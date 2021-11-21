«При чем тут ковид?»: 8-летняя девочка умирала на руках у матери в больничном коридоре, а врачи ходили мимо

Школьница с семьей жила в поселке Белый Яр. Это райцентр на 10 тысяч населения в 20 минутах езды от Абакана. По словам родных, скорая забрала ее из дома в районе 23:00 . В выданной родителям справке написано, что смерть наступила ночью в 03:00 .



По этому факту возбуждено уголовное дело. Но семья уверена, что власти хотят «спустить всё на тормозах»: якобы система здравоохранения сделала всё, что должна была, и никто не виноват. Также близкие девочки говорят о попытках очернить их семью.



Журналисты NGS24.RU поговорили с бабушкой школьницы (мама просто не в состоянии общаться с журналистами), с официальным представителем хакасского республиканского Минздрава и с представителем следственного комитета. А также с экспертом по защите прав пациентов и их родных. Вот все точки зрения на ситуацию.



Рассказ бабушки

— У нее днем животик заболел. Мать ее накормила супчиком, внучка поела, стала играть с сестрой, то есть нормально себя почувствовала. И мать пошла на работу. А вечером вернулась — уже скорую вызвали.

