«Это психоз!» Профессор Чумаков — о принудительной вакцинации и безграмотности медиков, выступающих против прививок

Чуть позже сотрудники станции скорой помощи всё же передумали увольняться, часть даже записалась на прививку, но остальные работать дальше всё равно не смогут, если не передумают. Всё дело в том, что, согласно постановлению главного санитарного врача ЕАО, прививка у 80% медицинского персонала должна быть сделана до 15 ноября , а немотивированный отказ грозит отстранением от работы.



Можно было бы махнуть рукой на это событие, ЕАО далеко, но легко представить, какое мнение после этого сложится о прививке у тех, кто еще не вакцинирован. Медработники, которые вроде должны в числе первых идти на вакцинацию, показывать своим примером, что бояться на самом деле нечего, оказывается, сами готовы писать «заявления по собственному», лишь бы вообще не пересекаться с вакциной. Что это, безграмотность медиков или паника по поводу вакцины действительна обоснована? Об этом мы беседуем со специалистами.



«Не каждый медик — ученый»