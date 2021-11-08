«Это психоз!» Профессор Чумаков — о принудительной вакцинации и безграмотности медиков, выступающих против прививок

Пока страна «отдыхала» на ковидных каникулах, в Еврейской автономной области (ЕАО) произошло событие, которое потрясло многих: 26 медработников (среди которых были фельдшеры, медсестры, водители и уборщицы) решили уволиться из-за того, что не захотели прививаться от коронавируса. Хотя кажется, что сделать это, то есть привиться, они должны были еще задолго до того, как в стране случилась четвертая волна и локдаун. Вообще удивительно, что в России остаются медики, невакцинированные до сих пор. Еще удивительнее, что они выражают протест против прививок, объявив о массовом увольнении из-за того, что их заставляют вакцинироваться.
Чуть позже сотрудники станции скорой помощи всё же передумали увольняться, часть даже записалась на прививку, но остальные работать дальше всё равно не смогут, если не передумают. Всё дело в том, что, согласно постановлению главного санитарного врача ЕАО, прививка у 80% медицинского персонала должна быть сделана до
Можно было бы махнуть рукой на это событие, ЕАО далеко, но легко представить, какое мнение после этого сложится о прививке у тех, кто еще не вакцинирован. Медработники, которые вроде должны в числе первых идти на вакцинацию, показывать своим примером, что бояться на самом деле нечего, оказывается, сами готовы писать «заявления по собственному», лишь бы вообще не пересекаться с вакциной. Что это, безграмотность медиков или паника по поводу вакцины действительна обоснована? Об этом мы беседуем со специалистами.
«Не каждый медик — ученый»
— Те сомнения, которые испытывает общество, испытывают и медицинские работники, — уверен Андрей Коновал, сопредседатель медицинского профсоюза «Действие». — В рамках действующего законодательства работодатель может отстранить их от работы, но не уволить. Только кто от этого выиграет? Медработники потеряют зарплату, а у системы здравоохранения возникнут серьезные проблемы. Они у нас уже и так есть, потому что у нас недостаток бригад, недостаток медиков.
Нужно набирать новых людей вместо тех, кто уволился или кого отправили в «простой», говорит Коновал. Начнется перераспределение, медиков будут набирать из бригад соседних районов. Из-за этого проблемы со скорыми начнутся везде.
— Не каждый медик — ученый. Рядовой медперсонал не читает каждый вечер медицинские журналы, у них нет достаточной квалификации, чтобы прийти к собственным выводам на основании научной литературы. Они работают на
«Угрожать врачам — противоестественно»
Семен Гальперин, президент «Лиги защиты врачей», считает, что эта ситуация произошла из-за вполне объяснимого недоверия к прививке. Гальперин, к слову, участвовал в клиническом исследовании «
— На сегодняшний день в медицинском сообществе есть разногласия по поводу необходимости вакцинации. Самое главное, что нет окончательных результатов клинического исследования. На сегодняшний день третья фаза испытаний того же «
Поэтому заставлять ее делать — это противозаконно. Каждый человек имеет право распоряжаться своим здоровьем, и хорошо, если в ситуации с ЕАО не было угроз, чтобы медики пошли и сделали ее. Угрожать врачам — это противоестественно. Надо разбираться в причинах, почему эти медики отказались от вакцинации.
Если кто-то из уволившихся получит официальный медотвод, то изначально нельзя было говорить, что все врачи обязаны делать прививку, уверен Семен Гальперин. Все разговоры о принудительной вакцинации, получается, напрасны. В ситуации с медиками главное — найти компромиссное решение, чтобы в случае чего не пострадали пациенты. Другого мнения придерживается Петр Чумаков.
«Что-то довело людей до такой ситуации»
Петр Чумаков, высказывание которого об обязательной вакцинации
Петр Михайлович Чумаков всю свою жизнь посвятил молекулярной биологии и добился значимых результатов в борьбе с онкологией. Сейчас разрабатывает новые подходы к терапии рака. Также он заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени
— Я думаю, что эта ситуация говорит об очень низкой квалификации этих медиков. Средний медперсонал — это, честно говоря, люди полуграмотные. Они, конечно, знают какие-то общие приемы: как делать уколы, как горчичник ставить, утку сменить. Но они ведь не понимают, собственно, медицины, не знают, что это такое. Вакцина — это сложная вещь, она связана с иммунитетом. В изучении иммунитета мы сделали очень большой прогресс в последние годы, но этому углубленно не учат ни в медицинском институте, ни тем более на медсестринских курсах и в медучилищах.
Тем не менее осуждать этих людей точно не нужно, считает Петр Чумаков. Отказываясь от вакцинации, они действуют против себя, против своего здоровья, и что-то довело их до этой ситуации. В первую очередь нужно понять, что именно. Низкие зарплаты, стрессовая ситуация, общая нервозность, которой, кажется, нет конца.
— Мне кажется, что любое организованное действие такого рода кем-то подогревается. На них был оказан очень грубый нажим, и точка кипения была достигнута. Это явно ненормальная ситуация, это психоз. Ясно, что эти люди находятся в состоянии стресса и они чего-то боятся: кто-то им внушил, что прививка опасна. На фоне пиар-кампании против вакцины такие настроения неудивительны. В социальных сетях народ пересылает страшилки и убеждает друг друга, что вакцина не проверена, что это геноцид, что нас хотят извести. Мол, есть такие силы, которые хотят довести население планеты до одного «золотого миллиарда».
Пандемия длится два года, конца и края ей не видно, миллионы людей умирают. Дальше — больше. И на этом фоне распускаются слухи, что вакцина опаснее заболевания. То есть они работают втемную сами против себя.
— Что будет с тем медперсоналом — я не знаю, но с ними нужно работать очень аккуратно. Не надо их заставлять. Надо поговорить с ними. Выяснить их проблемы, успокоить. Рассказать, что такое вакцина, кто ее разрабатывал. Это были люди, у которых большая карьера в этой области, их публиковали в престижных журналах, на их счету вакцины против гриппа, против кори… Где тут заговор? С людьми просто надо вести работу, а не высмеивать и принуждать их. Нужно просто поумнее проводить эту кампанию. К сожалению, этого попросту некому делать.