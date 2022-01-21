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Тема дняВ России максимум заболевших с начала пандемии
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В России за сутки выявили 49 513 новых случаев коронавируса. Это максимум с начала пандемии

Публикуем официальную сводку оперштаба

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Пятая волна коронавируса в России связана со штаммом омикрон

Пятая волна коронавируса в России связана со штаммом омикрон

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За последние сутки в России выявили 49 513 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализированы 9136 пациентов. Скончались за сутки 692 человека, выздоровели 24 719 человек. Такие данные 21 января приводит федеральный оперативный штаб.

Пиковые значения коронавируса до этого фиксировали в четвертую волну пандемии — 6 ноября 2021 года эксперты насчитали 41 335 случаев COVID-19 в России. При этом еще в начале января 2022 года за сутки фиксировали почти в два раза меньше заражений.

Всего с начала пандемии в России было выявлено 10 987 774 случая заболевания, 9 975 052 человека выздоровели, 324 752 человека спасти не удалось.

Ежедневное число новых случаев коронавируса увеличивается уже вторую неделю — рост пошел после новогодних каникул. Владимир Путин провел совещание с правительством, во время которого дал поручение готовиться к новому удару коронавируса, выделив на это две недели. Одна неделя уже прошла. Ускорение распространения вируса эксперты прогнозировали на конец января: по подсчетам врачей, к этому времени новый штамм омикрон, который распространяется быстрее своих предшественников, войдет в полную силу на территории России. По этой ссылке вы найдете актуальную карту, которая показывает где уже выявили омикрон.

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