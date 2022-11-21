Полтора миллиона за изувеченную руку. Рабочий наказал завод, который после того, как он стал инвалидом, выбросил его на улицу

— Запах асфальта во время дорожных работ я сейчас чувствую издалека. Ни с чем не перепутаю, сразу нехорошие воспоминания...
Александр — бывший рабочий асфальтового завода в Каменске-Уральском. Шесть лет назад во время смены с ним случилась беда: руку перемололо в механизме. Проверка государственной комиссии установила, что несчастный случай произошел из-за нарушений со стороны работодателя.
Врачи спасли
«Только ампутировать»
Асфальтовый завод, где Александр стал инвалидом — это часть екатеринбургской компании, Городского управления дорожно-строительных работ.
ГУДСР занимается строительством автомобильных дорог и магистралей. По данным сервиса «Контур.Фокус», директор компании — Владислав Истомин. В учредителях числятся пять человек: гендиректор и директор развлекательного центра «Луна» Андрей Семенов и Александр Осинцев; бизнесмены Мария и Андрей Козловские, а также депутат гордумы Екатеринбурга Павел Пустозеров.
Выручка компании в 2021 году составила 4,6 млрд рублей. Чистая прибыль — 482,6 млн.
Сначала парень был дорожным рабочим, потом стал слесарем-ремонтником, обслуживал и отлаживал механизмы. В новой должности он успел проработать всего четыре месяца.
Это случилось в сентябре 2016 года. Александр смазывал ролик в асфальтовой установке — большом барабане, где сушатся песок, отсев, щебень. Барабан представляет собой цилиндр длиной в семь метров и шириной около полутора метров. Стоит этот большой механизм на специальной конструкции — станине.
— С двух сторон механизма есть удерживающие ролики, — рассказывает нам Александр. — Один из них начал скрипеть. Я взял масленку, полез смазать ролик. Ничего сложного в этом вроде бы не было, я и другие слесари не раз это делали. И в этот раз дотянулся, капнул. Полез обратно. В станине небольшие выемки, специально под ноги. Спускался, перехватывался, и так получилось, что в какой-то момент случайно коснулся другого механизма — ролика, на котором вращался барабан.
Работающий механизм мгновенно затянул руку внутрь, между барабаном и приводящим роликом.
Работник побежал за помощью. Вызвали скорую. Пока ждали, наложили жгуты — перетянули руки выше запястья, чтобы остановить кровь. Потом, не дожидаясь скорой, охранник на своей машине повез в травмпункт. Там обезболили, обкололи новокаином, и на скорой (она подъехала уже к травмпункту) отправили в городскую больницу. Когда Александр был уже в больнице, позвонили с работы, кто-то из начальства: попросили сказать, что травму получил дома.
Рука в тот момент выглядела страшно: кровь, лоскутья кожи. Сделать с собой такое в домашних условиях нереально — хотя Александр говорит, что готов был тогда выгородить завод. Хорошо, что врач и родственники, которые тут же приехали в больницу, убедили его говорить только правду. Позже он понял, как они были правы.
В больницу тогда приехал дядя с двоюродным братом. Жена была дома с месячным сыном. Врач каменской больницы тогда честно признался, что он не сможет сохранить кисть — только ампутировать.
— Но он сказал, что можно попробовать спасти руку, если поехать в Екатеринбург. Там хорошие специалисты, есть какая-то итальянская методика... Я тогда еще не знал, что это такое, — вспоминает Александр.
Вместе с родными он поехал в Екатеринбург.
Этой же ночью екатеринбургские врачи провели экстренную операцию — ту самую, «по итальянскому методу». По-научному это называется пересадкой несвободным кожным лоскутом. Методика не новая, но достаточно небанальная. Говоря простым языком, руку Александра вшили под кожу живота.
В основе этого метода — забор кожного лоскута вместе с сосудами, эти сосуды потом соединяют с артерией и веной на руке. В некоторых случаях, когда участок кожи сильно пострадал, это единственный шанс сохранить конечность. Видимо, распространенный и известный способ, когда кожу пересаживают, например, с бедра, тут не подходил: она бы просто не прижилась.
Свое название метод получил, потому что был разработан еще итальянскими хирургами эпохи Возрождения для восстановления кожи лица. С тех пор он совершенствовался вместе с развитием медицинских технологий.
После операции Александру на три недели наложили целую конструкцию: загипсовали локоть, грудную клетку, часть спины. Рука должна была находиться в неподвижном положении.
— Через неделю была следующая операция, на тыльной стороне ладони был вырван лоскут кожи, — рассказывает он. — На большом пальце начался некроз, нужно было срочно оперировать. И вот со вшитой в живот рукой мне оперировали тыльную сторону, взяв лоскут кожи с бедра. Это как раз известный способ — пересадка свободным кожным лоскутом. Так мне сформировали другую сторону ладони. Потом была операция: отсечение кисти от живота.
Александр провел в больницах Екатеринбурга около двух месяцев. Один из участков кожи плохо приживался, начался некроз.
— Там тоже прооперировали, убрали некроз, взяли лоскут с кожи предплечья, пересадили. Людей привозили в ужасном состоянии: и бездомных с черными обмороженными ногами, и наркоманов, и обычных людей после травм, когда не приживается аппарат Илизарова, и кости гниют.
Но я видел, что врачи боролись за каждого, спасали, оперировали. Вообще, в Екатеринбурге очень хорошие врачи, хочется сказать им хорошие слова. На это время
«Зачем показываете? Мы такое видели»
За два месяца мужчина перенес шесть операций. Жена была дома с недавно родившимся малышом. Его навещала сестра, живущая в Екатеринбурге.
С предприятия, где работал Александр, его тоже один раз навестили в больнице. Приехали из екатеринбургского офиса фирмы: инженер, кто-то из руководства, целая делегация.
— Расспрашивали, что случилось. Показал на телефоне фотографии руки, которые мне переслал доктор. Операция редкая, снимали, чтобы зафиксировать все этапы лечения. Инженер посмотрел фото, сказал: «Зачем показываете? Мы такое видели». А где они такое видели?
— Не спрашивали, чем помочь?
— Нет. Такого не было. Больше не приходили и не звонили.
Проверка государственной комиссии установила, что причиной несчастного случая стало нарушение требований охраны труда. Предприятию выписали административный штраф в 60 тысяч рублей.
— Моя ошибка была в том, что я полез смазывать, не остановив механизм, не обесточив его. Но это я уже потом узнал, что нужно было обесточить установку. Стажировки, инструктажа я не проходил. Смотрел, как делают остальные — учился. Вся смазка всегда производилась на необесточенном оборудовании, поэтому меня это не смутило, не испугало. Я не раз так делал, и другие тоже, так что настороженности не было. Видимо, так работали, чтобы не тратить время. Был сентябрь, сезонные работы, нужен был асфальт. Заказы большие, нас просили побыстрее, — объясняет Александр.
Впрочем, он и не собирался тогда ничего требовать с предприятия. Больничный продлился целый год. Врачи спасли руку от ампутации, хотя фаланги пальцев пришлось отсечь. Из-за обрыва нерва правая рука так и не вернулась в прежнее рабочее состояние.
Первые месяцы Александр жил на обезболивающих, приспосабливался к быту, переучивался всё делать левой рукой. Переживал, что не может помочь жене с ребенком. Супруга поддерживала его как могла.
Продлевать больничный больше чем на год уже нельзя было по закону. На тот момент Александр уже оформил инвалидность, но сидеть дома на пособие и пенсию без работы не хотел. Так он пришел на свой завод.
— Попросил найти какую-нибудь вакансию, ту, на которой я мог бы работать: сторожем, подсобным рабочим. Это было возможно в моей ситуации, с медицинской точки зрения, — считает мужчина. — Но мне сказали, что никаких вакансий для меня нет. Меня уволили.
Он встал на учет в городской службе занятости, получал пособие — тысячу рублей в месяц.
— Это потому, что я проработал по специальности слесаря всего четыре месяца. Если бы проработал больше полугода, выплачивали бы около пяти тысяч, — объясняет Александр.
Целый год ему не могли предложить ничего подходящего. Жена вышла на работу, а он сидел дома с ребенком. Приезжала помогать мама. Потом сыну дали место в детском садике, а Александру, наконец, удалось устроиться на работу. Центр занятости предложил работу сторожем на трубном заводе. Он с радостью согласился: сидеть дома было очень тяжело.
Сколько стоит рука?
Александр говорит, что все эти годы у него была обида на предприятие из-за ощущения несправедливости.
— Если бы по-человечески как-то отнеслись, хоть раз позвонили, спросили: чем помочь, да просто поинтересовались бы, как чувствую себя, — говорит он. — И можно было, наверняка, пойти навстречу, не увольнять меня тогда, подыскать работу. Но тут выбросили как сломанный механизм, отработанный материал. Сломался — уже не нужен, за забором еще десять человек на твою должность.
Александр обратился к юристам и подал иск в суд. Гражданский процесс проходил в Каменске-Уральском. Ответчики из ГУДСР настаивали, что в том несчастном случае есть вина рабочего, выраженная «в грубой неосторожности»: перед устранением неполадки, он не поставил в известность мастера. Сам Александр объяснял, что таких требований просто не было, никто не отвлекал мастера по таким пустякам, как смазка.
Также представители компании посчитали, что требования завышены — Александр заявил в иске три миллиона рублей. По их мнению, «с учетом требований разумности и справедливости, заявленный истцом требования <…> подлежат частичному удовлетворению в размере 500 тысяч рублей».
Также представитель предприятия пояснил суду, что они не оспаривали привлечение к административной ответственности, добросовестно выплатили штраф и устранили все выявленные недостатки на своем производстве.
Суд счел доводы ответчика «по поводу грубой неосторожности» несостоятельными и принял решение — взыскать полтора миллиона рублей компенсации морального вреда с предприятия.
— Сейчас я также работаю сторожем. То, что я всё-таки трудоустроен — это хорошо, но мне 34 года, и всю жизнь быть сторожем я бы всё-таки не хотел. Надеюсь, что еще найду себя в чем-то. Сейчас я научился жить по новой, приспособился к быту. Правой рукой могу что-то придерживать, помогать. Хожу всегда в перчатке. Во-первых, я так берегу руку, кожу. Во-вторых, прячу от людей. Люди у нас разные. Бывало, идешь по улице, увидят руку, начинают вслух обсуждать, реплики не очень лестные отпускать. Мне неприятно это.
Хотя сейчас я понимаю, что мне повезло. Всё сложилось удачно, родные увезли вовремя в Екатеринбург, и там я встретил хороших врачей. А запах асфальта я сейчас чувствую издалека. Ни с чем не перепутаешь, сразу нехорошие воспоминания. До сих пор боюсь этого запаха, — признается Александр.
Это не первый случай, когда суды взыскивают значительные суммы с предприятий в пользу простых рабочих, которые пострадали из-за небезопасных условий труда. Так, в том же Каменске-Уральском рабочий обратился в суд, требуя взыскать пять миллионов рублей за ампутированную ногу. В итоге стороны пришли к соглашению, и завод выплатил сотруднику половину этой суммы.
А молодой рабочий сухоложского завода Константин Неустроев потерял кисть из-за производственной травмы — его руку затянуло в механизм, подобный мясорубке. В этом случае руководство завода бросило покалеченного сотрудника, предложив уволиться. Но Константин выиграл суд и получил компенсацию, доказав, что была нарушена техника безопасности.