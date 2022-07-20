Укол за 150 миллионов рублей смогут делать в России. Как работает самое дорогое лекарство и кто на нём заработает

Что известно о российском аналоге

Информация о том, что в России будет создан свой аналог «Золгенсмы», появилась еще два года назад. В начале 2021-го член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный сказал радиостанции «Говорит Москва», что отечественное лекарство будет стоить «в десятки раз дешевле», чем импортное.

Разработчиком российского лекарства от СМА стала компания «Биокад». В 2018 году началась ранняя разработка, в 2019 году — первые эксперименты по оценке эффективности препаратов на животных. На этапе доклинических исследований ученые определили эффективную и безопасную дозу для первого введения пациентам.