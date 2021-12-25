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«Температура под 40 и кашель». Что за вирусы заставляют болеть россиян, вытесняя COVID-19 — объясняет профессор-инфекционист

Значит ли это, что на смену коронавирусу пришла новая зараза и почему не помогает прививка

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У заболевших все симптомы коронавируса, а тесты отрицательные

У заболевших все симптомы коронавируса, а тесты отрицательные

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Высокая температура, боль в горле и отрицательный тест на COVID-19. В декабре многие россияне описывают похожие симптомы и спрашивают: что за вирус гуляет по стране? Кто же составил жесткую конкуренцию коронавирусу в конце года? Об этом — в материале «Доктора Питера».

Кто «подвинул» коронавирус?


В декабре «какой-то вирус» десятками и сотнями закрывал на карантин классы в школах страны. При этом, по словам родителей, симптомы у болеющих детей были как под копирку: высокая температура, боль в горле или кашель. При этом у тех, кто сдавал мазок на коронавирус, он часто оказывался отрицательным.

В петербургском Роспотребнадзоре на этой неделе также заявили о сезонном подъеме заболеваемости гриппом и ОРВИ. Там отметили, что болеют в основном школьники 7–14 лет и взрослые.

«По результатам мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов, за прошедшую неделю в структуре положительных находок преобладают вирусы парагриппа, рино- и РС-вирусы (респираторно-синцитиальный вирус. — Прим. ред.), регистрируются лабораторно подтвержденные случаи гриппа», — сухо гласит отчет на сайте ведомства.

Он вернулся


Какой же именно респираторный вирус отправляет на больничный всех россиян, разбушевавшись на фоне очередных волн коронавируса и быстрого продвижения по миру «омикрон»-штамма? Как пояснили «Доктору Питеру» в Детской инфекционной больнице № 5 им. Филатова, врачи которой лечат детей с COVID-19, это не кто иной, как обычный грипп. В прошлом эпидсезоне он полностью уступил лидерство коронавирусу — как в России, так и в целом по миру выявлялись лишь редкие случаи. Теперь он снова в деле и даже смог кое-где опередить своего сильного соперника.

По словам врачей, сейчас среди госпитализированных в стационар детей больше пациентов с лабораторно подтвержденным гриппом, чем с COVID-19. Так, из общего числа примерно 30% приходится на долю гриппа, 10–20% — на долю ковида, остальные — на другие инфекции и хирургические патологии. Если в абсолютных цифрах, то из занятых сейчас 362 инфекционных коек только на 81 лежат дети с ковидом. Как отмечают в больнице, заняты далеко не все койки — есть свободный резерв.

По последним данным Роспотребнадзора, в России привито от гриппа более 55 млн человек, что составляет около 40% населения страны.

Не только грипп


Однако в серьезном подъеме заболеваемости ОРВИ оказался виноват не только грипп. Как рассказала «Доктору Питеру» заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии СПбГПМУ Елена Эсауленко, сейчас порог заболеваемости гриппом превышен немного — в этом году у нас циркулирует так называемый гонконгский грипп H3N2. Этот штамм вируса входил в антигриппозную прививку. Но кроме гриппа есть еще один респираторный вирус, который по симптомам очень похож на него и на коронавирусную инфекцию, но не такой тяжелый по течению и возможным осложнениям.

Елена Эсауленко — заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ), главный внештатный специалист по инфекционным болезням СЗФО, профессор, доктор медицинских наук.

По словам Елены Эсауленко, с 40-й по 47-ю неделю в структуре ОРВИ доминировал риновирус — для этой инфекции характерны легкие симптомы и течение. А уже с 48-й недели (конец ноября) ситуация изменилась — появились случаи заражения парагриппом, который в итоге потеснил риновирус.

— На последней, 51-й неделе (13–19 декабря) шло повышение заболеваемости за счет вируса парагриппа. Его симптомы похожи и на коронавирусную инфекцию, и на грипп. При этом он не имеет никакого отношения к вирусу гриппа — у них просто схожие названия. Это отдельный вирус, а потому он не входит в вакцину против гриппа — тех, кто в этом сезоне привился, вакцина не сможет защитить от него, — говорит специалист Педиатрического университета.

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Парагрипп циркулирует в популяции постоянно, но заболеваемость традиционно повышается осенью-зимой, когда температура воздуха понижается и есть риск подхватить простуду. Вирусом парагриппа легко заразиться от инфицированного.

— Это не настолько тяжелое заболевание, как грипп и COVID-19. Если форма не осложненная, парагрипп обычно длится 7–10 дней как у детей, так и у взрослых, — добавляет Елена Эсауленко.

Как проявляется парагрипп:


  • у детей температура тела повышается очень быстро до 38,5 градусов и может держаться 2–3 дня;
  • боль в горле;
  • сухой кашель. Для детей также характерен «лающий» кашель;
  • заложенность носа;
  • редко — за счет отека может развиться стеноз гортани (частичное или полное сужение просвета гортани, что мешает прохождению воздуха при дыхании);
  • может развиться бактериальное осложнение.

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