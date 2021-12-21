Минздрав назвал основные симптомы штамма «омикрон»

Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал основные симптомы омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости». По словам министра, для «омикрона» характерны першение в горле и лихорадка. Симптомы болезни сходны с течением гриппа.
В Роспотребнадзоре рассказали о еще одном отличии нового штамма — теперь им заражаются мыши и крысы. Прежде ученые не могли заразить коронавирусом лабораторных животных.
По данным Роспотребнадзора в России уже 41 случай заражения штаммом «омикрон». Все зараженные находятся в стационаре, в первые дни у больных наблюдается подъем температуры до 38, сейчас у всех состояние стабильное.
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