Под ударом — каждый пятый: врачи рассказали об опасных последствиях COVID-19

Пандемия принесла с собой пелену грусти и тревоги. Как будто дементоры вынули из людей хорошие и счастливые воспоминания, оставив лишь тоску. По разным данным, количество случаев тревожного расстройства и депрессии за время эпидемии COVID-19 в мире выросло как минимум в три раза — а где-то и в десять.
Психиатры и психотерапевты на конференции «Инвитро» Futuremed-2021 поделились результатами десятков исследований и своими практическими наблюдениями. Среди них — исследование международной команды ученых, которое опубликовали в самом известном в мире медицинском журнале The Lancet.
Великая депрессия
Виктория Читлова — кандидат медицинских наук, психиатр, психотерапевт, специалист по тревожно-депрессивным и психосоматическим расстройствам, руководитель Центра психотерапии доктора Читловой.
— Число тревожных и депрессивных расстройств выросло троекратно за время пандемии, — рассказала Виктория Читлова. — Ученые провели крупнейшее метааналитическое исследование, которое недавно было опубликовано в журнале The Lancet. Они проанализировали около 6000 публикаций и опубликовали усредненные данные со всего мира. Они ошеломляющие.
В исследовании приводятся графики, по которым видно, что до пандемии на каждые
Тревожные расстройства среди 25-летних до пандемии встречались у 4000 человек на 100 тысяч жителей, а во время пандемии — уже у 10 тысяч. Также в исследовании рассмотрели более младшие и старшие возрастные группы, и тенденция к резкому приросту таких случаев оказалась на сходном уровне. Подробно исследование The Lancet вы можете изучить тут.
Виктория Читлова проанализировала десятки других исследований о психическом состоянии людей всего мира за последние несколько лет. Психиатр поделилась информацией о том, какие изменения в состоянии здоровья принес коронавирус, как себя чувствуют медики, как изменилось качество нашего сна и сколько человек на планете погрузилось в депрессию и тревогу.
Самые ужасающие данные — о количестве людей, которым диагностировали депрессию или тревожное расстройство.
— У тех, кому диагностировали депрессию, могла быть и тревога, — объяснила врач. — А у кого изначально искали тревогу, могли установить депрессию. Получается, есть повторение данных. Это информация из разных исследований, поэтому складывать их нельзя, но примерную картину мы видим. Это касается всех людей планеты, а не только тех, кто болел коронавирусной инфекцией в момент исследования.
Для сравнения психиатр рассказала об исследовании 2017–2018 годов. В состоянии депрессии тогда находились 3,44% людей всего мира, а 3,76% испытывали тревожные расстройства. В период пандемии случаев депрессии стало больше в пять раз, а тревожных расстройств — почти в десять раз.
Как себя чувствуют медики
Специалист рассказала, как себя чувствуют врачи, медсестры и медбратья по всему миру. Надеемся, что после прочения этой информации вы станете терпимее к ним.
Половина всего медицинского персонала, по данным исследований, страдает тревожными или депрессивными расстройствами, а также у 31% всех медиков на планете нарушен сон.
Куда пропал сон и при чем тут COVID-19
— Мы находимся в пандемии тревожно-депрессивных состояний, — заявила Виктория Читлова. — Расскажу, каким стал классический прием у психиатра или психотерапевта. У пациентов, которые перенесли ковид, усилились имевшиеся ранее тревожно-депрессивные состояния либо они появились на фоне ковида — и так у каждого третьего на приеме.
А среди пациентов с COVID-19 распространенность психической патологии выросла до 95%. Обратите внимание на график.
Вы стали часто слышать от родных и друзей о проблемах со сном? А может, вы и сами входите в список таких людей? За период пандемии 20% людей всего мира, независимо от того, перенесли они COVID-19 или нет, стали плохо спать и мучиться из-за бессонницы.
— Это отражает уровень стресса, потому что сон очень часто «слетает» на фоне хронической стрессовой ситуации, — рассказала Виктория Читлова.
Также сон нарушился у 57% людей с коронавирусом. Психотерапевт объяснила, как ковид влияет на работу организма и при чем тут сон.
— Коронавирусная инфекция отражается на работе головного мозга и проявляется в виде нейровоспаления в тех его отделах, которые как раз таки отвечают за настроение, сон, обработку информации, — рассказала врач.
Что касается детей, то раньше проблемы с психикой встречались у 7–15% из них, а в период пандемии — у 19–37%. В этом видна закономерность: у тревожных родителей неспокойные дети, проблемы взрослых их тоже не обходят стороной.
Леонид Чутко — профессор, доктор медицинских наук, руководитель центра поведенческой неврологии, заведующий лабораторией коррекции психического развития и адаптации Института мозга человека РАН.
— По литературным данным, от 7 до 15% детей в мирное время страдает клинически повышенным уровнем тревожности, а сейчас эти цифры стали в два раза больше, — поделился Леонид Чутко. — Чаще всего в наши дни родители обращаются с такими проблемами: «Моему ребенку грустно, он беспокоится, ему снятся кошмары, он часто нервничает и спорит, плачет».
Профессор рассказал, что во время пандемии у детей чаще всего встречаются такие жалобы, как дискомфорт, ночные страхи, усталость, невнимательность, прилипчивость (это тоже страх, дети боятся сепарироваться) и нарушение сна. Мы часто испытываем информационный невроз, у нас хроническая нехватка времени на обработку информации.
Доктор наук посоветовал с уважением относиться к страхам ребенка, объяснять ему, что взрослые тоже чего-то боятся и это нормально. А еще — как можно чаще обнимать своих детей и родных, потому что это тоже элементы телесной психотерапии.
— Я занимаюсь и с детьми, и со взрослыми, и очень часто лечение нервного, тревожного ребенка нужно начинать с лечения родителей, — рассказал Леонид Чутко. — Станут спокойнее родители — и это обязательно отразится на ребенке.