«Не помню, как подписала договор»: из салона красоты мать-одиночка вышла с сывороткой для лица за 150 тысяч

Тем не менее некоторое время, около полутора месяцев, она ходила в клинику на процедуры. Но никакого эффекта не ощутила.



— Поняла, что это развод чистой воды. Решила расторгнуть договор и вернуть свои деньги. По совету подруги-юриста прямо в клинике написала отказное письмо о расторжении договора. Они у меня его приняли, сняли копию и пообещали, что в течение 10 дней я получу ответ. В ответном заказном письме мне написали, что договор с клиникой я подписала добровольно, никто меня не заставлял. И что, несмотря на это, мне готовы пойти навстречу и принять обратно товар (косметическое средство. — Прим. ред.), если он не вскрыт и не был в использовании, — говорит Эльвира.