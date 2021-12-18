«Мы входим в самый жар пандемии»: эпидемиолог рассказал, будут ли еще подъемы COVID-19

Когда мы слышим новости о новых штаммах коронавируса, в голове возникает вопрос: «Ну когда всё это закончится?!» Мы попросили ответить врача-эпидемиолога, который всегда дает точные объяснения нашим читателям, но просит не называть его имени.
Врач объяснил, как развивается вирус, на каком мы сейчас этапе и как мы поймем, что новых опасных штаммов больше не появится. Далее — последовательное объяснение медика.
— Вспомним темпы распространения коронавируса. В начале пандемии было по несколько случаев, потом десятки, 100, 300, и вот мы дошли до 700. Есть небольшое снижение, но мы же не вернулись хотя бы до сотни заболевших в день, как было вначале. Это говорит о том, что эпидемический процесс продолжается, вирус всё еще наращивает свой эпидемический потенциал. То, что он меняется, ничего хорошего нам не предвещает. Когда начиналась пандемия, все с интересом наблюдали за Китаем и видели, что там не болеют дети. Но мы дожили до того периода, когда дети начали болеть. То же самое — и с людьми молодого возраста.
Этот вирус имеет значительный эпидемический потенциал благодаря заменам, которые произошли в
Что мы имеем сейчас? Высокий уровень заболеваемости и выявление новых генетических вариантов, это говорит о продолжающейся пандемии. Вирус набирает вирулентность (степень способности данного инфекционного агента вызывать заболевание или гибель организма. — Прим. ред.), идет становление эпидемического штамма, он продолжает раскручиваться.
Когда подъемы заболеваемости называют «первой волной, второй, третьей», а потом говорят, что мы выходим из них — это не истинное снижение. Люди считают, что, если заболеваемость немного снизилась, нужно отменять все ограничения. Меня всегда это удивляет. Что отменять, если у нас все показатели заболеваемости зашкаливают? Мы как раз входим в самый жар пандемии.
Медикам было страшно в апреле-мае 2020 года, когда мы видели, как ковид на нас надвигается, но ничего особо сделать не могли. Теперь мы уже внутри этого шторма. У нас появились вакцины, несмотря на то что через пять-шесть месяцев (у кого-то позже) защита снижается, можно ревакцинироваться.
Впереди нас ждут еще новые штаммы, вирус активно меняется. На это влияет число неиммунных людей (которые не болели и не привились), потому что, проходя через неиммунные организмы, вирус получает силу. Новые штаммы вырабатываются в организмах людей, в которых долго живут, поэтому в стране пытаются создать иммунную прослойку и просят людей прививаться. Через привитых вирус тоже проходит и они тоже болеют, но вирус не будет так кардинально меняться и постепенно уйдет из популяции в резервационную фазу.
Можно получить иммунную прослойку опытным путем — переболев, но мы столько успеем похоронить людей... Это ужасный вариант. Если посмотреть на ситуацию глобально, нам нужно перетерпеть, но так мы говорим уже второй год. Мы понимаем, что людям тяжело, но представьте, в каких обстоятельствах живут медики.
Мы до сих пор «идем в горку» и идем в нее рывками. Если посмотреть на график, это будет видно. Волны — это как раз эти рывки. По прогнозам ВОЗ, в ситуации пандемии мы до 2025 года точно, всем нужно набраться большого терпения и беречь себя. А какими рывками мы будем забираться наверх — сказать сложно.
Ранее эксперт рассказывал, что «омикрон» нельзя считать менее опасным и, наоборот, надо начинать бить тревогу. Медики считают, что дети будут быстрее заражаться «омикроном».
Также мы собрали мнения уральских врачей о том, чего они ждут от нового варианта вируса. По словам заместителя свердловского губернатора, в регионе медики уже получили все нужные инструкции по работе с этим штаммом.