«Предотвращал тяжелые формы заболевания». Из российских аптек пропали самые популярные лекарства от ковида

Пропажа фавипиравира из аптек, по словам биолога, вполне логична Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В российских аптеках перестали продавать препараты от коронавируса, содержащие фавипиравир. В частности, пропал российский аналог средства «Авифавир». Согласно данным агрегатора «Мегаптека», который отслеживает ассортимент в крупных аптечных сетях, лекарства нельзя купить в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани и ряде других городов.

Фавипиравир — противовирусное средство, которое начали активно применять в разгар пандемии COVID-19. Его разработали в Японии еще в начале 2000-х годов, но китайская компания Zhejiang Hisun Pharmaceutical получила разрешение на продажу препарата только в 2020 году. В России зарегистрировали аналог под брендом «Авифавир», которое разработало совместное предприятие РФПИ и группы компаний «ХимРар».

Препараты на основе действующего вещества фавипиравир назначали пациентам с COVID-19, чтобы уменьшить вирусную нагрузку на организм и вызвать более легкое течение заболевания, рассказал нашим коллегам из MSK1.RU член-корреспондент РАН, молекулярный биолог Петр Чумаков. Чаще всего средство применяли при начальных стадиях заболевания.

— Это предотвращало тяжелые формы заболевания, помогало сделать позднюю фазу коронавируса менее масштабной. Применение препарата приводило к тому, что вирус размножался менее интенсивно и болезнь проходила довольно быстро и без особых последствий, — объяснил Чумаков.

Пропажа фавипиравира из аптек, по словам биолога, вполне логична: лекарства потеряли свою актуальность, так как вирус COVID-19 уже ослаб и буквально превратился в обычную простуду.



— Когда была пандемия коронавируса, вирусный штамм, который был возбудителем COVID-19, очень отличался от того, который существует сейчас. В процессе эволюции он потерял свою патогенность, и поэтому не вызывает столь серьезные заболевания. Поэтому сейчас нет смысла назначать такого рода препараты, — подчеркнул Чумаков.



Источник: Megapteka.ru











Источник: Megapteka.ru











Он отметил, что у фавипиравира есть множество аналогов с разными механизмами действия. Поэтому препараты от коронавируса можно будет найти на прилавках.



В июне 2020 года Минздрав внес фавипиравир в методические рекомендации по лечению COVID-19. Спустя год американский дистрибьютер лекарственных средств Appili Therapeutics заявил, что препарат не смог продемонстрировать эффективность лечения пациентов с коронавирусом на ранней стадии заболевания.

По данным аналитической компании DSM Group, пик продаж фавипиравира пришелся на 2021 год. Тогда их объем составил 30,3 миллиарда рублей, передает РБК. Последний раз препарат вводился в оборот в марте этого года, уточнили в Росздравнадзоре.

MSK1.RU направил официальные запросы в пресс-службы Минздрава РФ и АО «ИИХР» (производителя «Авифавира»), чтобы уточнить причины пропажи препаратов.

UPD.

В пресс-службе Минздрава РФ нам сообщили, что инфекционная служба обеспечена препаратами для лечения COVID-19. Такие средства, как молнупиравир, нирматрелвир, фавипиравир производятся в России по полному циклу, их поставляют в стационары и учреждения амбулаторного сегмента.

Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов рассказал, что фавипиравир был одним из первых препаратов, зарегистрированных для лечения COVID-19, и в первый год пандемии использовался как основной противовирусный препарат в схемах терапии.

— Но фармацевтическая промышленность не стояла на месте, и в 2021 году были разработаны и прошли клинические исследования новые прямые противовирусные препараты молнупиравир и нирматрелвир, которые значительно расширили наши возможности в лечении новой коронавирусной инфекции. Эти препараты и сегодня в России, как и во всём мире, являются ключевыми лекарствами против вируса SARS-CoV-2, — объяснили MSK1.RU в Минздраве.

В январе 2023 года наши коллеги из «Фонтанки.ру» писали, что за два года стоимость лекарств от коронавируса на основе действующего вещества фавипиравир обрушилась примерно в 27 тысяч раз, и разбирались, какова реальная ценность этого препарата.

