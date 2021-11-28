«Для красивой статистики»: врачи — о том, почему заболевшим коронавирусом повально ставят диагноз «ОРВИ»

Шокирующую статистику с невероятным ростом заболеваемости ОРВИ озвучивали и в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области. Согласно данным надзорного органа, количество переболевших острыми респираторными вирусными инфекциями за 2020 год превысило показатели предыдущих лет на десятки тысяч случаев. И речь только об официально зарегистрированных заразившихся. И такую картину можно наблюдать в каждом регионе страны.

По словам ученых, причин такого резкого роста заболеваемости может быть несколько.



— В это число могли войти переболевшие коронавирусом, просто с неподтвержденным официально диагнозом, — считает заведующая кафедрой инфекционных болезней ВолгГМУ, кандидат медицинских наук Ольга Чернявская. — В том году тесты не такие хорошие были, как сейчас. Люди могли приходить и сдавать анализ слишком поздно, когда выделение коронавируса закончилось, или закапать в нос капли, которые создают помехи для анализа. Дело в том, что если раньше люди зачастую не обращались с легкими проявлениями ОРВИ, думали, ну, подумаешь, кашель и насморк, подумаешь, горло болит. А сейчас, опасаясь, что это может быть ковид, они стали чаще обращаться за этой помощью. И поликлиники регистрируют ОРВИ.

