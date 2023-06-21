Один из признаков ранней деменции и 7 правил от 81-летнего невролога, которые он соблюдает, чтобы сохранить память

Запоминаю картины в деталях

— Одна из лучших тренировок — запоминание деталей. Например, рассматривая картины, — продолжает невролог. — Моя любимая — «Западный мотель» Эдварда Хоппера. На ней нарисована женщина, которая сидит в залитой солнцем комнате гостиницы. Я внимательно изучаю все детали на картине, мысленно воспроизвожу их. А потом отвожу взгляд и описываю, что видел: часы на столике, лампа, чемоданы, туфельки на ножках женщины, цвета мебели… Так упражняться можно на любой картине.



Отдыхаю днем ровно полчаса

Невролог говорит, что уже много лет каждый день отдыхает днем или спит — всего полчаса.

