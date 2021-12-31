Обещанного два года ждем: сколько раз нам сдвигали сроки победы над коронавирусом (и когда уже это случится)

Ровно два года назад, 31 декабря 2019 года, Всемирная организация здравоохранения получила информацию о первых случаях пневмонии, вызванной неизвестным возбудителем. Что было дальше, вы знаете: ВОЗ сообщила сначала о чрезвычайной ситуации, потом переквалифицировала ее в эпидемию, еще позже — в пандемию. И вот уже два года мы ждем, когда же она закончится. На днях глава Минздрава Михаил Мурашко выразил надежду, что это произойдет в 2022 году. Мы все, конечно, разделяем мечты министра здравоохранения, но это далеко не первая дата окончания пандемии, которую нам называют. Вспоминаем, какие прогнозы были раньше.
Апрель-май 2020 года
Информация о первых зараженных коронавирусом в России появилась в конце января. В марте ВОЗ признала пандемию, а через пару недель, 25 марта, в России были объявлены первые нерабочие дни. Тогда президент выступил с обращением к нации и попросил недельку посидеть дома. В некоторых странах, например в Италии, коронавирус уже вовсю бушевал, но наши врачи обещали, что скоро это всё закончится.
— В Италии нет такого тотального эпидемического контроля, как у нас. Российские медики регулярно сталкиваются с особо опасными инфекциями — теми же чумой, холерой, поэтому службы лучше подготовлены. В России не повторится ни китайский сценарий, ни итальянский. Предпринятых на сегодняшний день мер достаточно, чтобы не допустить эпидемии, — говорила в конце марта 2020 года Елена Малинникова, на тот момент главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням. — Вводить тотальный карантин пока нет необходимости. Пока мы не можем точно сказать, когда заболеваемость пойдет на спад. Можем только ориентироваться на опыт Китая, где вспышка была подавлена примерно за 100 дней.
Многие ее коллеги склонялись к тому, что заболеваемость сойдет на нет с приходом теплой погоды.
— Я надеюсь, что он не станет сезонным, как H1N1. Это плохой сценарий, но он тоже может быть, поскольку вирус получил широкое распространение, — говорил тогда же главный эпидемиолог страны, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета Николай Брико. — Маловероятно, что заболеваемость охватит даже треть населения. Такое мы видели в средние века, когда инфекции никак не контролировались. Сейчас принятые меры останавливают болезнь. Активность вируса должна резко снизиться со сменой времени года — в апреле-мае.
Всё это говорилось в конце марта прошлого года — тогда в России насчитывали менее 500 новых случаев заражения. Для сравнения: в конце декабря 2021 года за сутки в стране выявляют более 20 тысяч новых случаев, каждый день от ковида умирает от 900 до тысячи человек.
Уже в конце запланированной нерабочей недели врачи начали предполагать, что самоизолироваться придется чуть дольше. Так оно и вышло — нерабочие дни продлились почти до середины мая. В конце концов все вышли на работу, но с обещанным наступлением тепла коронавирус не исчез.
Конец мая 2020 года
В начале мая впервые начались разговоры о второй волне заболеваемости. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что еще один пик COVID-19 и вторая волна могут быть, если не будет популяционного иммунитета. Сейчас, спустя полтора года после этого заявления, коллективный иммунитет в России вышел на уровень 60%. На днях Владимир Путин сказал, что нужно, чтобы иммунитет был у 90% населения.
В мае же заговорили про плато — период, когда заболеваемость держится на одном уровне. Считалось, что к концу мая мы на плато выйдем. 26 мая Владимир Путин заявил, что пик распространенения коронавируса пройден и приказал начать подготовку к параду Победы. Парад наметили на 24 июня.
1 января 2021 года
На следующий день после заявления президента Роспотребнадзор опубликовал новый документ, в котором изложил правила жизни во время пандемии. Действие документа распространялось до конца 2020 года. Потом, конечно, в него внесли изменения и продлили.
Февраль 2021 года
Еще через несколько недель, в июне прошлого года, глава Минздрава Михаил Мурашко сдвинул окончание пандемии еще на месяц. Он говорил о снятии коронавирусных ограничений — это, по его словам, можно сделать, когда ситуацию можно будет контролировать с помощью фармацевтики.
— Я думаю, это все-таки нужно говорить о следующем годе. Я думаю, мне кажется, это февраль, — сказал он в эфире программы «Док Ток» на Первом канале, отвечая на вопрос, когда ограничения можно будет полностью снять.
Весна 2021 года
В конце лета 2020 года заболеваемость ковидом снова начала расти. Опять заговорили о второй волне, которую официально никак не объявляли. Осенью ежесуточное число заболевших побило весенние рекорды. В ноябре вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени
Осень 2021
В январе объявлена массовая вакцинация от коронавируса в России. В апреле, зачитывая послание Федеральному собранию, Владимир Путин заявил, что вакцинация позволит сформировать коллективный иммунитет осенью. Сам президент привился в марте, но россияне не очень активно следовали его примеру — в мае привитых было меньше 10%. Впрочем, даже желающие сделать прививку не всегда могли вакцинироваться — препаратов в регионах не хватало, очереди на вакцинацию длились неделями.
В июне Россию начал захватывать новый штамм коронавируса — дельта. Новый штамм оказался опаснее, выяснилось, что 60% коллективного иммунитета уже недостаточно. В июле Минздрав уточнил, что коллективного иммунитета мало добиться — его надо поддерживать, а для этого регулярно ревакцинироваться. Достичь коллективного иммунитета к осени не удалось. Прямо сейчас коллективный иммунитет в России к коронавирусу — 60%.
Весна 2022
Вопрос «когда же это кончится» адресуют не только вирусологам, эпидемиологам и Минздраву, но и президенту. О коронавирусе и коллективном иммунитете Владимира Путина спросили на традиционной ежегодной пресс-конференции 23 декабря.
— Нам нужен коллективный иммунитет где-то под 80 процентов. Надеюсь, в следующем году, хотя бы в конце первого квартала — во втором квартале, мы достигнем этого уровня, — сказал президент.
Пока нужного коллективного иммунитета достиг только один регион страны — Севастополь.
Середина 2022 года
Коронавирус коснулся не только России — всего мира. И Всемирная организация здравоохранения тщательно следит за тем, как борются с распространением ковида в разных странах. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в наступающем году мир должен покончить с пандемией. Для этого необходимо, чтобы все страны, работая сообща, к середине 2022 года достигли глобальной цели — вакцинации 70% населения мира. Он также сообщил, что в 2022 году страны начнут обсуждать глобальное соглашение по борьбе с этой пандемией и предупреждению последующих.
Коронавирус навсегда
Был момент, когда казалось, что света в конце туннеля нет: в ноябре 2020 года глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус будет приходить каждый год и станет сезонным.
— Коронавирус обретает сезонный характер и встает в линейку других сезонных вирусов. Скорее всего, коронавирус будет приходить каждый год и будет активным в холодное время года, — цитирует главу ведомства РИА «Новости».
К этому времени в России уже зарегистрирована вакцина от коронавируса, вскоре президент объявит массовую вакцинацию. Появится новая надежда: мы победим коронавирус коллективным иммунитетом и пандемия кончится.