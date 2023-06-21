Один из признаков ранней деменции и 7 правил от 81-летнего невролога, которые он соблюдает, чтобы сохранить память

Если свой мозг не тренировать, риск деменции возрастает в разы. Известный американский невролог поделился собственными правилами жизни, которые в 81 год позволяют ему сохранять ум и память острыми.
Неврологи, которые занимаются пациентами с деменцией и болезнью Альцгеймера, прекрасно знают, как проявляется и прогрессирует слабоумие. Буквально на глазах человек из активного и мыслящего превращается в деградирующего, неадекватного, теряющего память и самые простые практические навыки.
81-летний американский невролог, который уже много десятилетий помогает пациентам с когнитивными проблемами, рассказал, какие важные правила и полезные упражнения применяет сам, чтобы сохранить свой ум острым, а память — идеальной. Об этом — в материале «Доктора Питера».
Ричард Рестак, нейробиолог, невролог, профессор Школы медицины и здравоохранения Университета больницы Джорджа Вашингтона, писатель. Личный сайт.
Читаю художественную литературу
— Чтение романов и в целом не научной, а художественной литературы хорошо помогает тренировать память, — считает Ричард Рестак. — Вы продвигаетесь по сюжету, запоминая множество деталей, имена персонажей, их особенности, повороты в повествовании и так далее… Кстати, за годы работы я заметил, что люди, у которых начало развиваться слабоумие, часто перестают читать романы. Это один из ранних признаков деменции.
Запоминаю картины в деталях
— Одна из лучших тренировок — запоминание деталей. Например, рассматривая картины, — продолжает невролог. — Моя любимая — «Западный мотель» Эдварда Хоппера. На ней нарисована женщина, которая сидит в залитой солнцем комнате гостиницы. Я внимательно изучаю все детали на картине, мысленно воспроизвожу их. А потом отвожу взгляд и описываю, что видел: часы на столике, лампа, чемоданы, туфельки на ножках женщины, цвета мебели… Так упражняться можно на любой картине.
Отдыхаю днем ровно полчаса
Невролог говорит, что уже много лет каждый день отдыхает днем или спит — всего полчаса.
— Доказано, что дневной сон продолжительностью от 30 минут до полутора часов в период с 13 до 16 часов помогает лучше запоминать информацию и надолго, — отмечает врач. — Также дневной сон полезен, если вы плохо спите ночью. Это помогает сохранить здоровье мозга.
Играю в интеллектуальные игры
— Для тренировки памяти отлично подходят бридж и шахматы, в которых надо держать в голове предыдущие ходы, — объясняет врач Ричард Рестак. — Но моя любимая игра — «20 вопросов». Один игрок выходит из комнаты, оставшиеся загадывают человека, предмет или даже место. Вернувшийся может задать не больше 20 вопросов, чтобы угадать, о чем или о ком идет речь. Успех игры зависит от способности спрашивающего четко помнить все ответы и мысленно исключать возможные варианты.
Ем десять полезных для мозга продуктов
— Я пользуюсь простой формулой диетолога из Гарварда — Brain Foods (англ. питание для мозга. — Прим. ред.). На каждую букву — свой продукт.
- B (berries, beans): ягоды и бобы;
- R (rainbow): фрукты и овощи цветов радуги;
- А (antioxidants): антиоксиданты;
- I (include): нежирные белки и белки растительного происхождения;
- N (nuts): орехи;
- F (fiber): продукты, богатые клетчаткой, ферментированные продукты;
- О (oil): растительные масла;
- O (omega): продукты, богатые омега-жирами;
- D (dairy): молочные продукты;
- S (spices): специи.
— А еще я ем темный шоколад, — отмечает врач. — Исследование 2020 года показало, что флавоноиды какао могут улучшать эпизодическую память (о повседневных событиях) у здоровых людей.
Использую хитрые приемы для запоминания сложных вещей
— Иногда ужасно трудно запомнить непростое слово, — рассказывает невролог Ричард Рестак. — Так я мучился с породой собаки моей жены, она называется схипперке. Запомнить его очень сложно. И я применил мнемотехнику — метод визуализации. Я представил маленький парусник и на нем шкипера, держащего в руках огромный ключ (в названии породы можно услышать два английских слова: «схиппер» — шкипер и «ки» — ключ. — Прим. ред.).
Невролог предлагает активно практиковать этот метод, если вам что-то очень сложно запомнить. Превращайте слово в необычные и привлекающие внимание «картинки».
Не сижу на диване весь день
Недавнее исследование показало, что у людей старше 80 лет, живущих активной жизнью, гораздо меньше рисков развития деменции.
— Даже небольшое изменение образа жизни может иметь огромное значение, — говорит невролог. — Больше стойте, ходите, поднимайтесь по лестнице, гуляйте, занимайтесь домашними делами. Работа по дому также связана с более высокими показателями внимания и памяти, а также с лучшей сенсорной и моторной функцией у пожилых людей.
Будет ли лекарство?
Болезнь Альцгеймера — неизлечимое заболевание, даже профилактики как таковой от нее нет. Но наука тоже не стоит на месте. Российские ученые сделали первый шаг на пути к созданию лекарства. Журналисты Е1.RU поговорили с профессором кафедры органической и биомолекулярной химии УрФУ Ириной Утеповой. Она принимала участие в синтезе химических соединений, способных остановить дегенерацию нейронов при болезни Альцгеймера и рассказал о болезни и новом лекарстве.
— Вообще появление болезни Альцгеймера обусловлено несколькими гипотезами, принятыми мировым сообществом. Все они приводят к тому, что нейроны погибают. При этом происходит нарушение речи, памяти. Это уже симптомы, это то, что мы видим. Признаки заболевания проявляются тогда, когда нейроны уже погибли, ранняя стадия попросту незаметна. Вдобавок очень сложно определить предрасположенность. Если в семье были такие случаи, то естественно, что она есть, но в остальном… И неизвестно, сколько она продлится. Кто-то болеет годами, у кого-то болезнь очень быстро прогрессирует, — говорит Ирина Утепова.
Остановить болезнь пока что невозможно, лекарств нет. Но существует несколько препаратов, исследование которых уже проводится. Одно из них даже проходит финальную стадию клинических испытаний. Надеюсь, скоро препарат появится на прилавках. Нашему веществу тоже необходимы исследования. Нужно понять, как оно будет вести себя в разных тестах. Видите ли, когда вещество получено, это не значит, что мы завтра можем купить его в аптеках, как иногда думают люди. Вещество есть, но нужно трезво оценивать результат. Да, проведено много работы, выявлена активность вещества на клеточной модели болезни Альцгеймера. Но надо понимать, что еще большое количество работы и исследований должно быть проделано.
— Биологи считают, что болезнь связана с тем, что у человека к старости снижается умственная активность. Ученые действительно связывают нейродегенеративные заболевания в том числе с тем, что человек перестает тренировать мозг. Болезнь редко развивается у людей, которые постоянно тренируют память, читают, изучают языки и так далее, — заключила Ирина Утепова.