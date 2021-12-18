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«Мы входим в самый жар пандемии»: эпидемиолог рассказал, будут ли еще подъемы COVID-19

Медик объяснил, будут ли появляться новые штаммы и когда «всё это закончится»

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Эпидемиолог убежден, что мы по прежнему «идем в горку» по заболеваемости ковидом

Эпидемиолог убежден, что мы по прежнему «идем в горку» по заболеваемости ковидом

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Когда мы слышим новости о новых штаммах коронавируса, в голове возникает вопрос: «Ну когда всё это закончится?!» Мы попросили ответить врача-эпидемиолога, который всегда дает точные объяснения нашим читателям, но просит не называть его имени.

Врач объяснил, как развивается вирус, на каком мы сейчас этапе и как мы поймем, что новых опасных штаммов больше не появится. Далее — последовательное объяснение медика.

— Вспомним темпы распространения коронавируса. В начале пандемии было по несколько случаев, потом десятки, 100, 300, и вот мы дошли до 700. Есть небольшое снижение, но мы же не вернулись хотя бы до сотни заболевших в день, как было вначале. Это говорит о том, что эпидемический процесс продолжается, вирус всё еще наращивает свой эпидемический потенциал. То, что он меняется, ничего хорошего нам не предвещает. Когда начиналась пандемия, все с интересом наблюдали за Китаем и видели, что там не болеют дети. Но мы дожили до того периода, когда дети начали болеть. То же самое — и с людьми молодого возраста.

Этот вирус имеет значительный эпидемический потенциал благодаря заменам, которые произошли в S-белке. Это говорит о том, что у нас впереди не 700 случаев, мы продолжаем расти. Последний штамм, «омикрон», вызывает опасения, потому что скорость распространения выше, чем у предыдущего варианта вируса. «Дельта» замещал другие штаммы в течение нескольких месяцев, а «омикрон» — в течение трех-четырех недель.

Встреча с вирусом для непривитых может обернуться самыми тяжелыми последствиями

Встреча с вирусом для непривитых может обернуться самыми тяжелыми последствиями

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Что мы имеем сейчас? Высокий уровень заболеваемости и выявление новых генетических вариантов, это говорит о продолжающейся пандемии. Вирус набирает вирулентность (степень способности данного инфекционного агента вызывать заболевание или гибель организма. — Прим. ред.), идет становление эпидемического штамма, он продолжает раскручиваться.

Когда подъемы заболеваемости называют «первой волной, второй, третьей», а потом говорят, что мы выходим из них — это не истинное снижение. Люди считают, что, если заболеваемость немного снизилась, нужно отменять все ограничения. Меня всегда это удивляет. Что отменять, если у нас все показатели заболеваемости зашкаливают? Мы как раз входим в самый жар пандемии.

Медикам было страшно в апреле-мае 2020 года, когда мы видели, как ковид на нас надвигается, но ничего особо сделать не могли. Теперь мы уже внутри этого шторма. У нас появились вакцины, несмотря на то что через пять-шесть месяцев (у кого-то позже) защита снижается, можно ревакцинироваться.

Впереди нас ждут еще новые штаммы, вирус активно меняется. На это влияет число неиммунных людей (которые не болели и не привились), потому что, проходя через неиммунные организмы, вирус получает силу. Новые штаммы вырабатываются в организмах людей, в которых долго живут, поэтому в стране пытаются создать иммунную прослойку и просят людей прививаться. Через привитых вирус тоже проходит и они тоже болеют, но вирус не будет так кардинально меняться и постепенно уйдет из популяции в резервационную фазу.

Можно получить иммунную прослойку опытным путем — переболев, но мы столько успеем похоронить людей... Это ужасный вариант. Если посмотреть на ситуацию глобально, нам нужно перетерпеть, но так мы говорим уже второй год. Мы понимаем, что людям тяжело, но представьте, в каких обстоятельствах живут медики.

Мы до сих пор «идем в горку» и идем в нее рывками. Если посмотреть на график, это будет видно. Волны — это как раз эти рывки. По прогнозам ВОЗ, в ситуации пандемии мы до 2025 года точно, всем нужно набраться большого терпения и беречь себя. А какими рывками мы будем забираться наверх — сказать сложно.

Медики просят граждан активнее прививаться, потому что это поможет создать иммунную прослойку

Медики просят граждан активнее прививаться, потому что это поможет создать иммунную прослойку

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Ранее эксперт рассказывал, что «омикрон» нельзя считать менее опасным и, наоборот, надо начинать бить тревогу. Медики считают, что дети будут быстрее заражаться «омикроном».

СЮЖЕТ

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Также мы собрали мнения уральских врачей о том, чего они ждут от нового варианта вируса. По словам заместителя свердловского губернатора, в регионе медики уже получили все нужные инструкции по работе с этим штаммом.

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