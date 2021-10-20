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Тема дняПутин обсуждает введение нерабочих дней
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Путин согласился ввести нерабочие дни в России с 30 октября

Предложение президенту озвучила глава оперштаба Татьяна Голикова

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Путин сегодня проводит совещание о нерабочих днях с правительством и оперштабом

Путин сегодня проводит совещание о нерабочих днях с правительством и оперштабом

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Владимир Путин согласился с предложением оперштаба о введении нерабочих дней. Предложение озвучила вице-премьер Татьяна Голикова из-за всплеска заболеваемости коронавирусом в России.

— По итогам прошедшей 41-й недели 2021 года показатель заболеваемости в Российской Федерации составил 151,4 на 100 тысяч населения, — отметила она во время доклада президенту. — Это на 15,5 процента выше, чем неделей ранее.

Идея новых нерабочих дней впервые была озвучена еще вчера на президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусом в России. Голикова предложила сделать нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября включительно, а для ряда регионов, где эпидобстановка самая напряженная, — с 23 октября. Президент полностью поддержал предложение оперативного штаба и подчеркнул, что нерабочие дни будут с сохранением заработной платы.

По данным Минздрава, наиболее критическая обстановка сегодня в семи регионах. Это Удмуртская Республика, Пермский край, Оренбургская область, Башкортостан, Тюменская область, Ивановская область и Республика Татарстан.

СЮЖЕТ

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Как сообщила Татьяна Голикова, рост заболеваемости коронавирусной инфекцией продолжается более месяца. Он наблюдается во всех возрастных группах. Ежедневная смертность от ковида превышает тысячу человек.

В эту минуту президент продолжает совещание с членами правительства. Мы следим за ситуацией в режиме онлайн: присоединяйтесь.

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Владимир ПутинТатьяна Голикованерабочие дникоронавируспандемия коронавируса
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