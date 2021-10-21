«Вранье может стоить очень дорого». Кто виноват в том, что люди не хотят прививаться от ковида: власть, ученые или врачи

Коронавирус бьет всё новые рекорды, население отказывается делать прививки. Власть спохватилась и стала вводить ограничительные меры. Государство не смогло объяснить населению России, что необходимо прививаться от
«Ученые и эксперты не проявили себя»
План по вакцинации от коронавируса в России с треском провалился. Минздрав обещал вакцинировать 60% взрослого населения России к сентябрю
— Пора сказать прямо: информационную кампанию по борьбе с коронавирусом и объяснению людям необходимости вакцинации государство проиграло. Это факт: у людей нет доверия к вакцине, на вопросы о том, почему бывают осложнения, почему вакцинированные всё равно могут заболеть, никто не отвечает, — заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой в эфире телеканала НТВ, фрагмент которого он опубликовал в своем Telegram-канале.
По его мнению, эксперты из медицинского сообщества оказались не готовы к такой ситуации, выбрали неверную риторику при общении с населением.
— Они подходят к этой кампании как к разговору участкового врача с каким-то недообследованным пациентом. Мне кажется, народ в России гораздо умнее, и надо разговаривать гораздо глубже и аргументированнее, чем сейчас. Только тогда можно получить какое-то доверие граждан к процедуре вакцинации, — заявил Толстой. — Считаю, что ученые и эксперты не смогли проявить себя в этом направлении: подход «мы сказали, а вы делайте» не работает. Нужно объяснять людям, приводить доводы, а не пытаться заставить их просто поверить на слово. Только так мы сможем переломить недоверие граждан.
Статистика вакцинации от коронавируса в России на
Константин Северинов: «Проблема в том, что ученых никто не спрашивал»
Константин Северинов — молекулярный биолог, профессор Сколковского института науки и технологий, профессор Ратгерского университета, заведующий лабораториями в Институте молекулярной генетики РАН и Институте биологии гена РАН.
— Мне сложно говорить, на основе чего сделано такое заявление. Государство занимается множеством всяких вещей, но о его деятельности по привлечению экспертов биомедицинского профиля к, безусловно, важной работе по просвещению населения и информированию о преимуществах и возможных рисках вакцинации мне неизвестно. Например, я занимался просветительской деятельностью на волонтерской основе: звонят люди из СМИ, задают вопросы, я отвечаю. При чем тут государство?
Если же речь идет о правительственных чиновниках, некоторые из которых имеют научные степени, то как раз эти люди стали источником раздрая, так как их заявления были полны несообразностей и несоответствий, которые оставляли народ в состоянии изумления по поводу того, есть ли вирус или нет его, заражает ли он только китайцев или еще кого, опасен он или нет и правда ли, что в нашей стране его вот-вот победят, потому что у нас самые лучшие вакцины. Партийная линия сильно менялась в зависимости от конъюнктуры. Поэтому ученые здесь ни при чем. Скорее проблема в том, что ученых никто не спрашивал.
Переломить недоверие граждан гораздо сложнее, чем вызвать у них доверие. Столько было сказано противоречащих, взаимоисключающих друг друга слов, что начать всё снова, с чистого листа, не удастся. Поэтому, я думаю, недоверие граждан переломится только кардинальным ухудшением ситуации. И тогда уже без всяких убеждений станет понятно, что необходимо хоть что-то предпринимать.
Алексей Куприянов: «Люди не представляют всего ужаса нашего положения»
Алексей Куприянов — кандидат биологических наук, независимый аналитик, сооснователь сообщества Watching COVID-2019.ru.
— В первую очередь в провале виноваты не эксперты и не ученые. В первую очередь виноваты чиновники Роспотребнадзора, транслирующие на всю страну заведомо ложные данные о масштабах эпидемии и нимало не заботящиеся о том, чтобы граждане получали полную и достоверную информацию. Считаные регионы (от силы полтора десятка) относительно добросовестно отчитываются о выявленных случаях (притом, что с выявлением и отслеживанием цепочек заражения дела у нас обстоят из рук вон плохо и эти отчеты заведомо неполны). Один регион на всю страну по большей части добросовестно ведет оперативный учет смертности от
Невозможно пройти стороной и мимо пропаганды антивакцинаторства и отрицания эффективности усилий, предпринимаемых другими странами в борьбе с эпидемией. По числу умерших на 100 тысяч населения Россия находится в настоящий момент на втором месте, сразу вслед за Перу, где эпидемия приняла характер настоящего бедствия. Любая из стран, судьбой которых нас пытаются напугать, пострадала меньше. Страны, отказывающиеся от ограничений, связанных с
Я понимаю, что для нормализации информационного поля властям придется пойти на большие жертвы. Во-первых, придется признать, что Роспотребнадзор с самого начала эпидемии сознательно вводил всех в заблуждение относительно масштабов бедствия. Во-вторых, придется признать, что эпидемия в России не находится под контролем и, судя по всему, никогда не контролировалась. Пойдут ли власти на такие признания? Кто сможет вступить в доверительный разговор с гражданами в ситуации подрыва доверия к властям в результате систематической фальсификации выборов и всепоглощающей коррупции? Без открытого признания причин поражения информационной кампании мы не сможем выправить ситуацию.
Глеб Кузнецов: «Классический перевод с больной головы на здоровую»
Глеб Кузнецов — руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).
— Заявление вице-спикера Госдумы — классический перевод с больной головы на здоровую. Госдума не предприняла ни одного из доступных законодателям инструментов, чтобы простимулировать вакцинацию. Более того, предыдущий созыв отказался включать вакцинацию от ковида в национальный календарь прививок. Не сформулированы и не обсуждаются предложения по законодательному оформлению стимулирования или принуждения к вакцинации. Депутаты из страха потерять толику популярности избегают даже обсуждения непростых решений в этой области. А виноваты у них эксперты. Стыдно должно быть и за политическую безответственность, и за попытки возложить ответственность за нее на других.
Всё идет единственно возможным способом. Государство должно определиться, хочет ли оно вакцинировать своих граждан или нет. Если нет, то можно продолжать причитать на всех уровнях, что народ плохой и в науку не верит, и требовать не пойми чего от работодателей и экспертов. Если да, то надо принимать решения. В том числе и непопулярные.
Василий Власов: «Недоверие к вакцинации усиливалось с каждым заявлением власти»
Василий Власов — врач, доктор медицинских наук, профессор НИУ ВШЭ. Вице-президент общества специалистов доказательной медицины. Член комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований и комиссии по борьбе с лженаукой.
— Проблема с низким уровнем вакцинации населения России не имеет никакого отношения к науке и экспертам. Это полная производная неумелой пропаганды, которая, возможно, и не была нацелена на то, чтобы люди не прививались. Подчеркиваю, возможно. Но фактически привела к такому печальному результату.
Достаточно сказать, что вакцина была объявлена как доступная уже в сентябре 2020 года, но фактически она стала таковой только в январе
Более того, пропаганда хоть и призывала вакцинироваться, но при этом на всех каналах распространялась информация о побочных эффектах, о смертях от вакцин, которые используются для профилактики новой коронавирусной инфекции. Россияне, которые давно и твердо усвоили, что немецкие автомобили несравненно лучше русских, естественно, скептически относились к предположению, что русская вакцина лучше немецких автомобилей. Это недоверие усилилось из-за ложной статистики по заболеваемости.
Наконец, неоднократно было объявлено о том, что Россия справляется с инфекцией лучше всех в мире, и о том, что эпидемия была «побеждена» сначала летом 2020 года, потом она была «побеждена» в январе и летом 2021 года. В результате мы имеем огромную заболеваемость и очень низкий уровень вакцинации. Сейчас, по сообщениям из регионов, количество вакцинируемых людей увеличивается, но это оказать влияние на текущий подъем заболеваемости уже не может.
Константин Лебединский: «Цифры летальности бьют все рекорды»
Константин Лебединский — завкафедрой анестезиологии и реаниматологии СЗГМУ
— Да, цифры заболеваемости и летальности в стране снова бьют все рекорды. И прививочная кампания на самом деле далеко-далеко не дотягивает нас до порога эпидемиологической безопасности. Да, не убедили. Только вот государство ли тут виновато, телевидение, ученые или эксперты?
Давайте просто оглянемся вокруг: за последние десятилетия мы органично и без всякого насилия привыкли не только умолчанием поддерживать самое разное целесообразное вранье, но и сами активно участвовать в такой лжи во спасение чего-нибудь очень важного. Мы знаем, что неизбежна пенсионная реформа, но говорим, что она не случится, чтобы не потерять избирателей и избежать социального взрыва. Мы стыдливо называем «авариями» катастрофы с гибелью людей (Саяно-Шушенская ГЭС,
Но когда дело доходит до того, чтобы реально провести медицинское вмешательство (а это всегда риск!) себе или своим родителям, мы, всегда держащие в уме этот непременный фактор целесообразной взаимной лжи, останавливаемся в ступоре. Ведь почти всегда врем, а здесь вранье может стоит очень дорого, и разницу в цене потом никто уже не возместит! Или здесь должны действовать какие-то другие правила? А почему вдруг? И где границы экстерриториальности правды? Нам ведь их никто уже много лет не обозначал… Вот так неожиданно остро частный медицинский вопрос обнажил системный кризис доверия — нет, не к государству, не к власти, не к СМИ и уж тем более не к врачам. Всеобщего взаимного доверия.
Не государство, не СМИ, не Минздрав с Роспотребнадзором, не ученые и не эксперты проиграли эту прививочную кампанию. Мы все вместе ее проиграли, всем обществом, если хотите. Может, пора остановиться — денонсировать коллективный договор взаимной целесообразной лжи? А переходя на простой жизненный язык — перестать всем вместе врать, чтобы верить самим себе и друг другу, в том числе и в самом главном, в том, что касается нашего здоровья и жизни?