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Минздрав попросил россиян не ходить в места скопления людей из-за распространения штамма омикрон

Сегодня в стране зарегистрировали максимальное число заражений

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Если избежать посещения общественных мест невозможно, соблюдайте дистанцию и носите маски

Если избежать посещения общественных мест невозможно, соблюдайте дистанцию и носите маски

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Минздрав России попросил граждан минимизировать посещение мест с большим скоплением людей, носить маски или респираторы, а также тщательно мыть руки из-за распространения штамма коронавируса омикрон. Об этом сообщает ТАСС.

— В условиях распространения нового штамма омикрон и циркуляции штамма дельта Минздрав России призывает: используйте медицинские маски или респираторы при нахождении в закрытых помещениях и контактах с другими людьми; тщательно и часто мойте руки и обрабатывайте их антисептиком; по возможности минимизируйте посещения мест с большим скоплением людей, а в случае если избежать посещения невозможно, соблюдайте социальную дистанцию, — цитирует издание сообщение министерства.

За последние сутки в России выявили 49 513 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это максимум с начала пандемии. Предыдущие пиковые значения в России фиксировали в четвертую волну пандемии — 6 ноября 2021 года эксперты насчитали 41 335 случаев.

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В начале января 2022 года за сутки фиксировали почти в два раза меньше заражений, но после новогодних каникул снова пошел рост. Ускорение распространения вируса эксперты прогнозировали на конец января: по подсчетам врачей, к этому времени новый штамм омикрон, который распространяется быстрее своих предшественников, войдет в полную силу на территории России. По этой ссылке вы найдете актуальную карту, которая показывает, где уже выявили омикрон.

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Минздравпандемиякоронавирусштамм омикрон
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