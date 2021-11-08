«"Нулевой пациент" купил фальшивую справку о вакцинации». Как Москва за три недели победила черную оспу

Чуть больше 60 лет назад Москву, а следом за ней и весь Советский Союз едва не накрыло волной страшной эпидемии. Черную оспу из-за рубежа привез один человек, а скоро уже тысячи попали в число контактных.



Медики и спецслужбы отреагировали молниеносно: отследили источник заражения, выявили всех больных и в считаные дни привили 10 миллионов человек. Хотя эти события похожи на кино (и оно действительно было снято), всё это — чистая правда. О том, как это было, рассказывает уральский историк Андрей Ермоленко.

