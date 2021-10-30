Специалист уверяет, что если курильщик, зараженный коронавирусом, выдыхает дым рядом с другими людьми, те попадают в группу риска. Медик добавил, что радиус поражения может достигать двух метров, при этом необходимо учитывать, в какую сторону дует ветер. Пульмонолог отметил, что курильщиков нужно просить курить в других местах. Если они выпускают дым во время ходьбы, другим стоит надеть маску.



Антон Ершов, доктор медицинских наук, профессор кафедры патофизиологии Первый МГМУ имени И. М. Сеченова .

Как рассказал «Доктору Питеру» профессор Антон Ершов, курильщики не только активно распространяют вирус, но и рискуют заболеть ковидом тяжело. Курение, по словам врача, — отягчающий фактор, способный утяжелить течение болезни.



Курильщики, заболев ковидом, чаще оказываются в реанимации и на аппаратах искусственной вентиляции легких. Повышается риск опасных осложнений ковида, интенсивнее повреждаются легкие, сердце и сосуды. Курение также повышает восприимчивость к инфекциям дыхательных путей.

