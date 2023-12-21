«То общается как здоровый человек, то ведет себя как сумасшедший»: медик рассказала о необычных признаках инсульта

Чем раньше человек с инсультом получит медицинскую помощь, тем выше шансы на выздоровление. Но иногда признаки инсульта бывают настолько необычными, что даже опытный медик не может сразу поставить правильный диагноз. Фельдшер из Тюмени Лариса Массон рассказала нашим коллегам из 72.RU о нескольких случаях, когда жизнь человека удалось спасти благодаря внимательности окружающих и профессионализму медиков. Публикуем ее историю от первого лица.
На одной из смен, услышав от бригады про обслуженный ими тяжелый инсульт и вспомнив о том, что нарушения мозгового кровообращения зачастую дебютируют совсем не так, как написано в учебниках, я решила предложить вашему вниманию несколько нетипичных случаев. И меры их ранней диагностики на догоспитальном этапе.
Откуда люди берут информацию о симптомах инсульта и его последствиях? Правильно, либо из социальных роликов, либо увидев на улице после долгого отсутствия дедушку соседа, притаскивающего при ходьбе ногу и опирающегося на тросточку единственной функционирующей рукой.
Итак. Если симптомы и жалобы больного достаточно красноречивы, то повод к вызову звучит как «парализовало». А вот если звонящий на 03 человек затрудняется в оценке состояния того, с кем случилось несчастье, то повод так и будет звучать — «плохо, неизвестно». Оба повода относятся к срочным, и мы торопимся на них с одинаково максимальной скоростью.
Случай первый
На пороге квартиры нас встречает пожилая дама с лицом, опухшим от слёз.
— Проходите, пожалуйста, в комнату. Я прямо не знаю, что случилось. Он то общается как нормальный, здоровый человек, то начинает вести себя как сумасшедший.
В комнате в кресле мы обнаруживаем мужа заплаканной женщины.
— Да кто заговаривается, сумасшедший-то кто?
— Да ты, Вася, — отвечает ему жена. — Я же к тебе скорую вызвала.
Мужчина начинает заметно нервничать
— Ничего не понимаю, со мной всё в порядке.
И действительно, наблюдая за ним, мы видели в принципе здорового человека. Но внезапно он перестал быть контактным, речь его стала непонятной. Минуты через полторы-две он снова приходил в себя и, не понимая, что же с ним происходит, начинал выяснять, из-за чего же плачет его жена. И пока мы общались с ним на вызове, эта крайность в его состоянии и поведении постоянно проявлялась.
Случай второй
В другом случае жена толком объяснить не могла, что с мужем. Слабый, вялый, с неохотой вступает в контакт. Четких симптомов какого-либо заболевания не было. Лицо симметричное, язык по средней линии, руками, ногами с обеих сторон владеет одинаково. Пройдя перед ним пару раз, что-то объясняя, вдруг замечаю, что когда я иду направо, он наблюдает за мной глазами, а когда я иду налево, он разворачивается всем корпусом, чтобы проследить за мной взглядом.
Сам он этого не замечал. Болей в шее, позвоночнике не было. Факт травмы головы и шеи отрицал. При проверке полей зрения выяснилось, что слева глаз мужчины видит только по прямой. Подозреваю случившийся геморрагический инсульт, так как подобные ограничения зрения могла вызвать и внутричерепная гематома, наполнявшаяся кровью из повреждённого сосуда. Увеличиваясь в объёме, она вполне могла сдавливать зрительный нерв, что и привело к вышеуказанной симптоматике. Мужчина был госпитализирован в профильный стационар. В процессе обследования диагноз подтвердился.
Случай третий
23-летняя сотрудница работала операционистом в одном из городских банков. Во время работы с клиентом эта девушка, находившаяся на четвёртом месяце беременности, стала изобретать не просто отдельные непонятные слова, а говорить на неизвестном языке. Поняв, что с ней явно что-то не в порядке, она потихоньку отошла к напарнице, объясняя ей своё состояние и плача, страшась того, что с ней происходило. Скорую вызвали сотрудники банка. К сожалению, заподозренный мною диагноз подтвердился — в стационаре выявили инсульт.
И случай четвёртый, самый печальный
В комнате, куда нас провели, мы увидели молодую девушку. Речь её была нарушена, угол рта скошен вправо, а слева более слабые в мышечном тонусе рука и нога. Да, скажете вы, симптомы заболевания легко узнаваемые, и будете правы. С постановкой диагноза трудностей не возникало.
Поразила лишь причина, вследствие которой и произошло нарушение мозгового кровообращения в столь молодом возрасте. Всё это рассказывала нам мама своего несчастного ребёнка. У девушки на границе лба и волосистой части головы была достаточно большая бородавка. Приводя волосы в порядок, она частенько зацепляла её, и было принято решение удалить это образование. Операция была выполнена в стационарных условиях три года назад. В течение года стали появляться головные боли, при этом на пике болевых моментов происходила рвота, не приносившая облегчения. Ну, у кого не болит голова, у кого не было рвоты? Одним словом, когда они обратились за консультацией, у девушки нашли онкологию мозга. Опухоль была довольно агрессивной, то есть быстро растущей. И когда в процессе роста на её пути оказывался кровеносный сосуд, она нарушала его целостность, и развивалась картина инсульта.
Нет, вы не подумайте, они обследовались, консультировались, получали лечение, не приносившее уже почти никакого облегчения. И да, мы приехали к Елене, так звали девушку, уже на третий инсульт.
Подведем итог всего вышесказанного. Если вы заметили у вашего родственника, друга или просто постороннего человека:
- опустившийся вниз угол рта. Если не уверены — попросите его широко улыбнуться, и вы сразу же увидите скошенный рот — звоните на 03, 103.
- есть ли речь стала для вас непривычно растянутой или, хуже того, вообще непонятной — звоните на 03, 103.
- ослабление мышц рук и ног с одной стороны или их полную неподвижность. Попросите поднять одновременно вверх обе руки, потом — ноги, и оцените, как человек их удерживает, падает ли одна рука/нога или уходит в сторону. Попросите сжать большие пальцы на ваших руках одновременно и почувствуйте, с одинаковой ли силой обеих рук он это сделал. Если вас что-то смутило — звоните на 03, 103.
К сожалению, медикам не всегда удается спасти пациента. Ранее мы публиковали тяжелую историю фельдшера о том, как бригада скорой помощи час пыталась спасти 23-летнего наркомана, но безуспешно — парень умер на глазах друга и врачей.