«То общается как здоровый человек, то ведет себя как сумасшедший»: медик рассказала о необычных признаках инсульта

Итак. Если симптомы и жалобы больного достаточно красноречивы, то повод к вызову звучит как «парализовало». А вот если звонящий на 03 человек затрудняется в оценке состояния того, с кем случилось несчастье, то повод так и будет звучать — «плохо, неизвестно». Оба повода относятся к срочным, и мы торопимся на них с одинаково максимальной скоростью.

Случай первый

На пороге квартиры нас встречает пожилая дама с лицом, опухшим от слёз.

— Проходите, пожалуйста, в комнату. Я прямо не знаю, что случилось. Он то общается как нормальный, здоровый человек, то начинает вести себя как сумасшедший.