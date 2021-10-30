Курильщики и гипертоники в первую очередь рискуют тяжело заболеть ковидом, предупреждают врачи. Сейчас, когда страну накрыла мощная коронавирусная волна, стоит отказаться от вредной привычки и хотя бы раз в неделю измерять свое артериальное давление. Об этом журналисты «Доктора Питера» говорят со специалистами.
Заражение через табачный дым
Курильщики и вейперы активнее распространяют коронавирус. Такое мнение озвучил заслуженный врач России, пульмонолог Александр Карабиненко в беседе с «Москва 24».
Специалист уверяет, что если курильщик, зараженный коронавирусом, выдыхает дым рядом с другими людьми, те попадают в группу риска. Медик добавил, что радиус поражения может достигать двух метров, при этом необходимо учитывать, в какую сторону дует ветер. Пульмонолог отметил, что курильщиков нужно просить курить в других местах. Если они выпускают дым во время ходьбы, другим стоит надеть маску.
Антон Ершов, доктор медицинских наук, профессор кафедры патофизиологии Первый МГМУ имени
Как рассказал «Доктору Питеру» профессор Антон Ершов, курильщики не только активно распространяют вирус, но и рискуют заболеть ковидом тяжело. Курение, по словам врача, — отягчающий фактор, способный утяжелить течение болезни.
Курильщики, заболев ковидом, чаще оказываются в реанимации и на аппаратах искусственной вентиляции легких. Повышается риск опасных осложнений ковида, интенсивнее повреждаются легкие, сердце и сосуды. Курение также повышает восприимчивость к инфекциям дыхательных путей.
В начале пандемии считалось, что коронавирус каким-то чудесным образом меньше затрагивает курильщиков. На эту тему в мире даже вышло несколько научных публикаций. Спустя год выяснилось, что исследования были заказаны крупными табачными компаниями. К примеру, два автора из пяти мексиканского исследования, посвященного тому, что табак защищает от заражения короной, были связаны с табачной индустрией.
— В реанимации, предположим, десять пациентов, и среди них только один курящий, — говорит Антон Ершов. — И почему-то сделали вывод о том, что ковид каким-то образом обходит стороной курящих людей: «Посмотрите, курящих пациентов в реанимации намного меньше, чем некурящих!» Но в цивилизованных странах курят примерно около 10 процентов населения, то есть таких людей в целом меньше. То же самое касается выводов, когда говорят, что в той или иной стране болеют больше мужчины или женщины.
Гипертония готовит почву для ковида
— В группе риска по тяжести заболевания люди с ожирением, варикозом, сахарным диабетом, с патологиями органов дыхания и сердца, метаболическим синдромом и артериальной гипертензией, — рассказывает профессор Ершов. — Это классический набор заболеваний, которые утяжеляют течение коронавирусной инфекции.
По словам профессора Аркадия Верткина, от волны к волне артериальная гипертония всё больше и больше сопровождает пациентов с негативными прогнозами.
Аркадий Верткин, профессор, доктор медицинских наук, директор терапевтической клиники и заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ имени
— От волны к волне увеличилось также количество больных с мозговым кровообращением, инфарктом миокарда, тромбозами, — рассказывает профессор Верткин. — Это обусловлено в первую очередь изначальным нездоровьем наших пациентов. Недавно завершилось исследование, в котором было проанализировано около 30 тысяч неблагоприятного исхода ковида у москвичей. Оказалось, что среди такого огромного количества людей здоровых практически нет. Всего 3% — это капля в море.
По мнению профессора Аркадия Верткина, в числе многих «отягчающих ковид» болезней гипертония занимает первое место:
— Многие пациенты вообще не знают, что у них повышенное артериальное давление. Это удивительно. Есть болезни, которые трудно диагностировать, а в данном случае достаточно всего лишь померить давление — в той же аптеке. Но люди почему-то давление не меряют. Ковид всё расставил на свои места.
Измерять артериальное давление надо всем, независимо от возраста, если в роду есть люди, страдающие гипертонией. Людям старше 18 лет я рекомендую измерять давление один раз в неделю.