В России за сутки выявили 49 513 новых случаев коронавируса. Это максимум с начала пандемии

Ежедневное число новых случаев коронавируса увеличивается уже вторую неделю — рост пошел после новогодних каникул. Владимир Путин провел совещание с правительством, во время которого дал поручение готовиться к новому удару коронавируса, выделив на это две недели. Одна неделя уже прошла. Ускорение распространения вируса эксперты прогнозировали на конец января: по подсчетам врачей, к этому времени новый штамм омикрон, который распространяется быстрее своих предшественников, войдет в полную силу на территории России. По этой ссылке вы найдете актуальную карту, которая показывает где уже выявили омикрон.

