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Минздрав назвал основные симптомы штамма «омикрон»

Течение вызванной им коронавирусной инфекции похоже на грипп

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Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал основные симптомы омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости». По словам министра, для «омикрона» характерны першение в горле и лихорадка. Симптомы болезни сходны с течением гриппа.

В Роспотребнадзоре рассказали о еще одном отличии нового штамма — теперь им заражаются мыши и крысы. Прежде ученые не могли заразить коронавирусом лабораторных животных.

По данным Роспотребнадзора в России уже 41 случай заражения штаммом «омикрон». Все зараженные находятся в стационаре, в первые дни у больных наблюдается подъем температуры до 38, сейчас у всех состояние стабильное.

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коронавирус«омикрон»
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