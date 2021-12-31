Обещанного два года ждем: сколько раз нам сдвигали сроки победы над коронавирусом (и когда уже это случится)

Многие ее коллеги склонялись к тому, что заболеваемость сойдет на нет с приходом теплой погоды.



— Я надеюсь, что он не станет сезонным, как H1N1. Это плохой сценарий, но он тоже может быть, поскольку вирус получил широкое распространение, — говорил тогда же главный эпидемиолог страны, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета Николай Брико. — Маловероятно, что заболеваемость охватит даже треть населения. Такое мы видели в средние века, когда инфекции никак не контролировались. Сейчас принятые меры останавливают болезнь. Активность вируса должна резко снизиться со сменой времени года — в апреле-мае.



Всё это говорилось в конце марта прошлого года — тогда в России насчитывали менее 500 новых случаев заражения. Для сравнения: в конце декабря 2021 года за сутки в стране выявляют более 20 тысяч новых случаев, каждый день от ковида умирает от 900 до тысячи человек.



Уже в конце запланированной нерабочей недели врачи начали предполагать, что самоизолироваться придется чуть дольше. Так оно и вышло — нерабочие дни продлились почти до середины мая. В конце концов все вышли на работу, но с обещанным наступлением тепла коронавирус не исчез.

