«Скорее всего, это последствия ужасного ковида». Известный врач — о срыве концерта МакSим

Звонков назвал ситуацию с МакSим ожидаемой, потому что не так много времени прошло с тех пор, как она перенесла ковид. А постковид может быть непредсказуем.

— Невозможно заранее сказать, где и как последствия ковида себя проявят, на каком органе могут отразиться. В первую очередь, дают о себе знать легкие, а потом уже, куда стрельнет русская рулетка, — сказал Звонков. — Многое зависит от того, как идет реабилитация, каково общее состояние и выносливость, потому что именно выносливость очень сильно падает после ковида. Я тоже перенес это заболевание и могу сказать по себе, как мне было крайне тяжело работать физически. Очень быстро уставал. И умственно тоже, когда садился за компьютер. Или помню, как шел за грибами в лес и не мог провести там больше часа. Выматывался страшно.