У невакцинированных мам рождаются дети с пониженным IQ? Врачи — о скандальном заявлении Роспотребнадзора

В Роспотребнадзоре описали влияние
Его слова вызвали скептицизм у экспертов.
— Страдает IQ у детей? Но как ученые это определили? IQ маленьких детей очень сложно посчитать, обычно его определяют в гораздо более позднем возрасте, при формировании личности, — рассказал в интервью MSK1.RU иммунолог, директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных заболеваний Георгий Викулов. — Говорить об IQ ребенка — всё равно что обсуждать его спортивные возможности, когда он еще в школу не начал ходить. Скорее, здесь имеет смысл говорить про уровень развития детей, но о влиянии ковида на умственные способности в мире пока очень ограниченные данные. Здесь нужны масштабные исследования, а не спекуляции.
По словам Викулова, в первые годы жизни ребенка специалисты с уверенностью могут говорить о соматических заболеваниях, а не психических. То есть об аллергиях, иммунодефиците и прочих проблемах, которые выявляются уже на первом году жизни.
— Пандемия длится всего два года. То есть детям, рожденным во время ковида, сейчас максимум пара лет. Это очень серьезная вещь — определить физическое и психическое отставание детей у переболевших матерей. Информация должна быть собрана на больших когортах детей, на тысячах человек, с использованием валидных инструментов, — объяснила в интервью MSK1.RU Елена Мескина, профессор кафедры педиатрии ФУВ МОНИКИ. — Важно также понимать, что существуют облегченные критерии психомоторного развития у детей. Мы имеем в виду наличие определенных навыков к определенному возрасту. Например, дети обычно начинают ходить в год, но, если ребенок пошел в год и пять месяцев, мы не считаем это отклонением. Для таких навыков должен быть «люфт».
Что касается умственного развития, то, по словам Мескиной, ребенок только с
— Умеет ли ребенок ползать, сидеть, какие слова и слоги говорит — эти навыки можно оценить, и они в определенной степени отражают развитие мозга, но это же не умение соображать, — сообщила профессор. — Хотя я соглашусь, что если женщина во время беременности тяжело болеет коронавирусом, то плод, безусловно, испытывает проблемы с кислородом. И первый, кому нужен кислород, — это мозг. Но здесь очень много факторов: срок беременности, тяжесть ковида, как долго женщина получала ИВЛ и как долго сохранялась гипоксия. Но, как это сказывается на детях, еще надо понять.
Как рассказала MSK1.RU Елена Мескина, в целом организм ребенка очень адаптивный и многие дети справляются с проблемами. Но вегетативные нарушения — плаксивость, нарушения сна, повышенная возбудимость — характерны для детей, у матерей которых была сложная беременность. Правда, на практике очень трудно оценить, являются ли проблемы со здоровьем у ребенка следствием ковида или других факторов.
— Нужно быть уверенными, что женщина до беременности была абсолютно здорова, что не было никаких акушерских нарушений, что все ее предыдущие беременности наступили естественным путем. Поэтому здесь нужно очень аккуратно делать выводы, — подытожила профессор.