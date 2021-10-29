«Год назад дети носили коронавирус, а сейчас попадают в красные зоны с поражением легких». Разбираемся, чем страшен детский ковид

Врачи российских регионов отмечают, что всё больше детей болеют коронавирусом. Как на днях заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, число детей, заболевших коронавирусом в России, приблизилось к 60 тысячам. Половина несовершеннолетних переносят болезнь «с яркой клиникой». На детей приходится около 15% от всех случаев коронавируса, зафиксированных в стране. За последнюю неделю каждый четвертый диагноз ставили несовершеннолетним. Каждый десятитысячный случай заканчивается гибелью ребенка.

И цифры продолжают расти: переправка детей с коронавирусной инфекцией из обычных пульмонологий в красные зоны превратилась в ежедневную рутину. Означает ли это, что следующая волна ковида будет подростковой? Об этом журналист 74.RU Артем Краснов спросил детского пульмонолога Татьяну Алиеву, а попутно проанализировал статистику коронавируса у детей — как российскую, так и иностранную. Сразу скажем, что ситуация еще далека от отчаянной, но сама тенденция — печальная.

