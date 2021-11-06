Симптомы, при которых ребенку нужно делать ПЦР-тест. Детский инфекционист — о ковиде у маленьких пациентов

— Пока существенных изменений в тяжести течения новой коронавирусной инфекции у детей, по сравнению с первыми тремя волнами, мы не видим, — рассказала «Доктору Питеру» детский инфекционист Елена Дондурей. — На долю детей с COVID-19 у нас приходится 25–30 % среди пациентов с инфекционной патологией в стационаре.



Елена Дондурей — главный внештатный детский инфекционист Петербурга, заведующая инфекционным боксированным отделением №10 Филатовской больницы, кандидат медицинских наук.



Правда, без тестирования даже опытный врач не всегда сможет отличить привычный нам ОРВИ от новой коронавирусной инфекции.

