«Пациенты просили перестать их спасать»: врач — когда ждать пика четвертой волны и о том, что будет дальше

— Как справляются с пандемией сотрудники больницы? Сталкивались ли вы с профессиональным выгоранием у врачей?



— Сотрудники краевой больницы по-разному переносят пандемию. Все уже порядком устали: врачам хочется вернуться к своей обычной деятельности. В начале пандемии по Сети ходил плакат: «Если не хотите, чтоб от пневмонии вас лечил травматолог, оставайтесь дома». Так вот, эта горькая шутка давно стала реальностью — сегодня пневмонию лечат и нейрохирурги, и травматологи, и кардиологи. Два ковидных отделения в нашей больнице функционируют вообще без пульмонологов и терапевтов, потому что их просто не хватает. Специалистов в принципе не хватает, особенно тех, кто был бы хорошо подготовлен по такой сложной специализации, как лечение COVID-19. Мы набираем младший медперсонал, но это всегда риск, что человек к таким условиям будет не готов.



Что касается выгорания, на мой взгляд, напротив, люди мобилизуются в таких условиях, хотя, конечно, им крайне тяжело и физически и морально.



— Как вы относитесь к тем антиковидным мерам, что предпринимает правительство? К QR-кодам, к запрету работы общепита после 23:00?



— На мой взгляд, главная цель этих мер — заставить привиться как можно большее количество людей. Ничего страшного нет в том, что для кого-то закроют ресторан или он не будет работать после 23:00. Важно, чтобы непривитые люди не имели доступа, что привитые, к тем местам и мероприятиям, которые не являются жизненно важными и необходимыми. Не думаю, что сейчас то время, когда ходить в ТРЦ обязательно, и я приветствую то, что вход туда теперь возможен только привитым и переболевшим. Так мы убережем от риска заражения и самих непривитых.



И срок этих ограничений должен быть не неделю, а гораздо больше — как это было в других странах особенно в первые волны ковида. Да, бизнес пострадает. Но тут государство должно помогать, выделять субсидии.



— Многих возмущает именно тот факт, что бизнесу запрещают работать после 23:00, как будто вирус распространяется после 23:00 более яростно. В чем логика этих ограничений?



— Эти меры уменьшают риски заразиться. После 23:00 в ресторанах люди, разгоряченные алкоголем, общаются друг с другом более тесно. Это снижает барьерную защиту, трезвый человек в этом случае контролирует себя гораздо лучше.



— Расскажите, как возникла идея фильма «Третья волна», который в красной зоне краевой больницы снял Константин Селин?



— С Константином мы познакомились после фильма, который он снял про нашего коллегу, хирурга Вадима Кеосьяна. Мне понравился фильм своей искренностью и эмоциональностью. Этим летом, когда наши инфекционные отделения были переполнены, а у людей было ощущение, что за белыми стенами больниц нет никакой пандемии, я позвонил Константину — он как раз был в Красноярске — и спросил, может ли он рассказать о том, что на самом деле происходит в красной зоне, как там? Оказалось, у Кости уже был опыт работы в красной зоне. Он согласился и в итоге провел у нас в инфекционном госпитале почти 2 недели, снимая фильм. Фильм получился проникновенный, искренний и, знаете, даже не понадобился закадровый текст — в фильме всего несколько живых реплик, но они просто пронимают «до мурашек». На мой взгляд, задача показать, что ковид — это коварный враг, которого мы еще не умеем побеждать, была выполнена.

