«У некоторых нет ни одного живого сперматозоида»: уролог рассказал об опасной патологии в мужском организме

На качество спермы, от которой зависит рождение здорового потомства, влияет множество факторов. Даже если в самих яичках или половых железах всё в порядке, а болезнь кроется в других органах, это может отразиться на эякуляте.



— В более чем 30% случаев мы не можем выявить причину бесплодия. Обследуем половые органы, они в норме. Приходится урологам переквалифицироваться в терапевты и искать причину в другом месте, — рассказывает врач.

При этом есть известные и распространенные причины мужского бесплодия. Если мужчина обратит на них внимание, он может предотвратить болезнь. На первом месте по известным предпосылкам — различные воспаления яичек, придатков яичек и предстательной железы.