«"Нулевой пациент" купил фальшивую справку о вакцинации». Как Москва за три недели победила черную оспу

Чуть больше 60 лет назад Москву, а следом за ней и весь Советский Союз едва не накрыло волной страшной эпидемии. Черную оспу из-за рубежа привез один человек, а скоро уже тысячи попали в число контактных.
Медики и спецслужбы отреагировали молниеносно: отследили источник заражения, выявили всех больных и в считаные дни привили 10 миллионов человек. Хотя эти события похожи на кино (и оно действительно было снято), всё это — чистая правда. О том, как это было, рассказывает уральский историк Андрей Ермоленко.
В конце декабря 1959 года над Москвой и всей страной нависла страшная угроза — эпидемия черной оспы. Это очень заразное инфекционное заболевание с высокой смертностью, и «нулевым пациентом» стал 53-летний советский художник Алексей Кокорекин. Автор пропагандистских плакатов, дважды лауреат Сталинской премии, Кокорекин 23 декабря 1959 года вернулся из туристической поездки по Индии. Там он присутствовал на экзотической церемонии — похоронах брахмана, где и заразился оспой.
На следующий день после возвращения в Москву Алексей Кокорекин почувствовал недомогание. В поликлинике ему поставили диагноз «грипп» и отправили лечиться домой. Однако его состояние ухудшалось: высокая температура, высыпания на коже (врачи первоначально приняли их за проявление аллергической реакции). 27 декабря Кокорекина госпитализировали в инфекционное отделение клинической больницы имени Боткина, а 29 декабря он там и скончался. Через два дня умерли два сотрудника больницы и пациент, лежавший в соседней палате около вентиляционного отверстия.
Врачи долго не могли установить диагноз. Предположение юной медсестры о том, что это похоже на оспу, опытные медики с усмешкой отвергли — к тому времени эта инфекция в СССР была полностью побеждена. Тем более все вылетающие за рубеж были обязаны проходить курс профилактических прививок, в том числе и от оспы. И лишь посмертное микроскопическое изучение тканей трупа Кокорекина позволило установить: да, это черная оспа, чрезвычайно заразная болезнь.
Медики сразу же сообщили об этом властям. Руководство страны отреагировало молниеносно. В процесс сразу же включились военные, милиция и КГБ.
Вспоминает хирург Владимир Голяховский, работавший в 1960 году в Боткинской больнице:
«Больницу закрыли и окружили кордоном милиции. Внутри больницы появились новые случаи заболевания. Всех, кто имел хоть какой-то отдаленный контакт с заболевшими, держали на карантине. Срочно вакцинировали всех сотрудников и всех, с кем они имели контакты. И, конечно, нужно было вакцинировать всех, кто имел контакты с умершим Кокорекиным. Тут выяснилось, что он… подкупил доктора, дал ему сто рублей и получил фальшивую справку о вакцинации».
Силами советских спецслужб выявили все цепочки возможного распространения болезни, проанализировав весь путь Кокорекина, начиная с посадки в самолет «Аэрофлота» в Дели. Отследили все прямые контакты умершего, а затем перемещения тех граждан, кто контактировал с Кокорекиным. Выяснилось, что художник имел любовницу, которую посетил сразу после прилета и привез подарки из Индии. Любовница тут же отнесла их в комиссионный магазин — но спецслужбы отследили судьбу всех предметов и выявили покупателей.
В течение недели было выявлено около 1500 москвичей, относившихся к первичным контактам Кокорекина. Всех их поместили на карантин в московские больницы. К контактам «второго уровня» относились 7842 человека — им было предписано соблюдать режим «самоизоляции» и находиться дома в течение 14 дней. Дважды в день их на дому навещали врачи. Оспа в разной стадии заболевания была выявлена у 19 человек.
Понимая опасность распространения эпидемии, руководство страны приняло решение вакцинировать всех жителей Москвы и Московской области. Для всеобщей вакцинации требовалось около 10 миллионов доз. Несколько дней вакцину срочно изготавливали и возили самолетами в Москву из разных уголков СССР: из Томского института вакцин и сывороток, Ташкентского НИИ вакцин, Краснодарской краевой санэпидстанции.
Информация об эпидемии оспы была тщательно засекречена. Данные о вспышке заболевания и борьбе с ним впервые стали доступны общественности лишь в 1966 году. По сценарию Александра Мильчакова был снят учебно-пропагандистский фильм для медицинских подразделений служб гражданской обороны «В город пришла беда», описывавший события января 1960 года в Москве.
К вакцинации населения в январе 1960 года было привлечено
За 19 дней, прошедших с начала вакцинации, прививки от оспы были сделаны
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