«Дочка просто на крыльях летает». Трогательное видео о том, как больничные клоуны веселят детей в хосписе
Маленькие пациенты хотя бы ненадолго отвлекаются и испытывают радость
Дети с тяжелыми заболеваниями — настоящие борцы, часто им приходится пережить гораздо больше, чем некоторым взрослым. Артисты фонда «Доктор Клоун» поддержали маленьких пациентов из екатеринбургского хосписа и устроили им праздник. Это видео не оставит вас равнодушным.
Даша Гаева и ее мама, которые героически борются с СМА у малышки, в этот день тоже были в хосписе.
— Такие положительные эмоции просто необходимы, потому что у дочери стал появляться страх больницы и болезненных процедур, — сказала мама Даши. — Она понимает, что для нее какие-то вещи недоступны, а здесь она раскрывается. У нее невероятный энергетический подъем, она просто на крыльях летает.
Если вы никогда не слышали про СМА, почитайте о том, что это за болезнь и почему россияне вынуждены собирать по 160 миллионов на самый дорогой укол в мире, чтобы спасти своих детей.
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