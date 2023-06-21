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Проблема

«Не помню, как подписала договор»: из салона красоты мать-одиночка вышла с сывороткой для лица за 150 тысяч

Женщина планирует во что бы то ни стало вернуть ненужную покупку продавцу

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Женщина не сразу поняла, что на ее имя легко и непринужденно оформили кредит в одном из банков

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В Тюмени произошла неприятная история, связанная с местной косметологической клиникой. Ее сотрудницы звонили Эльвире Буробиной долго и упорно, и в конце концов она сдалась. Пришла на пробную процедуру, где предельно вежливые девушки заботливо приносили кофе и провели диагностику состояния кожи. Домой Эльвира ушла с незапланированным кредитом в 150 тысяч рублей. Своей историей она поделилась с журналистом, чтобы другие женщины не повторили ее ошибок, ведь такие случаи сплошь и рядом происходят в разных городах страны. Подробности — в материале 72.RU.

Бесконечные звонки и непонятные процедуры

— Из клиники «НикаМед» меня пригласили на бесплатную процедуру, которую в итоге не провели. Когда приехала туда после многочисленных звонков, предложили комплекс процедур, которые «только сегодня можно оформить со скидкой в 50%». Говорили, что рассрочку на 2 года в банке нужно оформить сразу, не раздумывая. Обычно, даже когда покупаю что-то недорогое онлайн, перед этим внимательно читаю все отзывы. А тут легко подписала договор на 150 тысяч рублей. Непонятно, как это произошло: какое-то помутнение рассудка, — рассказывает наша собеседница.

38-летняя Эльвира работает фотографом, снимает для продавцов на маркетплейсах (WB, Ozon), проводит индивидуальные фотосессии. Сумма дохода зависит от количества съемок в месяц. В разводе, воспитывает дочь-младшеклассницу, так что для ее семейного бюджета 150 тысяч — довольно внушительная сумма.

Посетителям предлагают и другие косметические товары. Преимущественно всё это сделано в Южной Корее

Посетителям предлагают и другие косметические товары. Преимущественно всё это сделано в Южной Корее

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Тем не менее некоторое время, около полутора месяцев, она ходила в клинику на процедуры. Но никакого эффекта не ощутила.

— Поняла, что это развод чистой воды. Решила расторгнуть договор и вернуть свои деньги. По совету подруги-юриста прямо в клинике написала отказное письмо о расторжении договора. Они у меня его приняли, сняли копию и пообещали, что в течение 10 дней я получу ответ. В ответном заказном письме мне написали, что договор с клиникой я подписала добровольно, никто меня не заставлял. И что, несмотря на это, мне готовы пойти навстречу и принять обратно товар (косметическое средство. — Прим. ред.), если он не вскрыт и не был в использовании, — говорит Эльвира.

Клиника согласилась в порядке исключения расторгнуть договор на своих условиях

Клиника согласилась в порядке исключения расторгнуть договор на своих условиях

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При этом сыворотку для лица, которая досталась ей в кредит поневоле, сотрудницы клиники использовали во время процедур (их некоторое время посещала Эльвира). Соответственно, упаковка была вскрытой. По выставленным в договоре условиям, вернуть такой продукт для лица уже нельзя. По мнению Эльвиры, клиника просто оформила кредит на ее имя.

Вот та самая антивозрастная сыворотка для лица, покупательницей которой незапланированно стала тюменка

Вот та самая антивозрастная сыворотка для лица, покупательницей которой незапланированно стала тюменка

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Вот эта же самая сыворотка на сайте производителя (Южная Корея). По текущему курсу такая упаковка стоит <nobr class="_">19 608</nobr> рублей

Вот эта же самая сыворотка на сайте производителя (Южная Корея). По текущему курсу такая упаковка стоит 19 608 рублей

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Так выглядит товарный чек, выданный Эльвире в клинике

Так выглядит товарный чек, выданный Эльвире в клинике

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— Причем в заключенном договоре вообще ни слова не сказано о процедурах. Это купля-продажа препарата за 150 тысяч рублей. Никакой информации о сыворотке я не нашла, и сколько она стоит — тоже. Но явно меньше, чем за сколько ее продали мне. Просто так это всё не оставлю: я за справедливость. Планирую обратиться в полицию и идти в суд, хоть это и трата нервов и времени. Была в юридической компании, где мне сказали, что это 100% выигрышное дело, — подытожила Эльвира.

Условия кредита подразумевают, что на протяжении двух лет необходимо ежемесячно платить по 6240 рублей

Условия кредита подразумевают, что на протяжении двух лет необходимо ежемесячно платить по 6240 рублей

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Редакция 72.RU направила письменный запрос на юридический адрес клиники и готова опубликовать позицию многопрофильного центра «НикаМед» в случае получения ответа.

По данным сервиса «Контур.Фокус», фирма ООО «Ника» существует в Тюмени с 14 апреля 2021 года и специализируется, в частности, на общей врачебной практике и стоматологических услугах. Генеральным директором компании с уставным капиталом 10 тысяч рублей является Василий Константиниди, а единственным учредителем — Михаил Билык. До 2005 года у бизнесмена было открыто ИП в Иркутской области, но в связи с переездом в другой регион налоговая аннулировала его статус индивидуального предпринимателя.

Как действовать в подобной ситуации

Юристы советуют попробовать решить проблему в судебном порядке. Это не гарантирует успех, но попытаться стоит, тем более такие прецеденты есть. В 2021 году, например, другая клиентка судилась с фирмой ООО «Силуэт». Женщина утверждала, что сотрудники клиники убедили ее заключить договор на покупку косметики Dr.A Gen (профессиональный набор для регенерации клеток кожи с биоактивными факторами роста и функциональными пептидами) и крем BeauFace.

Истец подала заявление в суд, указав, что эффекта от использования этих косметических средств она не заметила, к тому же появились головные боли и усилились симптомы гипертонии. Женщина уточнила: о наличии у нее ряда противопоказаний она сразу сказала представителями клиники. Помимо этого, женщина приобрела абонемент на процедуры. За неиспользованные деньги ей вернули, а клинику суд обязал заплатить штраф, его сумма не разглашается.

Год назад еще одна жительница Тюмени, Ольга Поротникова, оказалась недовольна клиникой «НикаМед»: сумма кредита, который она взяла поневоле, составил 130 тысяч рублей. Эта история закончилась хорошо: клиника в досудебном порядке (хоть и не сразу) согласилась расторгнуть договор и вернуть клиентке деньги.

Посмотрите, как эти девушки выглядели до того, как заполучили новые лица и очертания фигуры.

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