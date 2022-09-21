«Дочка просто на крыльях летает». Трогательное видео о том, как больничные клоуны веселят детей в хосписе

Дети с тяжелыми заболеваниями — настоящие борцы, часто им приходится пережить гораздо больше, чем некоторым взрослым. Артисты фонда «Доктор Клоун» поддержали маленьких пациентов из екатеринбургского хосписа и устроили им праздник. Это видео не оставит вас равнодушным.

Даша Гаева и ее мама, которые героически борются с СМА у малышки, в этот день тоже были в хосписе.

