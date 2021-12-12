Под ударом — каждый пятый: врачи рассказали об опасных последствиях COVID-19

Пандемия принесла с собой пелену грусти и тревоги. Как будто дементоры вынули из людей хорошие и счастливые воспоминания, оставив лишь тоску. По разным данным, количество случаев тревожного расстройства и депрессии за время эпидемии COVID-19 в мире выросло как минимум в три раза — а где-то и в десять.

Психиатры и психотерапевты на конференции «Инвитро» Futuremed-2021 поделились результатами десятков исследований и своими практическими наблюдениями. Среди них — исследование международной команды ученых, которое опубликовали в самом известном в мире медицинском журнале The Lancet.