе возможности искусственного интеллекта и новых технологий. Ему не нужны ни ключ от дома, ни банковская карта — эти задачи решают имплантированные в руки электронные чипы. Под кожей у него три гаджета, и останавливаться он не планирует. На видео Аурум объяснил, почему решился на чипирование и как искусственный интеллект изменил его жизнь.