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У невакцинированных мам рождаются дети с пониженным IQ? Врачи — о скандальном заявлении Роспотребнадзора

Спрашиваем у специалистов, что они думают об интеллекте новорожденных, перенесших ковид в утробе

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Малышам, рожденным в пандемию, сейчас максимум два года

Малышам, рожденным в пандемию, сейчас максимум два года

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В Роспотребнадзоре описали влияние COVID-19 у невакцинированных беременных женщин на интеллект рожденных детей. Эпидемиолог Александр Горелов рассказал, что данные зарубежных ученых говорят о снижении IQ ребенка в этих случаях на 20%. По его словам, эта информация была обнародована в опубликованной учеными педиатрической статье. «Было показано, что если беременная не вакцинирована, переносит ковид, то наблюдение за детьми показывает, что IQ на 20% ниже, замедляются темпы психического и физического развития», — сообщил Горелов.

Его слова вызвали скептицизм у экспертов.

— Страдает IQ у детей? Но как ученые это определили? IQ маленьких детей очень сложно посчитать, обычно его определяют в гораздо более позднем возрасте, при формировании личности, — рассказал в интервью MSK1.RU иммунолог, директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных заболеваний Георгий Викулов. — Говорить об IQ ребенка — всё равно что обсуждать его спортивные возможности, когда он еще в школу не начал ходить. Скорее, здесь имеет смысл говорить про уровень развития детей, но о влиянии ковида на умственные способности в мире пока очень ограниченные данные. Здесь нужны масштабные исследования, а не спекуляции.

По словам Викулова, в первые годы жизни ребенка специалисты с уверенностью могут говорить о соматических заболеваниях, а не психических. То есть об аллергиях, иммунодефиците и прочих проблемах, которые выявляются уже на первом году жизни.

— Пандемия длится всего два года. То есть детям, рожденным во время ковида, сейчас максимум пара лет. Это очень серьезная вещь — определить физическое и психическое отставание детей у переболевших матерей. Информация должна быть собрана на больших когортах детей, на тысячах человек, с использованием валидных инструментов, — объяснила в интервью MSK1.RU Елена Мескина, профессор кафедры педиатрии ФУВ МОНИКИ. — Важно также понимать, что существуют облегченные критерии психомоторного развития у детей. Мы имеем в виду наличие определенных навыков к определенному возрасту. Например, дети обычно начинают ходить в год, но, если ребенок пошел в год и пять месяцев, мы не считаем это отклонением. Для таких навыков должен быть «люфт».

Умеет ли ребенок ползать, сидеть, какие слова и слоги говорит — эти навыки в определенной степени отражают развитие мозга. Но не умение соображать

Умеет ли ребенок ползать, сидеть, какие слова и слоги говорит — эти навыки в определенной степени отражают развитие мозга. Но не умение соображать

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Что касается умственного развития, то, по словам Мескиной, ребенок только с 7–8 лет может объективно оценить себя и ответить на вопросы, которые ему задают. До этого специалисты обычно всё узнают от матери и эта информация носит субъективный характер.

— Умеет ли ребенок ползать, сидеть, какие слова и слоги говорит — эти навыки можно оценить, и они в определенной степени отражают развитие мозга, но это же не умение соображать, — сообщила профессор. — Хотя я соглашусь, что если женщина во время беременности тяжело болеет коронавирусом, то плод, безусловно, испытывает проблемы с кислородом. И первый, кому нужен кислород, — это мозг. Но здесь очень много факторов: срок беременности, тяжесть ковида, как долго женщина получала ИВЛ и как долго сохранялась гипоксия. Но, как это сказывается на детях, еще надо понять.

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Как рассказала MSK1.RU Елена Мескина, в целом организм ребенка очень адаптивный и многие дети справляются с проблемами. Но вегетативные нарушения — плаксивость, нарушения сна, повышенная возбудимость — характерны для детей, у матерей которых была сложная беременность. Правда, на практике очень трудно оценить, являются ли проблемы со здоровьем у ребенка следствием ковида или других факторов.

— Нужно быть уверенными, что женщина до беременности была абсолютно здорова, что не было никаких акушерских нарушений, что все ее предыдущие беременности наступили естественным путем. Поэтому здесь нужно очень аккуратно делать выводы, — подытожила профессор.

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