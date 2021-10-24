В больницах закончились не только койки, но и врачи: как ковид добивает систему здравоохранения

Те, кто остались в обычных медучреждениях, не перепрофилированных под ковид, работают за двоих-троих. А денег получают намного меньше, чем их коллеги, которые ушли в красную зону. Это огромная проблема. Идет конфликт внутри коллективов — кто пойдет работать в ковид-госпиталь, а кто останется оказывать экстренную помощь. Хотя в той же экстренной помощи много недифференцированного ковида — это и пневмония, и просто инфекция, довольно тяжелая. А оплата при этом очень низкая.



Разница в оплате труда медиков, работающих в красной зоне, и тех, кто остался в поликлиниках и стационарах плановой и экстренной медпомощи, просто колоссальная.



Медсестра в нековидном стационаре на ставку зарабатывает 25 тысяч рублей в месяц, врач — 40 тысяч. Медсестра в ковидной больнице зарабатывает на ту же ставку 90 тысяч рублей, а врач — 150 тысяч.



Когда на этой почве начинается конкуренция и конфликт в медицинской среде, многое зависит от руководителя, который решает, кто пойдет в ковидарий, а кто останется на месте. Я решаю по совести, то есть люди идут в красную зону по очереди. График работы — месяц, без выходных дней. Но так происходит не везде. Дело в том, что у нас детская клиническая больница — часть отдали под ковид, а часть осталась на оказание плановой и экстренной помощи. Вот мы и ходим туда-сюда. В больших инфекционных стационарах или пульмонологических отделениях, которые перепрофилированы под ковид, медики работают уже постоянно — не просто месяцами, а годами.

