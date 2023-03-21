«Скорее всего, это последствия ужасного ковида». Известный врач — о срыве концерта МакSим

Вечером 18 марта певице МакSим (настоящее имя артистки — Марина Абросимова) резко стало плохо прямо на сцене во время сольного концерта в Сочи. МакSим хрипела, не попадала в ноты, едва держалась на ногах, а после пятой песни положила микрофон. Ей потребовалась помощь медиков скорой: артистка ушла за кулисы и прервала концерт на курорте Роза Хутор через полчаса после его начала.
Сама МакSим ответила, что у нее «поднялось давление, закружилась голова и пропал голос», а фанатам вернут деньги за концерт. Но программа тура «Я буду жить» не меняется, расписание предстоящих концертов — в полной силе.
Врач-терапевт, автор книг о медицине Андрей Звонков, рассказал корреспонденту MSK1.RU о причинах срыва концерта и посоветовал МакSим повременить с выступлениями.
Андрей Звонков, врач-терапевт неотложной помощи с большим стажем. Также работал кардиологом инфарктного отделения, затем в частной клинике создал и руководил службой крови, занимался иммунологией. В 2011–2013 годах Андрей Звонков служил спортивным врачом сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья. Автор книг по медицине «Пока едет скорая», «Рассказы, которые могут спасти вашу жизнь» и «Не время умирать».
— Скорее всего, это последствия ужасного ковида, который перенесла МакSим летом 2021 года. Ее госпитализировали с пневмонией, долгое время она находилась в реанимации, в искусственной коме и была подключена к аппарату ИВЛ, — отметил Андрей Звонков. — Постковидные осложнения переносятся крайне тяжело и длятся довольно долго — год и даже больше, а у кого-то последствия дают о себе знать на протяжении всей жизни. После таких заболеваний люди порой становятся инвалидами. Хотя по статистике молодежь восстанавливается быстрее: у каждого свои особенности. Вероятно, МакSим не до конца прошла реабилитацию.
— МакSим показалось, что всё у нее хорошо: но мы с вами видим, что нет. Ежу понятно — если человек неважно себя чувствует, он не будет выходить на сцену, — говорит Звонков. — Одно дело — сборный концерт. Спел одну, две песенки и совсем другое — отработать на сцене полтора, а то и два часа. Это крайне тяжело. Особенно для человека, перенесшего ковид.
Звонков назвал ситуацию с МакSим ожидаемой, потому что не так много времени прошло с тех пор, как она перенесла ковид. А постковид может быть непредсказуем.
— Невозможно заранее сказать, где и как последствия ковида себя проявят, на каком органе могут отразиться. В первую очередь, дают о себе знать легкие, а потом уже, куда стрельнет русская рулетка, — сказал Звонков. — Многое зависит от того, как идет реабилитация, каково общее состояние и выносливость, потому что именно выносливость очень сильно падает после ковида. Я тоже перенес это заболевание и могу сказать по себе, как мне было крайне тяжело работать физически. Очень быстро уставал. И умственно тоже, когда садился за компьютер. Или помню, как шел за грибами в лес и не мог провести там больше часа. Выматывался страшно.
Звонков считает, что МакSим стоит повременить с концертами и необходимо в определенной степени дозировать нагрузки.
— Всё очень серьезно, но это не значит, что МакSим сейчас должна всё бросить. Просто надо заняться собой, может, походить в тренажерный зал и не делать сольные концерты, а лучше участвовать в сборных, — считает Звонков.
Еще Звонков вспомнил о том, как однажды на одном из спектаклей в Краснодаре из-за жары стало плохо Олегу Меньшикову. И тогда было сказано о необходимости иметь за кулисами врача, чтобы он всегда находился рядом, как в спортивной команде.
— В итоге ко мне прислушались. Я сам лично ездил к ним потом, дежурил. Мало ли что с кем случится — со зрителями либо с актерами. Думаю, что такую практику стоит ввести везде, — считает Звонков. — А МакSим я бы посоветовал пройти углубленное медицинское обследование. В первую очередь проверить легкие и сердце. И уже, отталкиваясь от этих результатов, определиться, насколько она готова к экстремальным нагрузкам и тяжелым, большим концертам.
К слову, за несколько дней до сорванного концерта в Сочи фанаты в Ростове-на-Дону обратили внимание на усталый вид артистки. Однако тогда МакSим отыграла двухчасовое выступление без сокращений.
Напомним, летом 2021 года певица серьезно заболела. С ковидом и