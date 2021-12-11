Люди с какой группой крови хуже всего переносят прививки. Рассказывает профессор

В наши дни немаловажно знать, какой может быть реакция конкретного человека на вакцинацию препаратами согласно национальному календарю профилактических прививок. Ведь вакцины способны оказать разное воздействие — это связано с индивидуальными особенностями организма, и в том числе с группой крови. Об этом — в материале «Доктора Питера».
О связи группы крови с риском возникновения различных заболеваний давно задумываются исследователи во всем мире.
Может ли группа крови влиять на то, как организм воспринимает прививки? На этот вопрос ответил профессор Подхомутников.
Владимир Подхомутников — врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, эксперт по здоровью Coral Club.
Первая группа крови O (I) и прививки
Она считается самой древней. Считается, что такой группой обладали люди, которые жили 40 000 лет назад. Их нередко называют потомками охотников. Они не боялись ни дождей, ни ветра, ни опасных зверей. Нередко именно это связывают с определенным типом плазмы, который позволял людям выживать в тяжелых условиях.
— Группа крови 0 (I) характеризуется крайне высокой чувствительностью на прививки, — рассказывает профессор Подхомутников. — Иммунная система в этих случаях активно реагирует на проникновение в организм вакцинальных компонентов. Часто после любой прививки у людей с этой группой крови в течение первых трех суток отмечается слабая или средней тяжести реакция в виде повышения температуры, раздражительности, вялости. В этих случаях рекомендуется обильное питье и при нарастании симптомов — обращение за медицинской помощью.
Вторая группа крови A (II) и прививки
Вторая группа крови появилась, по некоторым теориям, как результат изменения условий жизни людей. От человека уже не требовалось смелости и ловкости как от охотника, в ходе эволюции он получал большее развитие, научился выжидать благоприятных обстоятельств, в том числе и погодных. Однако организм от этого стал несколько слабее. В связи с этим плазма такого типа крови уже менее сильна и вынослива.
— Обладатели второй группы крови А (II) хорошо переносят поствакцинальный период, — поясняет Владимир Подхомутников. — В связи с особой чувствительностью пищеварительного тракта людей с этой группой крови пероральная вакцинация (против полиомиелита) может вызвать реакцию.
Третья группа крови B (III) и прививки
Считается, что третья группа крови исторически сформировалась под воздействием еще большей эволюции человека и перехода к более комфортным условиям жизни. А это сделало организм еще слабее.
— У людей с этой группой крови наблюдается тенденция к плохим реакциям на прививки, — считает профессор. — Научное сообщество связывает это с тем, что в нервной системе В-людей вырабатывается огромное количество В-антигенов.
Четвертая группа крови AB (IV) и прививки
Обладатели четвертой группы крови — уникумы, так как она считается очень редкой среди всех существующих вариантов. Эта группа появилась последней на фоне смешанных браков. Такие люди чаще подвержены заболеваниям, чем все остальные.
— При группе крови АВ (IV) негативные реакции на вакцинацию обычно не регистрируются. Обладателям этой группы крови, как и А (II), не рекомендуются пероральные вакцинации, — говорит профессор.
Факты о группах крови
- Самая распространенная группа крови в мире — первая. Ее обладателями являются около 45% населения.
- Кровь второй группы — самая распространенная среди европейцев (35% мирового населения).
- Третья группа крови встречается у 13% людей.
- Самая редкая группа крови — четвертая, обладателей этой группы на Земле всего 7%.
Недавно в больнице в Дели врачи проанализировали — пациентов с COVID-19 с какой группой крови им пришлось лечить чаще. Врачи пришли к выводу, например, что мужчины с 3-й группой крови более склонны к заражению коронавирусом, чем женщины с этой же группой крови.
Люди с 2-й и 3-й группами крови чаще заражаются коронавирусом, чем люди с 1-й и 4-й группами крови.
Риск заражения у людей с разными группами крови и резус-факторами никак не связан с возрастом. Исследователи обнаружили только, что у людей с 4-й группой крови младше 60 лет риск заражения выше, чем у людей с этой же группой крови, но в возрасте старше 60.
Люди со второй группой крови и положительным резус-фактором медленнее выздоравливают после перенесенного ковида, а люди с первой группой крови и отрицательным резусом поправляются быстрее.
— Но, как объяснил соавтор исследования Вивек Ранджан, взаимосвязь группы крови и тяжести заболевания условна, поскольку не учитывает важный фактор — сопутствующие заболевания пациентов с COVID-19. Поэтому необходимы более серьезные исследования на эту тему, чтобы установить взаимосвязь между группами крови и коронавирусом.
Частота заражения у людей с разными группами крови:
- 1-я группа крови (тип О) — 21,19%;
- 2-я группа крови (тип А) — 29,93%;
- 3-я группа крови (тип В) — 41,80%;
- 4-я группа крови (тип АВ) — 7,98%.