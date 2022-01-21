У невакцинированных мам рождаются дети с пониженным IQ? Врачи — о скандальном заявлении Роспотребнадзора

Его слова вызвали скептицизм у экспертов.



— Страдает IQ у детей? Но как ученые это определили? IQ маленьких детей очень сложно посчитать, обычно его определяют в гораздо более позднем возрасте, при формировании личности, — рассказал в интервью MSK1.RU иммунолог, директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных заболеваний Георгий Викулов. — Говорить об IQ ребенка — всё равно что обсуждать его спортивные возможности, когда он еще в школу не начал ходить. Скорее, здесь имеет смысл говорить про уровень развития детей, но о влиянии ковида на умственные способности в мире пока очень ограниченные данные. Здесь нужны масштабные исследования, а не спекуляции.



По словам Викулова, в первые годы жизни ребенка специалисты с уверенностью могут говорить о соматических заболеваниях, а не психических. То есть об аллергиях, иммунодефиците и прочих проблемах, которые выявляются уже на первом году жизни.



— Пандемия длится всего два года. То есть детям, рожденным во время ковида, сейчас максимум пара лет. Это очень серьезная вещь — определить физическое и психическое отставание детей у переболевших матерей. Информация должна быть собрана на больших когортах детей, на тысячах человек, с использованием валидных инструментов, — объяснила в интервью MSK1.RU Елена Мескина, профессор кафедры педиатрии ФУВ МОНИКИ. — Важно также понимать, что существуют облегченные критерии психомоторного развития у детей. Мы имеем в виду наличие определенных навыков к определенному возрасту. Например, дети обычно начинают ходить в год, но, если ребенок пошел в год и пять месяцев, мы не считаем это отклонением. Для таких навыков должен быть «люфт».