Люди с какой группой крови хуже всего переносят прививки. Рассказывает профессор

В наши дни немаловажно знать, какой может быть реакция конкретного человека на вакцинацию препаратами согласно национальному календарю профилактических прививок. Ведь вакцины способны оказать разное воздействие — это связано с индивидуальными особенностями организма, и в том числе с группой крови. Об этом — в материале «Доктора Питера».



О связи группы крови с риском возникновения различных заболеваний давно задумываются исследователи во всем мире.



Может ли группа крови влиять на то, как организм воспринимает прививки? На этот вопрос ответил профессор Подхомутников.

