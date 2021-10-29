«Год назад дети носили коронавирус, а сейчас попадают в красные зоны с поражением легких». Разбираемся, чем страшен детский ковид

Врачи российских регионов отмечают, что всё больше детей болеют коронавирусом. Как на днях заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, число детей, заболевших коронавирусом в России, приблизилось к 60 тысячам. Половина несовершеннолетних переносят болезнь «с яркой клиникой». На детей приходится около 15% от всех случаев коронавируса, зафиксированных в стране. За последнюю неделю каждый четвертый диагноз ставили несовершеннолетним. Каждый десятитысячный случай заканчивается гибелью ребенка.
И цифры продолжают расти: переправка детей с коронавирусной инфекцией из обычных пульмонологий в красные зоны превратилась в ежедневную рутину. Означает ли это, что следующая волна ковида будет подростковой? Об этом журналист 74.RU Артем Краснов спросил детского пульмонолога Татьяну Алиеву, а попутно проанализировал статистику коронавируса у детей — как российскую, так и иностранную. Сразу скажем, что ситуация еще далека от отчаянной, но сама тенденция — печальная.
Паники нет, есть тревога
Пока случаи тяжелого заболевания коронавирусом у детей сравнительно редки и касаются в основном возрастной группы 12+. В Челябинской области, как рассказали журналисту 74.RU специалисты, например, дети до 18 лет занимают 1–1,5% коечного фонда, при том, что их доля от общего числа жителей — около 23%. Другими словами, риск угодить на больничную койку для детей на порядок ниже, чем для взрослых, и тем более пожилых людей. Тяжелее болеют дети с ослабленным здоровьем, ожирением, диабетом.
Пульмонолог Татьяна Алиева обращает внимание на саму тенденцию:
— Понимаете, в предыдущий год дети больше носили коронавирус, а сейчас стали болеть ковидными пневмониями и попадать в красные зоны с серьезным поражением легких — вот что плохо. Очень печально, что детская популяция присоединилась к группам риска по ковиду, и, честно говоря, страшно думать о том, как вирус может повести себя в ближайшем будущем.
— А у детей в самом деле фиксируется характерное для ковида поражение легких, то самое «матовое стекло»?
— Да, и такие случаи перестали быть чем-то из ряда вон. Недавно мы отправляли в красную зону мальчика в возрасте почти 12 лет с поражением легких 50%. Сейчас он уже переведен из реанимации, но состояние было тяжелое. К счастью (и тут мы стучим по дереву), пока нет детской смертности от ковида, но дети, как и взрослые, попадают на аппараты искусственной вентиляции легких. Пока это не инвазивные устройства, а НИВЛы (кислородные маски), но тенденция настораживает.
— В этом сезоне резко возросла заболеваемость детского населения и, помимо обычных ОРЗ, ОРВИ, гриппа, наложился коронавирус, — говорит Татьяна Алиева. — Очень сильно болеют сейчас малышки в возрасте 2–3 месяцев и до полугода: это группа риска не только по коронавирусу, но и по остальным инфекциям.
А как в других городах и странах?
Главный педиатр ЦФО России Ирина Захарова привела агентству РИА Новости такие данные: в Москве ковидные койки заняты детьми на 10%, причем половина из них — это возрастная группа 7–14 лет. Правда, эта выбивается из региональной статистики, что, вероятно, объяснимо большей контактностью столичных подростков.
В Башкирии ситуация ближе к нашей: детьми занято 125 из 8000 коек в красных зонах (1,5%). При этом родители лежащих там пациентов рассказывают, что осложнения развиваются неожиданно быстро.
Подробные данные о заболеваемости детей коронавирусом опубликовало на днях британское агентство национальной статистики. В конце октября здесь зафиксирована мощная вспышка детского ковида — возрастная группа 7–11 лет обеспечила около 8% общего прироста ПЦР-положительных пациентов, значительно обгоняя другие категории. На втором месте — тоже дети, но в возрасте от 2 до 6 лет (около 4%). Правда, статистика госпитализаций по-прежнему имеет выраженный уклон в сторону пожилых людей, но есть исключения — категория 5–14 лет. Так, если по остальным группам с января 2021 года (он был для Британии смертоносным) госпитализация всех возрастных групп упала в разы, то для детей 5–14 лет выросла почти вдвое. При этом детская смертность от коронавируса по-прежнему близка к нулю.
Похожая ситуация складывается в США: если в январе пики заболеваемости приходились на людей среднего возраста, то к нынешнему октябрю акцент сместился в пользу тинейджеров. В начале года в США пережили очередную волну ковида, которая привела к резкому нарастанию госпитализаций среди взрослого населения, но волны детского ковида тогда не было. Этой осенью ситуация изменилась: вместе с нарастанием «возрастного ковида» наметился явный всплеск и детского.
Будет ли волна детского ковида?
В России более 33 миллионов детей и подростков, поэтому даже полный иммунитет у взрослых оставляет коронавирусу изрядный простор для «детского творчества». Вакцина для подростков в возрасте 12+ уже создана, и в Минздраве рассчитывают зарегистрировать ее в начале ноября, но надеяться на быструю вакцинацию детей нельзя: слишком сильны антипрививочные фобии.
— Взрослое население сейчас идет к коллективному иммунитету за счет вакцинации и массовых заболеваний, и это, наверное, дает надежду справиться с пандемией в обозримом будущем, — рассуждает Татьяна Алиева. — Но если коронавирус перекинется на детскую популяцию, если дети начнут болеть также тяжело — а тенденция видна — то мы можем получить новую волну.
Тем не менее специалист считает, что надежда избежать такого сценария есть.
— Коллективный иммунитет взрослых в любом случае осложнит жизнь коронавирусу: у него будет меньше возможностей для мутаций, и детская популяция пострадает меньше, — добавляет она.
Как болеют «годовасики»
Коронавирус фиксируют у детей любого возраста, вплоть до новорождённых, которые могут болеть крайне тяжело. При этом Татьяна Алиева подчеркивает, что для месячных младенцев опасность представляет широкий круг инфекций, и коронавирус — одна из них:
— Совсем маленькие дети могут тяжело болеть и гриппом, и ОРВИ, и РС-вирусами, но и коронавирусом тоже, однако, наверное, его пока нельзя выделять в особую категорию с точки зрения опасности. Нас тревожит увеличение числа микст-инфекций (смешанных): по законам эпидемиологии один вирус должен вытеснять другой, но сейчас они ходят вместе, и это отягощает течение болезни у детей.
Специалист рассказала, как реагировать на заболевание маленького ребенка:
— Что вас должно насторожить: ребенка лихорадит, высокая температура, он слишком много спит, у него частое дыхание со свистом или протяжным выдохом, у него жидкий стул — всё это повод сразу же обратиться к врачам. Это не тот случай, когда сон лечит. И в данном случае не надо ломать голову, ковид это или не ковид, потому что для маленького ребенка опасным может быть что угодно, тот же обструктивный бронхит — тоже тяжелое состояние.
Как распознать коронавирус у подростка
Татьяна Алиева акцентирует внимание на двух сценариях. Первый — у ребенка внезапно поднялась температура (в районе 39 градусов). Второй — температура не очень высокая, но держится в течение нескольких дней. В обоих случаях есть вероятность, что ребенок подцепил коронавирус.
— Что касается потери обоняния, я бы не зацикливалась на этом симптоме, потому что не все дети обращают на это внимание, а под давлением взрослых могут говорить не то, что чувствуют на самом деле. Беспокоить должна вялость и слабость ребенка, что является частым спутником именно коронавируса. В этом случае вызываем участкового врача, неотложку, при необходимости — скорую.
Специалист призывает родителей не паниковать излишне, например, если температура не превышает 37,5 градуса, а ребенок не демонстрирует апатии, лечиться можно в плановом амбулаторном режиме, вызвав на дом врача. Большинство детей переносят коронавирус в максимально легкой форме, и немедленная реакция требуется лишь в случае, если состояние начинает быстро деградировать.
Делают ли детям компьютерную томографию
Делают, но исключительно по показаниям, когда в этом есть необходимость.
— Некоторые родители просят сделать томографию на всякий случай, но важно понимать, что это большая лучевая нагрузка, — объясняет Татьяна Алиева. — А если мы говорим о совсем маленьких детях, требуется еще и общий наркоз. Поэтому делать компьютерную томографию по желанию нельзя. Зачем? Чтобы поражение мозга получить?
Чем лечат детский ковид
Большая часть специфических препаратов для борьбы с коронавирусом у взрослых имеют пометку 18+ и для детей непригодны.
— Если мы говорим о легком течении болезни, то в педиатрической практике применяются интерфероны, а также противовирусные средства — «Арбидол» и аналоги, — рассказывает врач. — В случае тяжелого течения болезни с поражением легких используется совсем другая терапия, и для детей есть соответствующие лекарства, но важно понимать, что они не предполагают домашнего использования — это исключительно препараты для красных зон, где их назначают и дают медики. Экспериментировать дома не нужно.
Как снизить риски для детей
Главный совет на поверхности — поменьше миксоваться. С прошлого года мы живем с убеждением, будто дети «заговорены» от коронавируса, поэтому могут разве что заразить взрослых. Нынешняя тенденция идет вразрез с этими представлениями, поэтому к детям применимы те же правила, которые пытаются соблюдать взрослые.
— Посмотрите, как бурно гуляет народ: все заведения и детские игровые комнаты переполнены, все едут с детьми на отдых и в гости, — сетует Татьяна Алиева. — И это одна из причин распространения «детского ковида». И, наверное, нужно менять эти традиции: есть возможность — посидите дома. Ничего страшного, если вы не увидите мультфильм в кинотеатре: организуете домашний просмотр и совместите его с семейным праздником. Да, риски заболеть всё равно останутся, но вероятность будет ниже. Нам пора отказаться от заблуждения, что коронавирус пощадит детей.