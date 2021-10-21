«Вранье может стоить очень дорого». Кто виноват в том, что люди не хотят прививаться от ковида: власть, ученые или врачи

Константин Лебединский — завкафедрой анестезиологии и реаниматологии СЗГМУ им. Мечникова , главный научный сотрудник ФНКЦ реаниматологии и реабилитологии, президент Федерации анестезиологов и реаниматологов России.

— Да, цифры заболеваемости и летальности в стране снова бьют все рекорды. И прививочная кампания на самом деле далеко-далеко не дотягивает нас до порога эпидемиологической безопасности. Да, не убедили. Только вот государство ли тут виновато, телевидение, ученые или эксперты?



Давайте просто оглянемся вокруг: за последние десятилетия мы органично и без всякого насилия привыкли не только умолчанием поддерживать самое разное целесообразное вранье, но и сами активно участвовать в такой лжи во спасение чего-нибудь очень важного. Мы знаем, что неизбежна пенсионная реформа, но говорим, что она не случится, чтобы не потерять избирателей и избежать социального взрыва. Мы стыдливо называем «авариями» катастрофы с гибелью людей (Саяно-Шушенская ГЭС, Ил-112В и многие другие), чтобы не сеять панику. Мы делаем вид, что верим в чудеса ветхозаветного бога и его упитанных жрецов, потому что народу нужна хоть какая-нибудь идея. Мы понимаем, что для подъема страны с колен нужно побеждать везде, — и принимаем допинг, и возмущаемся, что об этом стало кому-то известно. Мы искренне отвечаем «их там нет», потому что по всему миру необходимо отстаивать реальные геополитические интересы страны. Смеемся над экскурсиями в неказистый Солсбери, потому что измена и предательство не должны в этом мире оставаться безнаказанными. Затираем немного номера наших машин, потому что хорошо водим, а ездить хотим быстро. Живем на доходы, отличающиеся от задекларированных, потому что надо кормить семью. Ставим не ту оценку на экзамене, потому что это сын старого друга. Мы привычно пишем «два», говорим «три», а «один» держим в уме, потому что именно так нужно сейчас поступить по самым разным и очень важным соображениям. Но…



Но когда дело доходит до того, чтобы реально провести медицинское вмешательство (а это всегда риск!) себе или своим родителям, мы, всегда держащие в уме этот непременный фактор целесообразной взаимной лжи, останавливаемся в ступоре. Ведь почти всегда врем, а здесь вранье может стоит очень дорого, и разницу в цене потом никто уже не возместит! Или здесь должны действовать какие-то другие правила? А почему вдруг? И где границы экстерриториальности правды? Нам ведь их никто уже много лет не обозначал… Вот так неожиданно остро частный медицинский вопрос обнажил системный кризис доверия — нет, не к государству, не к власти, не к СМИ и уж тем более не к врачам. Всеобщего взаимного доверия.

