Стало известно о редком и опасном осложнении, которое встречается после прививок

Боль в плече не проходит несколько недель, но объяснимых причин для ее возникновения нет — разве что недавно вы делали прививку? Как укол в руку, сделанный неправильно, может сильно осложнить жизнь, «Доктору Питеру» рассказали специалисты.
О боли в руке после прививки, сделанной в плечо, медики предупреждают как о «побочном эффекте» вакцинации. Считается, что после укола рука может болеть несколько часов или даже пару дней — и достаточно сильно. Например, ее может быть трудно поднимать и сгибать. Но если боль в руке после прививки не проходит довольно долго, и даже потеряна функция плеча, можно говорить о редком состоянии SIRVA, которое связано с введением вакцины. Последствия его могут быть весьма опасными, говорится в нескольких исследованиях.
Почему возникает синдром SIRVA
Он может развиться из-за того, что при введении инъекции под кожу игла повреждает структуру плеча, потому что вводится слишком высоко в руку. Возникает риск попадания ее не в дельтовидную мышцу, а в сустав или синовиальную сумку сустава. В очень редких случаях даже могут быть повреждены подмышечные или лучевые нервы плеча. Такие случаи уже известны, они регистрировались после кампаний по вакцинации от гриппа. При этом SIRVA не вызывается каким-либо конкретным лекарством, содержащимся в инъекции.
Чтобы правильно делать прививку, медицинских работников обучают находить специальные физические «ориентиры» на руке, которые помогут не промахнуться и сделать укол в самую толстую часть дельтовидной мышцы, образующей наружный контур мышцы плеча, принимающей участие в сгибании и разгибании руки.
Симптомы SIRVA
Основными признаками SIRVA являются серьезная боль в руке и уменьшение диапазона движений, снижение функций плеча. Первые симптомы обычно проявляются в течение 48 часов после вакцинации в предплечье. Может быть невозможно поднять руку, когда чистишь зубы или надеваешь шапку.
Исследования также показывают, что, в случае если укол был сделан неправильно, боль в руке не снимут никакие обезболивающие средства.
Насколько распространен синдром
В исследовании отмечается, что травма из-за неправильно сделанной инъекции в плечо встречаются нечасто, но многие случаи просто не регистрируются.
Как диагностируют SIRVA
Если после вакцинации в плечо у вас возникла сильная боль или вы не можете двигать рукой, обратитесь за медицинской помощью. Врач должен исключить другие заболевания, которые могут вызвать похожие симптомы — например, инфекцию или артрит. Вам могут назначить обследование — УЗИ или МРТ.
Диагноз SIRVA врач поставит, если перед прививкой боль в руке вас не беспокоила, симптомы появились в течение двух дней после прививки, болит только область руки и плечо — там, куда вводили инъекцию, а обследование не показало других проблем со здоровьем, которые могли бы вызвать такие симптомы.
Можно ли вылечить SIRVA
Врач может назначить физиотерапию, стероидные противовоспалительные препараты или обезболивающие. Но в некоторых случаях ряд симптомов может не пройти полностью. Например, возможна постоянная ноющая боль в плече. У большинства пациентов с SIRVA ряд болезненных симптомов сохраняется не менее полугода и лишь менее трети полностью выздоравливают.
Если травма окажется серьезной, может потребоваться операция — например, хирургическое вмешательство для лечения основной патологии, такой как обострение травмы вращательной манжеты плеча.
Мнение врача
Как рассказал «Доктору Питеру» терапевт Павел Прокин, консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», теоретически возможно выполнить укол в плечо неправильно — если нарушена техника введения, а у пациента плохо развита мускулатура.
— Но подобные случаи единичны — среди миллионов привитых, — отмечает врач. В основном доктора и ученые очень редко фиксируют осложнения после прививок.
По словам молекулярного биолога Алены Макаровой, «Спутник V» переносится действительно хорошо. Наиболее частое нежелательное явление — это температура и озноб. Повышение температуры выше 37 градусов отмечает примерно 40% вакцинированных, а выше 38 — 6% людей. Важно отметить, что пожилые переносят вакцину гораздо легче молодых, и в группе 60+ температура почти никогда не поднимается. Кроме температуры после вакцинации «Спутником V» достаточно часто встречается головная боль, ломота в мышцах и небольшая боль в месте инъекции. Как правило, все нежелательные явления полностью проходили без следа через 1-2 суток.