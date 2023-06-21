«Не помню, как подписала договор»: из салона красоты мать-одиночка вышла с сывороткой для лица за 150 тысяч

В Тюмени произошла неприятная история, связанная с местной косметологической клиникой. Ее сотрудницы звонили Эльвире Буробиной долго и упорно, и в конце концов она сдалась. Пришла на пробную процедуру, где предельно вежливые девушки заботливо приносили кофе и провели диагностику состояния кожи. Домой Эльвира ушла с незапланированным кредитом в 150 тысяч рублей. Своей историей она поделилась с журналистом, чтобы другие женщины не повторили ее ошибок, ведь такие случаи сплошь и рядом происходят в разных городах страны. Подробности — в материале 72.RU.
Бесконечные звонки и непонятные процедуры
— Из клиники «НикаМед» меня пригласили на бесплатную процедуру, которую в итоге не провели. Когда приехала туда после многочисленных звонков, предложили комплекс процедур, которые «только сегодня можно оформить со скидкой в 50%». Говорили, что рассрочку на 2 года в банке нужно оформить сразу, не раздумывая. Обычно, даже когда покупаю что-то недорогое онлайн, перед этим внимательно читаю все отзывы. А тут легко подписала договор на 150 тысяч рублей. Непонятно, как это произошло: какое-то помутнение рассудка, — рассказывает наша собеседница.
38-летняя Эльвира работает фотографом, снимает для продавцов на маркетплейсах (WB, Ozon), проводит индивидуальные фотосессии. Сумма дохода зависит от количества съемок в месяц. В разводе, воспитывает дочь-младшеклассницу, так что для ее семейного бюджета 150 тысяч — довольно внушительная сумма.
Тем не менее некоторое время, около полутора месяцев, она ходила в клинику на процедуры. Но никакого эффекта не ощутила.
— Поняла, что это развод чистой воды. Решила расторгнуть договор и вернуть свои деньги. По совету подруги-юриста прямо в клинике написала отказное письмо о расторжении договора. Они у меня его приняли, сняли копию и пообещали, что в течение 10 дней я получу ответ. В ответном заказном письме мне написали, что договор с клиникой я подписала добровольно, никто меня не заставлял. И что, несмотря на это, мне готовы пойти навстречу и принять обратно товар (косметическое средство. — Прим. ред.), если он не вскрыт и не был в использовании, — говорит Эльвира.
При этом сыворотку для лица, которая досталась ей в кредит поневоле, сотрудницы клиники использовали во время процедур (их некоторое время посещала Эльвира). Соответственно, упаковка была вскрытой. По выставленным в договоре условиям, вернуть такой продукт для лица уже нельзя. По мнению Эльвиры, клиника просто оформила кредит на ее имя.
— Причем в заключенном договоре вообще ни слова не сказано о процедурах. Это купля-продажа препарата за 150 тысяч рублей. Никакой информации о сыворотке я не нашла, и сколько она стоит — тоже. Но явно меньше, чем за сколько ее продали мне. Просто так это всё не оставлю: я за справедливость. Планирую обратиться в полицию и идти в суд, хоть это и трата нервов и времени. Была в юридической компании, где мне сказали, что это 100% выигрышное дело, — подытожила Эльвира.
Редакция 72.RU направила письменный запрос на юридический адрес клиники и готова опубликовать позицию многопрофильного центра «НикаМед» в случае получения ответа.
По данным сервиса «Контур.Фокус», фирма ООО «Ника» существует в Тюмени с 14 апреля 2021 года и специализируется, в частности, на общей врачебной практике и стоматологических услугах. Генеральным директором компании с уставным капиталом 10 тысяч рублей является Василий Константиниди, а единственным учредителем — Михаил Билык. До 2005 года у бизнесмена было открыто ИП в Иркутской области, но в связи с переездом в другой регион налоговая аннулировала его статус индивидуального предпринимателя.
Как действовать в подобной ситуации
Юристы советуют попробовать решить проблему в судебном порядке. Это не гарантирует успех, но попытаться стоит, тем более такие прецеденты есть. В 2021 году, например, другая клиентка судилась с фирмой ООО «Силуэт». Женщина утверждала, что сотрудники клиники убедили ее заключить договор на покупку косметики Dr.A Gen (профессиональный набор для регенерации клеток кожи с биоактивными факторами роста и функциональными пептидами) и крем BeauFace.
Истец подала заявление в суд, указав, что эффекта от использования этих косметических средств она не заметила, к тому же появились головные боли и усилились симптомы гипертонии. Женщина уточнила: о наличии у нее ряда противопоказаний она сразу сказала представителями клиники. Помимо этого, женщина приобрела абонемент на процедуры. За неиспользованные деньги ей вернули, а клинику суд обязал заплатить штраф, его сумма не разглашается.
Год назад еще одна жительница Тюмени, Ольга Поротникова, оказалась недовольна клиникой «НикаМед»: сумма кредита, который она взяла поневоле, составил 130 тысяч рублей. Эта история закончилась хорошо: клиника в досудебном порядке (хоть и не сразу) согласилась расторгнуть договор и вернуть клиентке деньги.
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