«Температура, очень сильный кашель». Россиянка, которая вернулась из ЮАР, заболела «омикроном»

У нескольких прилетевших из ЮАР российских туристов появились признаки заражения коронавирусом. Их отправили во второй обсерватор, с кашлем и температурой. По словам Юлии Деминой (она, кстати, пишет книгу историй известных уральцев. — Прим. ред.), врачи заявили ей, что в ее организме нашли новый штамм коронавируса — южноафриканский «омикрон».
4 декабря в московском аэропорту Домодедово приземлились рейсы из Намибии и ЮАР. Российские туристы несколько часов отказывались ехать в обсерватор на обязательный карантин — им выдали документ, согласно которому на него должны отправлять прилетевших, чей тест показал положительный результат. У Юлии, которая прилетела из Кейптауна, он был отрицательным.
— Я вышла первая из зоны прилета. Сидела ждала. Я вызвала такси за 5 тыс. рублей до Ярославля. Я бы поехала в обсерватор, если бы мне четко сказали, куда, зачем и на какой период времени меня везут, — рассказала Юлия. — Но никакой информации доблестные сотрудники полиции не предоставили.
— Как я себе это представляла: если действительно существует опасный штамм, который назвали «омикрон», то прибывающих нужно протестировать. Меня протестировали, взяли экспресс-тест, который показал, что я здорова. Я готова ехать домой и сидеть там 14 дней, если нужно. Построили, как баранов, и всех везут в обсерватор. Попросила документ, на основании которого [это происходит]. У нас отрицательные тесты, а нас мариновали и ничего не объясняли.
Юлия прилетела из Кейптауна. В итоге, после того как в аэропорт приехали сотрудники полиции, Юлию и других туристов увезли в обсерватор в Сергиевом Посаде.
— Увезли в обсерватор на автобусе, с машиной сопровождения с мигалками. Санаторий «Восход» под Сергиевым Посадом. Мы во втором автобусе, — рассказала Юлия.
Ночью у Юлии поднялась температура. Ее уведомили, что из обсерватора под Сергиевым Посадом ее на скорой увезут в другое ЛПУ в Подмосковье, которое создано для тех, у кого появились признаки заболевания COVID-19.
— У меня всю ночь была температура. Очень сильный кашель, болит горло. Думаю, меня продуло в аэропорту. С утра температура была 37,6. Взяли тест, — рассказала Юлия.
Врачи сообщили ей, что тест на коронавирус показал положительный результат. И что она заболела новым штаммом коронавируса — «омикроном».
В итоге женщину и семейную пару, которая также находилась в обсерваторе Сергиева Посада, с симптомами коронавируса на скорой увезли во второй обсерватор, в поселок Запрудня на юге Московской области.
— У меня кашель и температура. Я и еще двое человек отправились в Талдомский район, в поселок Запрудня, — говорит Юлия. — Полтора часа на скамеечке в холодной кабине [машины скорой]. Я была бы не я, если б всё было просто. Продолжаю путешествия по ЛПУ Подмосковья. Но всё равно я ни о чем не жалею.
В этом обсерваторе Юлии предстоит провести ближайшие две недели.
— Встретили меня очень весело, мужа с женой, которых со мной везли, поместили в отдельный бокс. Мне сказали: «Девушка, вам туда. Мы тут вам мужа найдем». Говорю: «Только не гепатитного». Ответили, что у них тут только ковидные, — добавила Юлия.
Она показала свою комнату в обсерваторе. Отдельный инфекционный бокс в нем рассчитан на троих людей, но Юлия в нем будет одна.
Еду пациентам передают через специальное окошко. В меню обычная больничная еда и фрукты.
Новый штамм коронавируса «омикрон», более опасный и заразный, под кодом B.1.1.529 выявили в Южной Африке 11 ноября, единичные случаи также зафиксированы в Японии, Канаде, Испании, Швеции, Египте, Австрии и других странах.
Эксперты еще 1 декабря заявляли, что «омикрон» уже есть в России. Обязательный 14-дневный карантин для прибывающих из Южно-Африканской Республики и граничащих с ней стран в России ввели 2 декабря. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что туристов, которые должны уйти на самоизоляцию, немного. Ростуризм сообщал о сотнях россиян, находящихся в ЮАР.
«Омикрон» вызывает обеспокоенность у ученых из-за количества мутаций (32 — это рекордное число по сравнению с другими известными на сегодняшний день вариациями) и из-за того, что многие из них указывают на высокую заразность штамма и устойчивость к вакцинам. Мы уже разбирали, чем грозит новый штамм коронавируса, а также рассказывали, как мутировал ковид и при чем тут ВИЧ-инфекция.