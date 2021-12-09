Стало известно о редком и опасном осложнении, которое встречается после прививок

Боль в плече не проходит несколько недель, но объяснимых причин для ее возникновения нет — разве что недавно вы делали прививку? Как укол в руку, сделанный неправильно, может сильно осложнить жизнь, «Доктору Питеру» рассказали специалисты.

О боли в руке после прививки, сделанной в плечо, медики предупреждают как о «побочном эффекте» вакцинации. Считается, что после укола рука может болеть несколько часов или даже пару дней — и достаточно сильно. Например, ее может быть трудно поднимать и сгибать. Но если боль в руке после прививки не проходит довольно долго, и даже потеряна функция плеча, можно говорить о редком состоянии SIRVA, которое связано с введением вакцины. Последствия его могут быть весьма опасными, говорится в нескольких исследованиях.