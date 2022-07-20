Укол за 150 миллионов рублей смогут делать в России. Как работает самое дорогое лекарство и кто на нём заработает

В России начались клинические испытания аналога самого дорогого лекарства в мире — «Золгенсмы», оно необходимо для раннего лечения спинальной мышечной атрофии (СМА). Всего один укол должен остановить развитие болезни и дать шанс малышам со СМА на здоровую жизнь. Рассказываем, что известно об отечественной разработке.
Как работает лекарство
СМА — генетическое заболевание, которое проявляется, если оба родителя являются носителями мутации в гене SMN1, отвечающем за выработку белка SMN. Этот белок нужен для работы мотонейронов — нервных клеток спинного мозга, которые отвечают за координацию движений и мышечный тонус. Без них сигнал не поступает в мышцы ног, спины и рук.
«Золгенсма», разработанная фармкомпанией Novartis, если говорить очень грубо, заменяет дефектный ген SMN1 на правильно функционирующую копию, это приводит к нормализации выработки белка SMN. Укол важно поставить на самой ранней стадии болезни, а лучше всего еще до появления симптомов. Стоимость инъекции превышает
Что известно о российском аналоге
Информация о том, что в России будет создан свой аналог «Золгенсмы», появилась еще два года назад. В начале
Разработчиком российского лекарства от СМА стала компания «Биокад». В 2018 году началась ранняя разработка, в 2019 году — первые эксперименты по оценке эффективности препаратов на животных. На этапе доклинических исследований ученые определили эффективную и безопасную дозу для первого введения пациентам.
20 июня компания направила в Минздрав документы для разрешения на проведение клинического исследования. Включать в него планируется детей до 8 месяцев, у которых диагностировали СМА в возрасте до полугода.
— В рамках клинических исследований 1–2 фазы будут получены данные о безопасности и эффективности применения препарата у детей со СМА. Планируется подключение исследовательских центров в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других городах, — рассказывали в пресс-службе «Биокад».
Как отмечали в компании, в разработку и доклинические исследования было вложено больше
Когда он будет доступен
Главный специалист по медицинской генетике Минздрава Сергей Куцев 15 июля в интервью «Известиям» сказал, что клинические испытания лекарства скоро начнутся.
— В доклинике он показал себя хорошо. По моим расчетам, отечественный препарат для лечения СМА может появиться на рынке уже в 2025–2026 годах, — добавил Куцев.
Что за компания «Биокад»
Компания занимается исследованием, разработкой, производством и продажей лекарственных препаратов, представительства есть в России и других странах, в том числе в Бразилии, ОАЭ, Вьетнаме и Китае. Основное направление — разработка и производство противоопухолевых лекарств, препаратов для аутоиммунных и инфекционных заболеваний.
В портфеле «Биокада», по информации с сайта компании, — 61 препарат, из них 9 — оригинальные, еще больше 40 находятся в разработке.
Также на мощностях заводов производится российская вакцина против коронавируса «Спутник V», при этом компания разработала и свою вакцину.
«Биокад» был основан в 2001 году бизнесменами Дмитрием Морозовым и Андреем Карклиным. В
По данным пояснительной записки из бухгалтерской отчетности за 2020 год, 100% «Биокада» принадлежит кипрской Biocad Holding Limited. В 2017 году «Ведомости» писали, что 50% Biocad Holding находятся в собственности бизнесмена Валерия Егорова, партнера Виктора Харитонина — основного акционера крупнейшего российского производителя лекарств компании «Фармстандарт». По данным издания, еще 30% кипрской компании у основателя и гендиректора «Биокада» Дмитрия Морозова, 20% — у «Фармстандарта» напрямую.
Состояние Виктора Харитонина оценивается в
Выручка «Биокада» в 2021 году составила
В начале июля «Золгенсму» ввели в продажу в России. Почитайте истории детей со СМА, которым собрали колоссальные суммы на лечение.