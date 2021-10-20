Путин согласился ввести нерабочие дни в России с 30 октября

Владимир Путин согласился с предложением оперштаба о введении нерабочих дней. Предложение озвучила вице-премьер Татьяна Голикова из-за всплеска заболеваемости коронавирусом в России.

— По итогам прошедшей 41-й недели 2021 года показатель заболеваемости в Российской Федерации составил 151,4 на 100 тысяч населения, — отметила она во время доклада президенту. — Это на 15,5 процента выше, чем неделей ранее.

Идея новых нерабочих дней впервые была озвучена еще вчера на президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусом в России. Голикова предложила сделать нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября включительно, а для ряда регионов, где эпидобстановка самая напряженная, — с 23 октября. Президент полностью поддержал предложение оперативного штаба и подчеркнул, что нерабочие дни будут с сохранением заработной платы.