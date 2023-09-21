«Документы сделаем за 2 недели»: как в одной райбольнице медсестер назначили онкологом и окулистом, решив проблему дефицита врачей

— А сейчас позор у нас. Медицина утонула в позоре, — сетует Алевтина Марковна.



Всё дело в двух врачах, в январе занявших должности офтальмолога и онколога Дубовской районной больницы, — Юлии Александровой и Наталье Умиевой. Обе женщины хорошо знакомы Алевтине Марковне и ее бывшим коллегам. Александрова и Умиева годами трудились в больнице медсестрами.



— Как они могут быть врачами? Село маленькое — все мигом узнали, что Юля с Наташей якобы по интернету высшее [образование] получили. Ну как это? — вздыхает врач-пенсионер. — Там бардак, и конца и края ему нет. У нас здесь есть замглавы администрации, которая курировала медицину. Люди с ней говорили, пытались донести, но воз и ныне там.



— А что ответила замглавы?



— Что ответила? Мол, медицина должна перейти в областное подчинение, поэтому мы ничего уже сделать не можем, — рассказывает Алевтина Марковна. — В наше время у нас порядок был — все в колпачках, в белых халатах, уважение было друг к другу. Сейчас зайдешь в больницу и пока найдешь, кто за тебя в ответе и может помочь, так и помереть на пороге можно. Благо везти далеко не придется.

