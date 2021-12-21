Дело не в холоде: как спастись зимой от цистита

Циститы в холодное время года — явление нередкое, переохлаждение — один из главных провокаторов этой болезни. А сейчас впереди еще и череда корпоративов и семейных праздников, на которые многим захочется нарядиться, а красивая одежда далеко не всегда теплая, к сожалению. Поэтому сегодня в нашей рубрике «Что у вас болит?» говорим о цистите: выяснили у врачей, откуда он берется и лечится ли подручными средствами по бабушкиным рецептам.
Откуда берется цистит?
Цистит — это вызываемое бактериями острое инфекционное заболевание мочевого пузыря. Провоцирующих факторов много: это и повреждение слизистой оболочки мочевого пузыря, и варикозное расширение вен, и гормональный дисбаланс. Также провоцировать болезнь могут сахарный диабет, ИППП, гиподинамия, ожирение, мочекаменная болезнь, аномальное строение мочевыводящих путей и длительное использование мочевого катетера. И вроде бы мочевой пузырь есть у всех, но подвержены циститу чаще женщины — в силу особенностей строения мочеполовой системы.
— Мужчины болеют крайне редко, за 15 лет практики я могу случаи по пальцам пересчитать, как правило, это осложнения другого заболевания, например уретрита или простатита, а также следствием аденомы простаты. У женщин из-за того, что уретра короткая, восходящим путем инфекция попадает в мочевой пузырь и вызывает цистит, — говорит врач-уролог «Новой больницы» Андрей Меркулов. — У мужчин это, как правило, сильное переохлаждение, связанное с зимней рыбалкой, например.
У женщин факторов риска больше. Есть такой вариант цистита, как посткоитальный, то есть связанный с половым контактом. Он может возникать в том числе при начале половой жизни, поэтому его еще называют «циститом медового месяца».
— В плане возраста наиболее подвержены циститам женщины после 50–55 лет и сексуально активные женщины, в репродуктивном возрасте. Особенно когда речь идет о незащищенных или бесконтрольные половых связях. Речь не идет только о половой инфекции, это может быть попадание в мочевыводящие пути даже своих же бактерий, — объясняет врач. — У меня была пациентка, у нее вернулся муж из командировки, и после секса с ним возник цистит. До этого проблем не было, пять лет они женаты. Выяснилось, что, пока он был в командировке, женщина удалила зуб и стоматолог-хирург назначил ей сильный антибиотик. Он вызвал нарушение нормальной микрофлоры кишечника и дисбиоз влагалища, поскольку пациентке при ее стройном телосложении не были назначены пробиотик и противогрибковый препарат в профилактических целях. Из-за близкого расположения уретры к влагалищу произошло попадание инфекции в мочевой пузырь.
В большинстве случаев циститы вызывает кишечная флора, но может оказаться, что бактерия попала из дыхательных путей, носоглотки. Кишечная палочка Escherichia coli становится причиной примерно 85% циститов — у нее есть микрофибры и она успешно закрепляется в мочевыводящих путях, дает колонии. В 10–20% виновником оказывается стафилококк Staphylococcus spp.
Еще реже — бактерии Klеbsiеlla pnеumoniaе и Protеus mirabilis.
— Когда девушка идет к гинекологу и сдает мазок на собственный бактериальный фон, там может присутствовать та же кишечная бактерия, но в концентрации 10 во второй-третьей степени это никто не будет лечить. Так же и в мочевыводящих путях: в норме бактерии у нас у всех попадают в мочу, но если она не превысит эту концентрацию, организм ее свободно убивает. А если ей удалось закрепиться и концентрация превысила 10 в четвертой степени — это воспалительный процесс, — объясняет уролог. — Я всегда пациенткам говорю: если у вас неблагоприятный бактериальный фон во влагалище (кандидозы, дисбиозы, бактовагинозы), вопрос попадания инфекции в мочевыводящие пути по короткой уретре — это вопрос времени. Поэтому мы часто работаем в связке с гинекологом.
Как лечат цистит?
Способ только один — антибиотик. Бактерии в моче быть не положено — она от природы стерильна, там нет бактерий. Антибиотик убивает в моче бактерию — пациент здоров.
— Всё остальное: травы, спазмолитики, обезболивающие — это всё симптоматическая терапия. Патогенетическая, самая основная — антибиотик, — объясняет Андрей Меркулов. — Как правило, уролог у нас в стране стоит на четвертом месте в лечении цистита. На первом у нас мамы, бабушки, подруги, сестры, на втором — фармацевты в аптеке, на третьем — терапевты и гинекологи, потом только уролог, хотя это основной специалист по лечению цистита.
Нередко к урологу попадают, когда процесс уже запущен или не поддается лечению подручными средствами. А лечить цистит нужно сразу же. Попадание бактерии в мочевыводящие пути чревато восходящей инфекцией в почку: если не лечить цистит, он может осложниться пиелонефритом.
СЮЖЕТ
— У одной пациентки может быть вялотекущая симптоматика в течение длительного времени, у другой — за пару дней инфекция поражает почку, — говорит доктор. — Острый цистит чаще всего лечится 3–5 дней, а пиелонефрит не менее 10 и даже 14. Если цистит возникает регулярно и лечится неправильно, то может перерасти в хроническую форму, тогда уже недостаточно медикаментозного лечения в виде таблеток, необходимо проводить дополнительное обследование и проводить комплексную терапию в виде инстилляций (вливания. — Прим. ред.) в мочевой пузырь лекарственных препаратов, чтобы заживить травмированные стенки мочевого пузыря.
Нельзя при цистите принимать алкоголь и агрессивную пищу — острое, перченое, соленое. Пациенткам рекомендуется половой покой. Если болит низ живота, в отличие от других болезней, можно использовать тепло: приложить грелку или лечь в горячую ванну — это расслабляет спазмированный мочевой пузырь. Однако тепло разрешается только при условии, что цистит ничем не осложнен и воспаление не начало подниматься выше. Если к обычным симптомам цистита добавляются слабость, озноб, повышение температуры и боли в пояснице, греться нельзя ни в коем случае. Снимать спазмы также можно с помощью дротаверина, однако это не должно быть основным лечением — дротаверин только снимет болевой симптом.
Что еще почитать о здоровье?
- развенчиваем с врачами мифы о половых инфекциях: как часто сдавать анализы и когда пора к врачу;
- задаем гинекологу «стыдные» вопросы, которые пациентки боятся задать сами;
- разбираемся, что такое ПМС на самом деле и можно ли его вылечить.