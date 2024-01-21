Кардиолог рассказала, при каком условии может произойти разрыв сердца

— Процесс рубцевания зоны инфаркта включает стадию размягчения ткани в зоне инфаркта, которая, например, при повышении артериального давления может порваться. Поэтому пациенты, перенесшие инфаркт, особенно если не выполнялась реваскуляризация (стентирование, шунтирование) зоны инфаркта, должны четыре недели соблюдать постельный режим. Плотный рубец будет сформирован к концу четвертой недели, — объяснила Ольга Бокерия в своем телеграм-канале.



Бывают и другие причины разрыва сердца, но они более редкие.

