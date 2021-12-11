«У вас черная плесень в ушах»: студентка заразилась опасным грибком. Врачи рассказали, кому грозит страшное заболевание

Елена К. из Нижнего Новгорода заразилась черной плесенью — опасным грибком, вызывающим воспаление, через силиконовые наушники. О перенесенной болезни девушка рассказала корреспонденту NN.RU. Могло ли это быть последствием коронавируса?



Скрытая угроза

Елена до последнего не знала о том, что заражена опасным грибком. А проблему с ушами обнаружила случайно, когда чистила уши ватной палочкой.

— Я вышла из душа и решила убрать воду из уха ватной палочкой и совершенно случайно заметила на ней что-то черное. Сначала я подумала, что чем-то из косметики испачкала руки. Потом проверила второе ухо. В нем было то же самое. Но я не придала этому значения, — делится нижегородка.