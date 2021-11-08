В оперштабе «обнуление» QR-кодов вакцинации объяснили техническим сбоем

Сегодня люди по всей стране столкнулись с тем, что их сертификаты вакцинации от коронавируса оказались просрочены. Это коснулось тех, кто делал прививку более полугода назад. Ранее срок действия QR-кода после вакцинации составлял год. Теперь при сканировании кода показывает красный свет и пишет, что сертификат просрочен.



— Официально изменений сроков не подтверждено на сегодняшний день. Нужно обращаться либо в поддержку «Госуслуг» по телефону 8 800 100–70–10, либо писать обращение в Минздрав, о том что [изменился срок действия сертификата]. Какие-то либо технические идут [сбои]. Официального нет. Возможно в регионах есть местные распоряжения, тогда нужно обращаться в местную администрацию, — сообщили на горячей линии федерального оперштаба.