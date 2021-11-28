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«Для красивой статистики»: врачи — о том, почему заболевшим коронавирусом повально ставят диагноз «ОРВИ»

Ученые и медики считают, что в статистике учитываются далеко не все реально заболевшие люди

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Лишь около 10% заболевших коронавирусом оказываются в тяжелом состоянии. Большинство болеет в легкой форме, очень похожей на ОРВИ

Лишь около 10% заболевших коронавирусом оказываются в тяжелом состоянии. Большинство болеет в легкой форме, очень похожей на ОРВИ

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Официальная статистика распространения новой коронавирусной инфекции и указываемое в ней число заболевших COVID-19 могут быть далеко не полными. Несмотря на уверения чиновников, всё больше и больше людей уверяют, что при семейных очагах диагноз «новая коронавирусная инфекция» ставится одному-двум заболевшим. Остальные же получают в диагнозе банальное ОРВИ.

Типичную ситуацию, с которой сталкиваются заболевшие, рассказал один из читателей V1.RU, отказавшийся от авторизованного комментария (данные есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.).

— Заболели мы все практически одновременно. Даже до сих пор не поняли, откуда пришла зараза: то ли я принес с работы, то ли ребенок из школы, — рассказал собеседник. — Но в общей сложности слегли почти в один день больше десяти человек. Болели я, жена, ребенок, оба моих родителя. Симптомы одни и те же: слабость, ломота, головная боль, высокая температура... Дня через два пропали запахи и вкус. Еще шестерых скосило на работе. Почти все были привиты «Спутником V». Тем, что привитые болеют, уже не удивить. Кто переносил полегче, кому было потяжелее. К счастью, в больницу никто не попал. А что в итоге? А в итоге официальный диагноз COVID-19 получили только двое: я и коллега. Всем остальным ПЦР-тест показал отрицательный результат, а врач написал: «ОРВИ». Это же ненормально. Варианта возникает всего два. Либо коронавирус крайне капризен и избирателен в выборе, кого именно заразить, и брезгует теми, кто чихает рядом с больным. Либо врачам почему-то оказывается невыгодно фиксировать реальное число заболевших и приходится показывать вместо роста числа больных коронавирусом рост больных ОРВИ.

«Чихающая» статистика

При отсутствии положительного теста пациента лечат, как от обычной ОРВИ

При отсутствии положительного теста пациента лечат, как от обычной ОРВИ

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Шокирующую статистику с невероятным ростом заболеваемости ОРВИ озвучивали и в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области. Согласно данным надзорного органа, количество переболевших острыми респираторными вирусными инфекциями за 2020 год превысило показатели предыдущих лет на десятки тысяч случаев. И речь только об официально зарегистрированных заразившихся. И такую картину можно наблюдать в каждом регионе страны.

По словам ученых, причин такого резкого роста заболеваемости может быть несколько.

— В это число могли войти переболевшие коронавирусом, просто с неподтвержденным официально диагнозом, — считает заведующая кафедрой инфекционных болезней ВолгГМУ, кандидат медицинских наук Ольга Чернявская. — В том году тесты не такие хорошие были, как сейчас. Люди могли приходить и сдавать анализ слишком поздно, когда выделение коронавируса закончилось, или закапать в нос капли, которые создают помехи для анализа. Дело в том, что если раньше люди зачастую не обращались с легкими проявлениями ОРВИ, думали, ну, подумаешь, кашель и насморк, подумаешь, горло болит. А сейчас, опасаясь, что это может быть ковид, они стали чаще обращаться за этой помощью. И поликлиники регистрируют ОРВИ.

По мнению других ученых, официальная статистика имеет свои погрешности, а также вероятность ошибок. Более того, профильные специалисты уверены, что коронавирус может маскироваться под ОРВИ.

— Одна из причин — неправильный подсчет количества заболевших и искажение данных. Также есть исследования, согласно которым в условиях локдауна некоторые группы населения, например, дети, могут чаще болеть, — утверждает директор ООО «Научный информационный центр по профилактике и лечению вирусных инфекций», кандидат медицинских наук, врач-инфекционист и вирусолог Георгий Викулов. — Третье — это воздействие на коллективный иммунитет и эффект пандемии, то есть в том числе эффект хронического стресса, который сказывается на иммунной системе людей. Четвертое — если люди находятся в замкнутых пространствах, помещениях, у них снижается физическая активность, тогда повышается частота простудных заболеваний. Ну и пятое — а что вообще считать ОРВИ? Это зависит от того, насколько правильно была проведена кодировка по МКБ-10. Если считать, что 50% ковида протекает по клинике ОРВИ, то возникает вопрос — вот эти ОРВИ, которые возросли, есть ли среди них коронавирусная инфекция легкого течения?

Быть такого не может

COVID-19 ставится только на основании лабораторных исследований

COVID-19 ставится только на основании лабораторных исследований

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Чиновники регионального облздрава уверяют: такого просто не может быть, а диагноз «новая коронавирусная инфекция» ставится не только по результатам теста, но и по клиническим симптомам болезни.

— Цифры статистики абсолютно реальны, — заверил заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. — Диагноз выставляется на основании положительного результата теста, в том числе экспресс-анализа на COVID-19. Также тест может дать отрицательный результат, но клинические симптомы будут соответствовать коронавирусу. Окончательный диагноз устанавливает Роспотребнадзор.

В самом ведомстве заявляли, что обе болезни, несмотря на некоторое сходство, всё же имеют серьезные различия:

— Обе инфекции имеют одинаковые пути передачи, преимущественно — воздушно-капельный, но также можно заразиться при контакте и через фомиты (загрязненные инфекцией поверхности), — рассказали в ведомстве. — Похожа и картина заболевания, которая характерна для всех респираторных вирусных инфекций. При этом как грипп, так и COVID-19 имеют самый широкий спектр вариантов болезни — от бессимптомного или легкого до тяжелого заболевания и смерти.

Врач скорой помощи с 30-летним стажем Федор Андрющенко полагает, что COVID-19 может быть диагностирован и по симптомам, однако в этом случае диагноз будет не подтвержден.

— Коронавирус может просто не высеваться при отборе материала для анализа, — говорит врач. — Мазок взяли, а тест отрицательный. Соответственно, можно предположить, что это ОРВИ. Если же тест отрицательный, но имеется соответствующая симптоматика, то врачи могут поставить диагноз COVID-19 со знаком вопроса, то есть не подтвержденный.

Пациенты с отрицательным тестом могут болеть тяжелее, чем те, у которых обнаружили COVID-19

Пациенты с отрицательным тестом могут болеть тяжелее, чем те, у которых обнаружили COVID-19

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Один из ведущих российских врачей-инфекционистов на условиях анонимности подтвердил, что официальная статистика заболевания COVID-19 не отражает реального положения вещей, а человек, болеющий новой коронавирусной инфекцией, по бумагам вполне может страдать от не слишком тяжелой формы острой респираторной вирусной инфекции:

— Все эти учеты диагнозов — удел Роспотребнадзора, и прекрасно понятно, чей указ об учете заболеваний, — заявил собеседник. — В свое время клиницистам запрещали ставить диагноз «грипп» только на основании клинических проявлений — требовали лабораторное подтверждение. В результате мы вышли в мировые лидеры по борьбе с этой инфекцией. Но в то же время совершенно понятно, что если мы перестанем грипп называть гриппом, а COVID — СOVID-ом — он от этого никуда не денется.

Президент общества специалистов доказательной медицины, профессор Василий Власов полагает, что особенности учета заболевших новой коронавирусной инфекцией можно объяснить лишь желанием выдать красивые цифры статистики:

— В России диагноз «новая коронавирусная инфекция» ставится только на основании положительного теста, — говорит собеседник. — Но тест в силу разных причин может и не показать наличия инфекции в организме. Вот и получается, что болеет семья из четырех человек двое получили положительный результат, двое — отрицательный. И эти два человека могут болеть гораздо тяжелее, чем члены их семьи с положительным тестом, но в диагнозе будет указано не COVID-19, а пневмония.

При этом, по словам заведующей кафедрой иммунологии и аллергологии ВолгГМУ, доктор медицинских наук Элеонора Белан именно благодаря пандемии в 2020 году практически не было случаев заболевания гриппом, а ОРВИ стало ставиться очень часто.

СЮЖЕТ

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— Очень хорошо ситуацию иллюстрирует заболеваемость гриппом. Гриппа-то не было в прошлом году практически. А почему? Потому что, во-первых, все в масках, во-вторых, как только кто-то один чихнул — все быстро по норкам расселись, — считает Элеонора Белан. — Вспомните ситуацию прошлого года: сразу вызывается врач из поликлиники, скорая и все сидят дома. Раньше больничные никто не брал. Считалось верхом героизма ходить на работу с мокрым носом и температурой. Получилось, что люди стали при малейших симптомах обращаться за медицинской помощью, и им ставят диагноз ОРВИ. Вирусов, которые вызывают ОРВИ, — множество. А люди опасались того, что у них может быть коронавирус, и поэтому сразу же бежали ко врачам.

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