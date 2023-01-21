«У некоторых нет ни одного живого сперматозоида»: уролог рассказал об опасной патологии в мужском организме

— Мужчины приходят ко мне на прием и говорят: «Вы о чём вообще? У меня всё хорошо, есть эрекция, образуется семя. Вот лучше жену мою обследуйте!» А потом выясняется, что у некоторых в эякуляте нет ни одного живого сперматозоида, — врач-уролог ФСНКЦ ФМБА России Иван Рендашкин рассказал нашим коллегам из NGS24.RU о причинах, профилактике и лечении мужского бесплодия, с которым сталкивается всё больше супружеских пар.
Как известно, многие мужчины в принципе не любят лечиться и идут к специалисту, если уж совсем припечет. Так, по словам Ивана Рендашкина, пациенты часто приходят к врачам с обострением простатита, когда появляются боли и пропадает эрекция. А вот с бессимптомными заболеваниями мужчины обращаться к урологам не спешат. Одной из таких патологий стал мужской фактор бесплодия. Обычно на прием к специалисту мужей отправляют жены, когда забеременеть не получается в течение года. Уролог назначает пациенту спермограмму. По результатам анализа и выясняется, что качество спермы у многих очень плохое, и влияет на ее состояние множество факторов.
— Во-первых, всем мужчинам нужно избавиться от крепкого стереотипа, который тянется испокон веков, что в бесплодии виновата женщина. Если мы возьмем статистику пар, которые планируют беременность, каждая шестая оказывается бесплодна. И в половине случаев это мужская патология. В сибирском регионе ситуация еще хуже, у нас показатель выше 15%, — объясняет доктор.
В числе регионов, лидирующих по бесплодию, в том числе с мужским фактором — Красноярский край, Иркутская и Новосибирская области. О причинах такого положения говорить трудно. Однако Рендашкин уверен, что влияние на бесплодие может оказывать плохая экология.
— Конечно, один из факторов риска мужского бесплодия — это проживание там, где экологическая обстановка не предрасполагает к хорошему здоровью. Например, соли тяжелых металлов из организма почти не выводятся. А качество спермы — это интегральная оценка здоровья мужчины, — говорит Рендашкин.
На качество спермы, от которой зависит рождение здорового потомства, влияет множество факторов. Даже если в самих яичках или половых железах всё в порядке, а болезнь кроется в других органах, это может отразиться на эякуляте.
— В более чем 30% случаев мы не можем выявить причину бесплодия. Обследуем половые органы, они в норме. Приходится урологам переквалифицироваться в терапевты и искать причину в другом месте, — рассказывает врач.
При этом есть известные и распространенные причины мужского бесплодия. Если мужчина обратит на них внимание, он может предотвратить болезнь. На первом месте по известным предпосылкам — различные воспаления яичек, придатков яичек и предстательной железы.
— Это может быть воспаление на фоне переохлаждения половых органов или тот же простатит. Заболевания, передающиеся половым путем, в частности хламидиоз, трихомониаз и микоплазмоз, тоже становятся причиной опасных хронических воспалений. Они повреждают семенные пути, простату, яички и придатки яичек, нарушают правильную выработку сперматозоидов, влияют на их подвижность, — говорит Рендашкин. — Такие агрессивные венерические заболевания, как гонорея, хламидиоз и трихомониаз могут приводить к полному завариванию семенных путей. То есть сперматозоиды у мужчины есть, но они не могут выйти и остаются в яичках.
Причина мужского бесплодия, которая находится на втором месте по распространенности, — варикоцеле. Это варикоз вен яичка, чаще всего левого. Если заболевание есть, оно проявляется уже в подростковом возрасте. Мальчикам на медосмотре при выдаче приписного удостоверения хирург обязан об этом сказать.
— Наличие расширенных вен способствует тому, что кровь застаивается. А застой крови приводит к тому, что мошонка нагревается. Этого допускать нельзя. Яички эволюционно находятся за пределами организма, потому что сперма должна созревать при более низкой температуре. Температура мошонки должна быть 35,5 градуса, — объясняет уролог. — Повышение температуры мошонки даже на один градус приводит к тому, что нарушается правильная выработка сперматозоидов.
Цикл полного созревания сперматозоидов в организме мужчины в среднем 72 дня, поэтому период бесплодия может быть коротким. Например, если мужчина очень любит жаркую баню и регулярно ее посещает, у него могут быть временные трудности с деторождением.
— Если обратиться к истории, то это даже был метод контрацепции такой. В средневековой Японии мужчины помещали свои яички в горячую воду и таким способом избегали нежелательной беременности партнерши, — рассказывает уролог. — Посмотрите, что происходит с куриным яйцом, когда мы начинаем его жарить на сковородке. Этот же процесс происходит и со сперматозоидами при очень высоких температурах — мы их свариваем просто-напросто.
Любители пива тоже в группе риска. Этот слабоалкогольный напиток содержит растительные аналоги женских половых гормонов.
— Опасна не алкогольная интоксикация после употребления пива, а нарушение выработки сперматозоидов на гормональном уровне. Гормон эстрадиол вырабатывается в организме мужчины в небольшом количестве. Если под воздействием пива его становится больше, страдает формирование и созревание здоровых сперматозоидов, — говорит Рендашкин. — Поэтому при планировании беременности пиво запрещено, причем как алкогольное, так и безалкогольное.
К ухудшению качества спермы, по словам Рендашкина, влияет также излучение от смартфонов. Носить телефоны на поясе или в карманах брюк вредно: электромагнитные волны уменьшают подвижность, жизнеспособность и концентрацию сперматозоидов.
Определить состояние спермы и способность к деторождению можно только одним способом — с помощью спермограммы.
По словам Рендашкина, в некоторых случаях анализ может показать полное отсутствие сперматозоидов в эякуляте, так как сперма на 98% состоит не из того, что выработало яичко. В оставшихся 2% как раз и должны содержаться сперматозоиды.
Способов лечения мужского бесплодия много. В первую очередь, доктора стараются устранить проблему: пролечить воспаления и венерические заболевания, если они есть. Назначают медикаментозное лечение.
— Часто используются комплексы антиоксидантов, микроэлементов и других веществ, которые улучшают созревания сперматозоидов. Обычно мы назначаем препараты, в составе которых есть L-карнитин, L-аргинин, цефоселен, цинк и другие антиоксиданты, — говорит врач. — По сути это даже не лекарства, а БАДы.
Оперативное лечение бесплодия тоже бывает. Например, его назначают при варикоцеле. Кроме того, различные варианты биопсии делают мужчинам, у которых вообще нет сперматозоидов в сперме. Забор материала приходится делать искусственным способом из яичек или их придатков. Позже такая сперма замораживается и используется в процедуре ЭКО.
Операцию делают также, чтобы восстановить проходимость семенных путей. Такой метод может использоваться у пациентов, которые пострадали после переохлаждения или вследствие венерических заболеваний.
В некоторых тяжелых случаях бесплодия с мужским фактором в медицине применяется разновидность ЭКО под названием ИКСИ (интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида в яйцеклетку).
— Отличие ИКСИ от стандартного ЭКО в том, что сперматозоид прицельно вводят в яйцеклетку. Врач-эмбриолог с помощью очень тоненькой стеклянной трубочки, которая вмещает в себя один сперматозоид, отбирает самый лучший экземпляр под микроскопом и этой стеклянной трубочкой прокалывает яйцеклетку. С появлением ИКСИ наступил значимый прогресс в лечении именно мужского фактора бесплодия, — объясняет Рендашкин.
Встречались в практике уролога, казалось бы, безнадежные случаи, которые все-таки счастливо завершились беременностью супругов. Такое тоже не редкость.
— Один такой был недавно. Ко мне приехал пациент из Иркутской области, от которого все открестились, так как у него была генетическая патология. Он был носителем двух мутаций муковисцидоза, и у него сперматозоиды не поступали в эякулят. Мы провели биопсию, получили материал хорошего качества с нормальными генами. У пары родилось живое, доношенное, здоровое потомство. Даже в очень тяжелых случаях надежда есть, — воодушевляюще заключает доктор.
По его словам, только перепробовав все варианты лечения, мужчины соглашаются на донорскую сперму. Но и такое уже не редкость.
Лечить мужское бесплодие дорого и долго. Минимум три месяца пациент принимает препараты — как правило, зарубежного производства. Стоимость одной упаковки на месячный курс стоит около 10 тысяч рублей. В схеме лечения может быть около 4 препаратов одновременно, а курсов приема несколько.
— Наши, отечественные аналоги лекарств есть. Но, к сожалению, результативность у них почему-то страдает, — говорит Рендашкин.
Биопсии тоже не делают по полису ОМС. Каждая процедура стоит от 60 до 80 тысяч рублей. Так что, тем, кто встает на путь лечения бесплодия, нужно приготовиться к немалым расходам.
Ранее мы писали об опасной женской патологии, о которой пациентки стесняются даже говорить. Это пролапс гениталий. Тем временем его успешно лечат и помогают многим женщинам совершенно бесплатно.
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