«Для красивой статистики»: врачи — о том, почему заболевшим коронавирусом повально ставят диагноз «ОРВИ»

Официальная статистика распространения новой коронавирусной инфекции и указываемое в ней число заболевших COVID-19 могут быть далеко не полными. Несмотря на уверения чиновников, всё больше и больше людей уверяют, что при семейных очагах диагноз «новая коронавирусная инфекция» ставится одному-двум заболевшим. Остальные же получают в диагнозе банальное ОРВИ.
Типичную ситуацию, с которой сталкиваются заболевшие, рассказал один из читателей V1.RU, отказавшийся от авторизованного комментария (данные есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.).
— Заболели мы все практически одновременно. Даже до сих пор не поняли, откуда пришла зараза: то ли я принес с работы, то ли ребенок из школы, — рассказал собеседник. — Но в общей сложности слегли почти в один день больше десяти человек. Болели я, жена, ребенок, оба моих родителя. Симптомы одни и те же: слабость, ломота, головная боль, высокая температура... Дня через два пропали запахи и вкус. Еще шестерых скосило на работе. Почти все были привиты «Спутником V». Тем, что привитые болеют, уже не удивить. Кто переносил полегче, кому было потяжелее. К счастью, в больницу никто не попал. А что в итоге? А в итоге официальный диагноз COVID-19 получили только двое: я и коллега. Всем остальным ПЦР-тест показал отрицательный результат, а врач написал: «ОРВИ». Это же ненормально. Варианта возникает всего два. Либо коронавирус крайне капризен и избирателен в выборе, кого именно заразить, и брезгует теми, кто чихает рядом с больным. Либо врачам почему-то оказывается невыгодно фиксировать реальное число заболевших и приходится показывать вместо роста числа больных коронавирусом рост больных ОРВИ.
«Чихающая» статистика
Шокирующую статистику с невероятным ростом заболеваемости ОРВИ озвучивали и в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области. Согласно данным надзорного органа, количество переболевших острыми респираторными вирусными инфекциями за 2020 год превысило показатели предыдущих лет на десятки тысяч случаев. И речь только об официально зарегистрированных заразившихся. И такую картину можно наблюдать в каждом регионе страны.
По словам ученых, причин такого резкого роста заболеваемости может быть несколько.
— В это число могли войти переболевшие коронавирусом, просто с неподтвержденным официально диагнозом, — считает заведующая кафедрой инфекционных болезней ВолгГМУ, кандидат медицинских наук Ольга Чернявская. — В том году тесты не такие хорошие были, как сейчас. Люди могли приходить и сдавать анализ слишком поздно, когда выделение коронавируса закончилось, или закапать в нос капли, которые создают помехи для анализа. Дело в том, что если раньше люди зачастую не обращались с легкими проявлениями ОРВИ, думали, ну, подумаешь, кашель и насморк, подумаешь, горло болит. А сейчас, опасаясь, что это может быть ковид, они стали чаще обращаться за этой помощью. И поликлиники регистрируют ОРВИ.
По мнению других ученых, официальная статистика имеет свои погрешности, а также вероятность ошибок. Более того, профильные специалисты уверены, что коронавирус может маскироваться под ОРВИ.
— Одна из причин — неправильный подсчет количества заболевших и искажение данных. Также есть исследования, согласно которым в условиях локдауна некоторые группы населения, например, дети, могут чаще болеть, — утверждает директор ООО «Научный информационный центр по профилактике и лечению вирусных инфекций», кандидат медицинских наук, врач-инфекционист и вирусолог Георгий Викулов. — Третье — это воздействие на коллективный иммунитет и эффект пандемии, то есть в том числе эффект хронического стресса, который сказывается на иммунной системе людей. Четвертое — если люди находятся в замкнутых пространствах, помещениях, у них снижается физическая активность, тогда повышается частота простудных заболеваний. Ну и пятое — а что вообще считать ОРВИ? Это зависит от того, насколько правильно была проведена кодировка по МКБ-10. Если считать, что 50% ковида протекает по клинике ОРВИ, то возникает вопрос — вот эти ОРВИ, которые возросли, есть ли среди них коронавирусная инфекция легкого течения?
Быть такого не может
Чиновники регионального облздрава уверяют: такого просто не может быть, а диагноз «новая коронавирусная инфекция» ставится не только по результатам теста, но и по клиническим симптомам болезни.
— Цифры статистики абсолютно реальны, — заверил заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. — Диагноз выставляется на основании положительного результата теста, в том числе экспресс-анализа на COVID-19. Также тест может дать отрицательный результат, но клинические симптомы будут соответствовать коронавирусу. Окончательный диагноз устанавливает Роспотребнадзор.
В самом ведомстве заявляли, что обе болезни, несмотря на некоторое сходство, всё же имеют серьезные различия:
— Обе инфекции имеют одинаковые пути передачи, преимущественно — воздушно-капельный, но также можно заразиться при контакте и через фомиты (загрязненные инфекцией поверхности), — рассказали в ведомстве. — Похожа и картина заболевания, которая характерна для всех респираторных вирусных инфекций. При этом как грипп, так и COVID-19 имеют самый широкий спектр вариантов болезни — от бессимптомного или легкого до тяжелого заболевания и смерти.
Врач скорой помощи с 30-летним стажем Федор Андрющенко полагает, что COVID-19 может быть диагностирован и по симптомам, однако в этом случае диагноз будет не подтвержден.
— Коронавирус может просто не высеваться при отборе материала для анализа, — говорит врач. — Мазок взяли, а тест отрицательный. Соответственно, можно предположить, что это ОРВИ. Если же тест отрицательный, но имеется соответствующая симптоматика, то врачи могут поставить диагноз COVID-19 со знаком вопроса, то есть не подтвержденный.
Один из ведущих российских врачей-инфекционистов на условиях анонимности подтвердил, что официальная статистика заболевания COVID-19 не отражает реального положения вещей, а человек, болеющий новой коронавирусной инфекцией, по бумагам вполне может страдать от не слишком тяжелой формы острой респираторной вирусной инфекции:
— Все эти учеты диагнозов — удел Роспотребнадзора, и прекрасно понятно, чей указ об учете заболеваний, — заявил собеседник. — В свое время клиницистам запрещали ставить диагноз «грипп» только на основании клинических проявлений — требовали лабораторное подтверждение. В результате мы вышли в мировые лидеры по борьбе с этой инфекцией. Но в то же время совершенно понятно, что если мы перестанем грипп называть гриппом, а COVID — СOVID-ом — он от этого никуда не денется.
Президент общества специалистов доказательной медицины, профессор Василий Власов полагает, что особенности учета заболевших новой коронавирусной инфекцией можно объяснить лишь желанием выдать красивые цифры статистики:
— В России диагноз «новая коронавирусная инфекция» ставится только на основании положительного теста, — говорит собеседник. — Но тест в силу разных причин может и не показать наличия инфекции в организме. Вот и получается, что болеет семья из четырех человек двое получили положительный результат, двое — отрицательный. И эти два человека могут болеть гораздо тяжелее, чем члены их семьи с положительным тестом, но в диагнозе будет указано не COVID-19, а пневмония.
При этом, по словам заведующей кафедрой иммунологии и аллергологии ВолгГМУ, доктор медицинских наук Элеонора Белан именно благодаря пандемии в 2020 году практически не было случаев заболевания гриппом, а ОРВИ стало ставиться очень часто.
— Очень хорошо ситуацию иллюстрирует заболеваемость гриппом. Гриппа-то не было в прошлом году практически. А почему? Потому что, во-первых, все в масках, во-вторых, как только кто-то один чихнул — все быстро по норкам расселись, — считает Элеонора Белан. — Вспомните ситуацию прошлого года: сразу вызывается врач из поликлиники, скорая и все сидят дома. Раньше больничные никто не брал. Считалось верхом героизма ходить на работу с мокрым носом и температурой. Получилось, что люди стали при малейших симптомах обращаться за медицинской помощью, и им ставят диагноз ОРВИ. Вирусов, которые вызывают ОРВИ, — множество. А люди опасались того, что у них может быть коронавирус, и поэтому сразу же бежали ко врачам.