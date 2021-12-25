«Температура под 40 и кашель». Что за вирусы заставляют болеть россиян, вытесняя COVID-19 — объясняет профессор-инфекционист

Высокая температура, боль в горле и отрицательный тест на COVID-19. В декабре многие россияне описывают похожие симптомы и спрашивают: что за вирус гуляет по стране? Кто же составил жесткую конкуренцию коронавирусу в конце года? Об этом — в материале «Доктора Питера».



Кто «подвинул» коронавирус?

В декабре «какой-то вирус» десятками и сотнями закрывал на карантин классы в школах страны. При этом, по словам родителей, симптомы у болеющих детей были как под копирку: высокая температура, боль в горле или кашель. При этом у тех, кто сдавал мазок на коронавирус, он часто оказывался отрицательным.

