«Температура, очень сильный кашель». Россиянка, которая вернулась из ЮАР, заболела «омикроном»

У нескольких прилетевших из ЮАР российских туристов появились признаки заражения коронавирусом. Их отправили во второй обсерватор, с кашлем и температурой. По словам Юлии Деминой (она, кстати, пишет книгу историй известных уральцев. — Прим. ред.), врачи заявили ей, что в ее организме нашли новый штамм коронавируса — южноафриканский «омикрон».

4 декабря в московском аэропорту Домодедово приземлились рейсы из Намибии и ЮАР. Российские туристы несколько часов отказывались ехать в обсерватор на обязательный карантин — им выдали документ, согласно которому на него должны отправлять прилетевших, чей тест показал положительный результат. У Юлии, которая прилетела из Кейптауна, он был отрицательным.