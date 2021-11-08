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СрочноQR-коды оказались просрочены
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В оперштабе «обнуление» QR-кодов вакцинации объяснили техническим сбоем

Всем, кто столкнулся с проблемой, советуют обратиться в техподдержку «Госуслуг»

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Срок действия сертификатов изменился 8 ноября

Срок действия сертификатов изменился 8 ноября

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Сегодня люди по всей стране столкнулись с тем, что их сертификаты вакцинации от коронавируса оказались просрочены. Это коснулось тех, кто делал прививку более полугода назад. Ранее срок действия QR-кода после вакцинации составлял год. Теперь при сканировании кода показывает красный свет и пишет, что сертификат просрочен.

— Официально изменений сроков не подтверждено на сегодняшний день. Нужно обращаться либо в поддержку «Госуслуг» по телефону 8 800 100–70–10, либо писать обращение в Минздрав, о том что [изменился срок действия сертификата]. Какие-то либо технические идут [сбои]. Официального нет. Возможно в регионах есть местные распоряжения, тогда нужно обращаться в местную администрацию, — сообщили на горячей линии федерального оперштаба.

Есть также возможность подать жалобу онлайн — всё на том же портале «Госуслуг». Наш корреспондент подал такую жалобу, ему выдали временный QR-код на две недели.

При этом в методических рекомендациях Минздрава ранее говорилось, что в случае ухудшения эпидситуации срок может быть ограничен до 6 месяцев.

— Граждане, вакцинированные или повторно вакцинированные от COVID-19, получают QR-код после введения второго компонента вакцины (если препарат двухкомпонентный) или после завершения вакцинации однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Срок действия QR-кода — 1 год. При этом в случае ухудшения эпидситуации срок может быть ограничен до 6 месяцев, — отмечалось в методичке Минздрава.

СЮЖЕТ

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Об изменении сертификата о вакцинации от коронавируса предупреждали в октябре. До 1 марта 2022 года будут переоформлены сертификаты, которые привитые получили ранее, — документ, как и прежде, поступит на портал «Госуслуги». И теперь его можно будет получить не только в электронном, но и в бумажном виде — для этого нужно будет обратиться в МФЦ.

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оперштаб по борьбе с коронавирусомкоронавирусQR-коды«Госуслуги»
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