Полтора миллиона за изувеченную руку. Рабочий наказал завод, который после того, как он стал инвалидом, выбросил его на улицу

«Зачем показываете? Мы такое видели»

За два месяца мужчина перенес шесть операций. Жена была дома с недавно родившимся малышом. Его навещала сестра, живущая в Екатеринбурге.



С предприятия, где работал Александр, его тоже один раз навестили в больнице. Приехали из екатеринбургского офиса фирмы: инженер, кто-то из руководства, целая делегация.



— Расспрашивали, что случилось. Показал на телефоне фотографии руки, которые мне переслал доктор. Операция редкая, снимали, чтобы зафиксировать все этапы лечения. Инженер посмотрел фото, сказал: «Зачем показываете? Мы такое видели». А где они такое видели?



— Не спрашивали, чем помочь?



— Нет. Такого не было. Больше не приходили и не звонили.



Проверка государственной комиссии установила, что причиной несчастного случая стало нарушение требований охраны труда. Предприятию выписали административный штраф в 60 тысяч рублей.



— Моя ошибка была в том, что я полез смазывать, не остановив механизм, не обесточив его. Но это я уже потом узнал, что нужно было обесточить установку. Стажировки, инструктажа я не проходил. Смотрел, как делают остальные — учился. Вся смазка всегда производилась на необесточенном оборудовании, поэтому меня это не смутило, не испугало. Я не раз так делал, и другие тоже, так что настороженности не было. Видимо, так работали, чтобы не тратить время. Был сентябрь, сезонные работы, нужен был асфальт. Заказы большие, нас просили побыстрее, — объясняет Александр.

