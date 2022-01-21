Минздрав попросил россиян не ходить в места скопления людей из-за распространения штамма омикрон

В начале января 2022 года за сутки фиксировали почти в два раза меньше заражений, но после новогодних каникул снова пошел рост. Ускорение распространения вируса эксперты прогнозировали на конец января: по подсчетам врачей, к этому времени новый штамм омикрон, который распространяется быстрее своих предшественников, войдет в полную силу на территории России. По этой ссылке вы найдете актуальную карту, которая показывает, где уже выявили омикрон.