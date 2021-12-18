«Мы входим в самый жар пандемии»: эпидемиолог рассказал, будут ли еще подъемы COVID-19

Когда мы слышим новости о новых штаммах коронавируса, в голове возникает вопрос: «Ну когда всё это закончится?!» Мы попросили ответить врача-эпидемиолога, который всегда дает точные объяснения нашим читателям, но просит не называть его имени.



Врач объяснил, как развивается вирус, на каком мы сейчас этапе и как мы поймем, что новых опасных штаммов больше не появится. Далее — последовательное объяснение медика.



— Вспомним темпы распространения коронавируса. В начале пандемии было по несколько случаев, потом десятки, 100, 300, и вот мы дошли до 700. Есть небольшое снижение, но мы же не вернулись хотя бы до сотни заболевших в день, как было вначале. Это говорит о том, что эпидемический процесс продолжается, вирус всё еще наращивает свой эпидемический потенциал. То, что он меняется, ничего хорошего нам не предвещает. Когда начиналась пандемия, все с интересом наблюдали за Китаем и видели, что там не болеют дети. Но мы дожили до того периода, когда дети начали болеть. То же самое — и с людьми молодого возраста.