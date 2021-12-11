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«У вас черная плесень в ушах»: студентка заразилась опасным грибком. Врачи рассказали, кому грозит страшное заболевание

Девушка обнаружила, что больна, случайно

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Черная плесень может вызвать ухудшение слуха

Черная плесень может вызвать ухудшение слуха

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Елена К. из Нижнего Новгорода заразилась черной плесенью — опасным грибком, вызывающим воспаление, через силиконовые наушники. О перенесенной болезни девушка рассказала корреспонденту NN.RU. Могло ли это быть последствием коронавируса?

Скрытая угроза

Елена до последнего не знала о том, что заражена опасным грибком. А проблему с ушами обнаружила случайно, когда чистила уши ватной палочкой.

— Я вышла из душа и решила убрать воду из уха ватной палочкой и совершенно случайно заметила на ней что-то черное. Сначала я подумала, что чем-то из косметики испачкала руки. Потом проверила второе ухо. В нем было то же самое. Но я не придала этому значения, — делится нижегородка.

Спустя несколько дней у Елены, по ее словам, начались зуд и воспаление в ушах. Заметив тревожные симптомы, девушка обратилась к врачу. Причиной заражения опасным грибком, по словам Елены, могли стать наушники с силиконовыми накладками.

— Через несколько дней начался несильный зуд. Но не было ни болей, ни покраснения. Просто уши иногда чесались, а к черному отделимому прибавился гной. Тут я решила срочно идти к врачу. Лор взял у меня мазок из уха. Спустя несколько дней врач позвал меня на прием и сказал: «У вас в ушах черная плесень». Оказалось, что этот грибок очень опасный, если его вовремя не диагностировать. Мы с врачом начали искать, от чего я могла подцепить эту инфекцию. Ватные палочки я использую редко. В уши стараюсь лишний раз не лазить. И тут я вспомнила про силиконовые наушники, которые регулярно надеваю по несколько раз в день и потом просто убираю в сумку или в карман, — рассказывает девушка.

Неблагоприятный прогноз

Девушка рассказывает, что незадолго до заражения черной плесенью она перенесла грипп, который ослабил ее иммунитет.

— Перед тем как заразиться черной плесенью, я перенесла грипп. Переболела без проблем и осложнений, но вот иммунитет, видимо, ослаб. Поэтому инфекция так легко прицепилась. Врач мне сказал, что мы очень вовремя нашли грибок. Если его не заметить, он способен вызвать сильное воспаление. Плесень, которую у меня нашли, может перейти из ушей на кости, глаза. Тогда прогноз будет очень неблагоприятный, — делится Елена.

Девушка рассказала корреспонденту NN.RU, что одними таблетками вылечить черную плесень было невозможно. Пришлось ходить на процедуры по прочистке ушей.

— Из-за того что в ушах началось воспаление и появился гной, мне пришлось ходить на чистки. С помощью специальной машинки мне откачивали из ушей всю гадость. Эти процедуры оказались очень болезненными. Терпеть было почти невозможно. Врачу приходилось сажать меня головой к стенке, чтобы я случайно не дернулась и себе не навредила, но лучше так, чем остаться глухой, — рассказывает девушка.

Черная плесень и кто ей заражается

Корреспондент NN.RU спросила у врача-отоларинголога Полины Мокеевой о том, чем опасна черная плесень, как она попадает в уши и каким способом можно обезопасить себя от неприятных последствий.

— Черная плесень — это проявление аспергиллеза, заболевания, возбудителем которого являются плесневые грибы аспергиллы. Размножение этого грибка опасно воспалением кожи наружного слухового прохода и барабанной перепонки. Аспергиллез способен вызывать поверхностные и глубокие микозы. Черная плесень в ушах — явление нередкое. Заболевание в запущенной форме может привести к повреждению структур среднего и наружного уха, — делится специалист.

По словам медика, черная плесень активно размножается в лор-органах у людей со сниженным иммунным статусом и сопутствующими заболеваниями, например с сахарным диабетом. А лечение отомикоза, как правило, длительное.

— Подхватить черную плесень можно где угодно: с загрязненных наушников, пальцев рук, поверхностей. Самолечением заниматься не стоит, необходимо обратиться к лор-врачу при появлении таких симптомов, как дискомфорт в ушах, проявляющийся болью, жжением, зудом; отделяемое из уха, иногда со снижением слуха. При первичной консультации выясняются детали анамнеза, проводят осмотр лор-органов и составляют план комплексного лечения и при необходимости дополнительного обследования, — говорит Полина Мокеева.

Корреспондент NN.RU обратился к директору Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгию Викулову, чтобы выяснить, кто подвержен заражению черной плесенью и находятся ли в группе риска люди, перенесшие коронавирус.

— То, что люди после коронавируса подхватывают черную плесень — это глупости и хайп. В Индии были единичные случаи. В России ни одного случая не зафиксировано. Это редкое заболевание. Возникает оно у людей с сильно ослабленным иммунитетом. Это состояние коррелируется лишь с иммунодефицитами, а появляются они не только у людей с COVID-19, — сообщил специалист.

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