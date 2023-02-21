«Да сдай ты меня куда-нибудь». История строителя, который упал с лестницы и потерял всё. Он мечтает встать на ноги и увидеть сына

— Два дня ко мне все подходят, спрашивают, — рассказывает он.



Мы сразу переходим на «ты», и после минут 10 нашего разговора я понимаю, что очарована своим собеседником. Конечно, нервно не хихикаю, но под его обаяние попадаю точно.



Ехал в «санаторий», приехал в Чечню

Его родители — обычные работяги. Мама трудилась поваром, а отец крутил баранку. Виктор рос обычным пацаном, катался на коньках, носился с клюшкой, мог похулиганить, учился «да как все». Окончил девять классов и поехал из района в Омск поступать в железнодорожный колледж. В городе он жил у тетки. И всё было хорошо и гладко. Но когда наступила пора сдавать экзамены, Виктора, не дав получить диплом, забрали в армию. Так он оказался в Москве. Служба была не просто в радость, она казалась счастливым билетом. Простой парень из сибирской глубинки стоял в оцеплениях на мероприятиях, куда мечтали попасть миллионы людей.

