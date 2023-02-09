Четверо малышей умерли, Дима — единственный выживший. История мальчика, у которого развился ДЦП после вспышки инфекции в роддоме

«Мы за девять лет столько прошли! Такой труд и слезы...»

Мальчика перевезли в другую больницу на двенадцатый день его жизни. Состояние всё еще было тяжелым, но наконец-то пошла положительная динамика. Нине разрешили увидеть сына — первый раз после родов.

— Я пришла к нему, мы с ним познакомились. Я ему рассказала, что я его мама и буду с ним рядом. Он глазки тогда еще не открывал, просто лежал. Тяжелый был ребенок, питался через зонд. Но потом стал поправляться и нас выписали домой. Димка боролся, победил свою болезнь. Из всех деток один на весь ЯНАО. Нам, конечно, диагнозы ставили разные. Что мы руки поднимать не будем и голову в жизни никогда не поднимем... Много было приговоров. Я просто очень позитивный человек, говорила: «Нет, мы будем бороться. Мы будем везде ходить, ездить. У меня ребенок будет и голову держать, и руки. Всё будет». В пять месяцев Диме впервые сделали МРТ. Оказалось, что у него интеллект полностью сохранен. Повреждения шли [только] опорно-двигательного аппарата, — добавила Нина.