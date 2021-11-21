«При чем тут ковид?»: 8-летняя девочка умирала на руках у матери в больничном коридоре, а врачи ходили мимо

В ночь с 13 на 14 ноября в Абакане произошла трагедия:
Школьница с семьей жила в поселке Белый Яр. Это райцентр на 10 тысяч населения в 20 минутах езды от Абакана. По словам родных, скорая забрала ее из дома в районе
По этому факту возбуждено уголовное дело. Но семья уверена, что власти хотят «спустить всё на тормозах»: якобы система здравоохранения сделала всё, что должна была, и никто не виноват. Также близкие девочки говорят о попытках очернить их семью.
Журналисты NGS24.RU поговорили с бабушкой школьницы (мама просто не в состоянии общаться с журналистами), с официальным представителем хакасского республиканского Минздрава и с представителем следственного комитета. А также с экспертом по защите прав пациентов и их родных. Вот все точки зрения на ситуацию.
Рассказ бабушки
— У нее днем животик заболел. Мать ее накормила супчиком, внучка поела, стала играть с сестрой, то есть нормально себя почувствовала. И мать пошла на работу. А вечером вернулась — уже скорую вызвали.
Скорая приехала мгновенно, повезла ее сначала в районную белоярскую больницу. К белоярской больнице вообще нет претензий! Там сделали тест на ковид, он показал что-то неопределенное, тогда ее повезли в Абакан, в республиканскую больницу. Там опять взяли тест на ковид, результат был отрицательный. В республиканской больнице столько хирургов, неужели никто не мог помочь? Нет, ее повезли дальше — в республиканскую детскую больницу.
И вот там она с матерью прождала два или три часа! Два-три часа они на стульчиках просидели. Даже кушетки там у них не было, чтобы ребенку полежать с такими-то страшными болями! Ее мама кричала: «Пожалуйста, помогите! Пожалуйста, помогите!» Врачи говорили только: «Мамочка, не волнуйтесь, мамочка, успокойтесь!» Даже анализов не взяли. В конце они уже начали ставить ей капельницу, но было поздно. В районе трех утра или в начале четвертого ее не стало.
А теперь они там хотят сделать вид, что не два-три часа прошло, а один! Хотят выставить так, что я порочу честное имя врачей! Да какое это честное имя?! Я, конечно, не разбираюсь в медицине, но, если к вам привезли ребенка, ну сделайте вы хоть что-то! Это как вообще возможно, в 2021 году от аппендицита умереть?!
Я после той ночи лично ходила в морг, говорила с заведующим. Он мне сам сказал: «Это был панкреатит и аппендицит». Я очень жалею, что не записала его слова на диктофон, мне тогда это просто в голову не пришло. А на следующий день нам выдают справку, где написано: «неуточненная причина смерти»! Я снова к заведующему приехала, а он даже разговаривать со мной не стал, даже выйти ко мне побоялся.
Я слышала, что фельдшера скорой помощи Белого Яра уговаривали подписать бумагу, что он привез уже мертвого ребенка. Матери тоже что-то предлагали подписать, но она была в таком состоянии, что не смогла ничего прочитать и отказалась подписывать.
Пытаются сделать вид, что семья плохая, не следили за ребенком. Кто-то обратился в нашу школу с просьбой написать плохую характеристику на внучку. Но учительница написала хорошую, потому что девочка наша и на рисование ходила, и на танцы, и училась на 4–5. Ну, я этого так не оставлю!
Ответ Минздрава Хакасии
На официальном сайте ведомства сообщение по поводу трагедии:
— Минздрав Хакасии со скорбью сообщает, что в ночь с 13 на 14 ноября в приемное отделение детской больницы поступил ребенок в крайне тяжелом состоянии, спасти которого не удалось, несмотря на все усилия врачей.
Далее уточняют, что раскрывать подробности происшествия нельзя по закону о врачебной тайне. И тут же пригрозили, что «распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, преследуется в соответствии с УК РФ».
Мы поговорили с представителем хакасского Минздрава и озвучили подозрения, высказанные в семье девочки. Попросили прокомментировать разговор бабушки с заведующим моргом, назвать точное время ожидания пациентки в приемном покое. Нам ответили, что не имеют права говорить на эту тему, так как ведется следствие.
Позиция Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии
Представитель следкома заявил нам, что ведомство ни на чью сторону вставать не собирается. Возбуждено дело по части 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Максимальное наказание — до трех лет лишения свободы.
По предварительной версии следствия, в течение дня родители отмечали у ребенка незначительное ухудшение самочувствия, поздним вечером состояние девочки стало резко ухудшаться, отмечалась повышенная температура, тошнота, рвота, слабость, боли в животе, в связи с чем родители вызвали скорую помощь.
— Около часа ночи ребенок был доставлен в больницу города Абакана, где, несмотря на проводимые реанимационные мероприятия и терапию, девочка скончалась, — описывают в следкоме предполагаемый ход событий.
Также представитель ведомства пояснил, что раз в морге не смогли установить причину смерти, то была назначена судебно-медицинская экспертиза, на которую обычно требуется месяц. Кроме того, следователи продолжают устанавливать подробности и точное время всех событий: кто во сколько куда приехал, кто что и когда сделал или не сделал.
Мнение правозащитника в медицинской сфере
Мы обсудили ситуацию с президентом Общероссийской общественной организации «Лига защитников пациентов», автором книг «Права пациентов на бумаге и в жизни» и «Особенности национального лечения» Александром Владимировичем Саверским. По его опыту, такие истории в России не являются чем-то выходящим из ряда вон:
— Я не понимаю, почему вообще ребенок мотался между больницами? При чем тут ковид? Вопросы возникают ко всем больницам, где побывала девочка. Тут можно применить статью 125 УК РФ «Оставление в опасности». Для этого даже не надо устанавливать, от чего умер ребенок. Просто по факту неоказания помощи в первых двух больницах следком должен был возбудить дело по
Кроме этого, конечно, нужно устанавливать причину смерти. Но проблема в том, что учреждение, которое проводит судебно-медицинскую экспертизу, всегда подведомственно всё тому же региональному Минздраву, которому подчиняется и больница, где произошла трагедия. То есть это абсолютно управляемая ситуация. Ожидать тут объективного разбора полетов мы не можем. Это общая проблема всей страны — зависимость бюро судмедэкспертизы от тех учреждений, где пациенты и лечатся.
Следствие может заказать экспертизу в другом субъекте РФ, но не по причинам смерти, а по наличию причинно-следственной связи между действиями врачей и наступившей смертью пациента. А вот экспертизу биологического материала всегда проводят в том же субъекте. Биологический материал в другой регион никто не повезет.
— Семье скончавшейся девочки сейчас предстоит смотреть, как поведет себя следственный орган. Стоит добиваться возбуждения дела по