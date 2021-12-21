Дело не в холоде: как спастись зимой от цистита

Циститы в холодное время года — явление нередкое, переохлаждение — один из главных провокаторов этой болезни. А сейчас впереди еще и череда корпоративов и семейных праздников, на которые многим захочется нарядиться, а красивая одежда далеко не всегда теплая, к сожалению. Поэтому сегодня в нашей рубрике «Что у вас болит?» говорим о цистите: выяснили у врачей, откуда он берется и лечится ли подручными средствами по бабушкиным рецептам.



Откуда берется цистит?

Цистит — это вызываемое бактериями острое инфекционное заболевание мочевого пузыря. Провоцирующих факторов много: это и повреждение слизистой оболочки мочевого пузыря, и варикозное расширение вен, и гормональный дисбаланс. Также провоцировать болезнь могут сахарный диабет, ИППП, гиподинамия, ожирение, мочекаменная болезнь, аномальное строение мочевыводящих путей и длительное использование мочевого катетера. И вроде бы мочевой пузырь есть у всех, но подвержены циститу чаще женщины — в силу особенностей строения мочеполовой системы.