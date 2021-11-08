Минздрав: срок действия сертификата о вакцинации остается прежним

Минцифры и Минздрав выступили с официальным заявлением по поводу утренних сбоев с кодами о вакцинации: сроки действия QR-кодов остаются прежними.
— Некоторые пользователи портала Госуслуг утром 8 ноября 2021 года заметили, что срок действия QR-кодов изменился с 12 на 6 месяцев. Это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале Госуслуг. Сейчас портал работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются.
Об изменении сертификата о вакцинации от коронавируса предупреждали в октябре. До 1 марта 2022 года будут переоформлены сертификаты, которые привитые получили ранее, — документ, как и прежде, поступит на портал «Госуслуги». И теперь его можно будет получить не только в электронном, но и в бумажном виде — для этого нужно будет обратиться в МФЦ.