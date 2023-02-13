«Она не могла есть и пить»: женщина умерла от разрыва кишечника через три недели лечения в больнице

В больнице Татьяна Гергель провела всего несколько часов. Уже вечером она ехала домой на такси — в госпитализации ей отказали, сославшись на то, что она может лечиться амбулаторно, в ближайшей поликлинике.



— При этом, насколько я знаю, маму не обследовали, анализы не брали, диагноз не поставили. Лишь рекомендовали таблетки и уколы и дали направление на анализы, — рассказывает дочь Татьяны Гергель. — Весь следующий день с жалобами на работу больницы я звонила во все инстанции — в Министерство здравоохранения, облздрав, аппарат губернатора, приемную президента. Параллельно маме снова пришлось вызывать скорую помощь — госпитализацию бригада всё же предложила, но в коронавирусный госпиталь, где лечить маму на тот момент было попросту некому.

